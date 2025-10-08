Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by rawpixel.com is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:22

Цифровые ловушки распахнули пасть: как одна ссылка способна уничтожить ваш гаджет

Специалисты по кибербезопасности напомнили, как защитить гаджеты от вирусов и фишинга

Интернет стал таким же привычным пространством, как дом или офис. Но вместе с удобством пришли и новые угрозы — вирусы, фишинг, шпионские программы. Эксперты по кибербезопасности напоминают: именно пользователь остаётся главным звеном защиты, и многое зависит от внимательности при работе с гаджетами.

Главная опасность — неосторожность

Эксперт по информационной безопасности компании "Cisco Systems" Алексей Лукацкий отметил, что простое правило может избавить от большинства проблем — не переходить по подозрительным ссылкам.

"Отказ от перехода по неизвестным ссылкам защитит гаджеты от заражения вирусом", — сказал эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

Он подчеркнул, что современные браузеры оснащены встроенной фишинговой защитой, способной блокировать или выделять вредоносные сайты. Однако полностью полагаться на автоматические фильтры нельзя — новые опасные ссылки часто не успевают попасть в базы данных.

Проверка ссылок — первый шаг к безопасности

Специалисты советуют проверять любые сомнительные ссылки через специальные онлайн-сервисы. Например, VirusTotal, Kaspersky Threat Intelligence Portal или Google Safe Browsing анализируют адрес и выдают результат за считанные секунды. Это особенно важно при получении сообщений в мессенджерах и соцсетях, где злоумышленники часто маскируют вредоносные ссылки под акции, подарки или срочные уведомления от банков.

Почему обновления решают всё

"Кроме того, важнейшей мерой защиты является регулярное обновление операционной системы и антивирусного программного обеспечения. Тогда риск загрузки вредоносного ПО при переходе по опасной ссылке существенно снижается", — добавил эксперт Алексей Лукацкий.

Новые версии программ закрывают уязвимости, которые вирусы используют для проникновения. Игнорирование обновлений часто приводит к заражению даже без участия пользователя — достаточно просто открыть заражённую страницу или документ.

Как понять, что устройство заражено

Руководитель Центра спортивного программирования и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов предупредил, что главный признак заражения — это снижение скорости работы устройства.

"Первым признаком заражения гаджета является снижение скорости выполнения задач", — пояснил руководитель Центра спортивного программирования и киберспорта Святослав Пегов.

По словам эксперта, насторожить должны также внезапно появляющиеся окна, всплывающие баннеры, необычные уведомления и частые сбои приложений.

Таблица: основные признаки вируса

Признак Возможная причина Что делать
Компьютер или смартфон стал медленным Работа вируса в фоновом режиме Проверить систему антивирусом
Появляются странные окна и реклама Установка вредоносного расширения Удалить подозрительные программы
Быстро расходуется интернет-трафик Вирус отправляет данные злоумышленникам Проверить сетевые процессы
Изменены настройки браузера Перехват управления поиском Сбросить настройки, обновить браузер
Антивирус выключается сам Попытка вируса скрыться Перезагрузить в безопасном режиме, провести полное сканирование

Советы шаг за шагом: как защитить гаджет

  1. Не открывайте неизвестные ссылки. Даже если сообщение пришло от знакомого — его аккаунт могли взломать.

  2. Проверяйте вложения. Никогда не скачивайте файлы из писем без проверки антивирусом.

  3. Регулярно обновляйте систему. Настройте автоматическую установку обновлений ОС и антивируса.

  4. Используйте двухфакторную аутентификацию. Это снизит риск взлома даже при утечке пароля.

  5. Проверяйте телефон и ПК раз в неделю. Сканирование занимает немного времени, но предотвращает серьёзные последствия.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: отключить антивирус ради ускорения работы.
    Последствие: вирус может попасть в систему незаметно.
    Альтернатива: выбрать "лёгкий" антивирус вроде ESET NOD32, Avast или Kaspersky Free.

  • Ошибка: использовать один и тот же пароль для всех сервисов.
    Последствие: утечка данных приведёт к взлому всех учётных записей.
    Альтернатива: применять менеджеры паролей — Bitwarden, 1Password или встроенный в браузер.

  • Ошибка: не обновлять приложения.
    Последствие: старые версии содержат уязвимости.
    Альтернатива: включить автообновления и проверять актуальность вручную.

А что если вирус уже проник?

Если устройство заражено, первым делом нужно отключить его от сети, чтобы предотвратить передачу данных. Затем — загрузить систему в "безопасном режиме" и выполнить полное сканирование антивирусом. При серьёзных подозрениях стоит использовать специальные утилиты вроде Kaspersky Rescue Disk, Dr. Web LiveDisk или Microsoft Defender Offline.
Если заражение затронуло смартфон, поможет сброс до заводских настроек — но только после резервного копирования важных данных.

Плюсы и минусы антивирусных решений

Продукт Плюсы Минусы
Kaspersky Надёжная защита, богатый функционал Может требовать много ресурсов
ESET NOD32 Высокая скорость, минимальная нагрузка Ограниченный бесплатный режим
Bitdefender Глубокая проверка сетевых угроз Не всегда корректно работает на старых ПК
Windows Defender Встроен в систему, бесплатен Меньше опций и детальных настроек

FAQ

Как проверить ссылку перед переходом?
Вставьте её в сервисы VirusTotal или Google Safe Browsing — они покажут, если адрес опасен.

Нужен ли антивирус, если я аккуратно пользуюсь интернетом?
Да, потому что вирус может попасть в систему через рекламу или заражённое обновление.

Как понять, что смартфон заражён?
Он начинает быстро разряжаться, перегревается и показывает незнакомые приложения.

Можно ли пользоваться бесплатными антивирусами?
Да, но лучше выбирать проверенные — у них надёжные базы и регулярные обновления.

Что делать, если вирус заблокировал компьютер?
Запустите систему с внешнего антивирусного диска или обратитесь в сервисный центр.

Мифы и правда

Миф: "На macOS и iPhone вирусов не бывает".
Правда: вредоносные программы встречаются и там, особенно при установке со сторонних источников.

Миф: "Если у меня стоит антивирус, можно открывать всё подряд".
Правда: даже лучшие антивирусы не дают стопроцентной гарантии — осторожность важнее.

Миф: "Вирусы создают сами антивирусные компании".
Правда: это конспирологическая теория — большинство вирусов создаются для кражи данных или вымогательства.

Исторический контекст

Первые вирусы появились в 1980-х годах и распространялись через дискеты. С развитием интернета злоумышленники перешли на электронную почту, а сегодня основная угроза — фишинговые ссылки и вредоносные вложения.
Современные антивирусы используют облачные технологии и машинное обучение, чтобы распознавать угрозы за миллисекунды. Однако человеческий фактор по-прежнему остаётся главным риском.

3 интересных факта

  1. Каждый день появляется более 350 тысяч новых вирусов и вредоносных программ.

  2. По статистике Kaspersky, 90% фишинговых атак направлены на получение паролей от банков.

  3. На Android чаще всего встречаются вирусы, маскирующиеся под "чистильщики" и "ускорители системы".

