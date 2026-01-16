GAC меняет правила игры в России: сразу четыре новинки и ставка на гибриды и электрокары

GAC готовит для России сразу четыре новинки на 2026 год — и ставка сделана на сочетание гибридов и "чистых" электромобилей. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на пресс-службу компании, которая 16 января опубликовала сообщение в своем Telegram-канале. В перечень входят два гибридных кроссовера, электрический компактный SUV и электрический спорткар.

Главная ставка: гибридный кроссовер GAC S7

Центральной премьерой заявлен гибридный кроссовер GAC S7. Он станет первой моделью премиальной линейки, созданной на новой модульной платформе EV+. Компания делает акцент на том, что новинка открывает для марки новый технологический этап в России.

По заявленным характеристикам, GAC S7 получит 1,5-литровый турбомотор. Компоновка предусматривает один или два электродвигателя, а значит, возможны разные версии по мощности и тяге. В варианте с двумя электромоторами полноприводная модификация развивает 501 л. с.

Электрические дебюты: Aion V и Hyptec HT

Помимо S7, в России должны появиться модели суббрендов Aion и Hyptec. В список вошел полностью электрический компактный кроссовер GAC Aion V, рассчитанный на покупателей, которые ориентируются на электромобильный формат в городе и на трассе. Вывод отдельного суббренда в сегмент SUV позволяет GAC точнее развести аудитории по позиционированию и цене.

Еще одна заявленная новинка — спорткар GAC Hyptec HT, также полностью электрический. Тем самым компания формирует линейку, где рядом с массовыми кроссоверами появляется имиджевая модель, способная поддержать узнаваемость направления. Обе машины должны дебютировать на российском рынке в 2026 году, следует из сообщения пресс-службы.

Следом — крупный гибридный кроссовер GAC S9

После первых премьер на российский рынок выйдет крупный гибридный кроссовер GAC S9. Отмечается, что эту модель уже показывали на международном автосалоне в Гуанчжоу.

Заявленный порядок появления моделей выстраивает линейку вокруг двух трендов — гибридизации и электрификации. При этом компания не ограничивается одним типом кузова или одной технологией, распределяя новинки по разным сегментам.

Что уже продается в России

Сейчас модельный ряд GAC в России включает кроссоверы GS3, GS4 и GS8. Также представлены седан Empow и минивэн M8. Эти автомобили формируют базовую витрину бренда, которую в 2026 году планируют существенно расширить.