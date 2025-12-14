Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Алла Малькова Опубликована вчера в 23:20

Новая расстановка сил в G20: российская делегация прилетела в Вашингтон

Делегация России прибыла в Вашингтон для заседаний шерп G20 — посол Бердыев

Российская дипломатия начала работу в новом цикле Группы двадцати на фоне смены председательства и смещения акцентов глобальной повестки. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на заявление представителя МИД РФ о прибытии делегации в США.

Начало председательства США в G20

Российская делегация прибыла в Вашингтон для участия в первом заседании шерп Группы двадцати в рамках председательства США. Как сообщил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев, первые заседания шерп и финансовых представителей стран G20 пройдут 15-16 декабря параллельно.

"В Группе двадцати начинает работу председательство США — 2026. 15-16 декабря в Вашингтоне параллельно состоятся первые заседания шерп и финансовых представителей членов указанного форума. Российская делегация под руководством шерпы нашей страны Светланы Лукаш прибыла в американскую столицу", — написал Марат Бердыев в своем Telegram-канале.

Состав и формат участия российской стороны

Бердыев уточнил, что он вошёл в число сопровождающих лиц в статусе су-шерпы. Вместе с ним в делегацию вошли представители администрации президента России, Министерства иностранных дел, Министерства финансов, а также сотрудники посольства РФ в Вашингтоне.

Руководителем российской делегации назначена Светлана Лукаш, которая исполняет функции шерпы России в G20. Участие делегации в заседаниях рассматривается как рабочий этап подготовки к более широкому обсуждению приоритетов нового председательства.

Контекст председательства США

Соединённые Штаты официально приняли председательство в Группе двадцати 1 декабря 2025 года. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что очередной саммит G20 состоится в 2026 году во Флориде. В числе ключевых направлений американского председательства названы дерегулирование экономики, выстраивание устойчивых цепочек поставок для доступных и безопасных энергоресурсов, а также активное внедрение новых технологий.

Группа двадцати была создана осенью 1999 года как неформальное объединение крупнейших развитых и развивающихся экономик для координации усилий по поддержанию глобальной финансовой стабильности. Сегодня в G20 входят 19 государств, а также Евросоюз и Африканский союз. На страны "двадцатки" приходится около 85% мирового ВВП, 75% мировой торговли, и в них проживает порядка двух третей населения планеты.

