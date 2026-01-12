Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by К.Артём.1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Общество
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:18

Не наркотики, но действует так же: почему ветеринарные лекарства стали хитом у подростков

Ozon проводит повторную проверку опасных ветеринарных препаратов — ТАСС

Сообщения о массовых отравлениях подростков привели к оперативным мерам со стороны одного из крупнейших российских маркетплейсов. Речь идет о ветеринарных препаратах, которые, по данным из соцсетей, использовались несовершеннолетними не по назначению. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на позицию компании Ozon.

Решение маркетплейса после жалоб

Маркетплейс Ozon временно ограничил продажу ряда ветеринарных препаратов, содержащих габапентин. Часть товаров была скрыта с витрины после появления информации о случаях отравления подростков, которые употребляли эти средства ради получения наркотического эффекта.

В компании пояснили, что мера носит временный характер. Сейчас проводится повторная проверка соответствующих товаров, и до ее завершения препараты остаются недоступными для покупки. В Ozon подчеркивают, что подобные решения принимаются в приоритетном порядке.

"Мы уже проводим повторную проверку, до ее окончания скрыли эти препараты с витрины маркетплейса. Безопасность пользователей для нас приоритет, поэтому мы оперативно реагируем на жалобы", — сообщили в пресс-службе Ozon.

Что известно о препаратах и рисках

Поводом для проверки стали сообщения о том, что подростки заказывают ветеринарные медикаменты с габапентином через маркетплейсы. Этот препарат используется в ветеринарии, однако при неправильном применении может вызывать опасные побочные эффекты.

Информация о случаях отравлений начала распространяться в социальных сетях и Telegram-каналах. В публикациях утверждалось, что несовершеннолетние употребляют такие препараты намеренно, рассчитывая на психоактивное действие вещества. Эти сообщения и стали основанием для реакции со стороны торговой площадки.

Реакция на сигналы из соцсетей

Ранее несколько Telegram-каналов сообщили о предполагаемых массовых отравлениях подростков. В частности, канал "Москва Сегодня" утверждал, что несовершеннолетние открыто делятся опытом употребления подобных препаратов в интернете.

"Дети заказывают медикаменты с габапентином, который оказывает наркотический эффект на организм. При этом подростки прямо рассказывают об опыте употребления и "кайфе" в сети", — сообщил Telegram-канал "Москва Сегодня".

В Ozon отмечают, что внимательно отслеживают подобные сигналы и готовы ограничивать оборот товаров, если возникает угроза безопасности пользователей, особенно несовершеннолетних.

