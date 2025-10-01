ИИ сблизил страны, но США сказали "нет": почему G20 не дошла до декларации

В Кейптауне завершилась министерская встреча стран "Группы двадцати" (G20), посвящённая цифровой экономике и развитию искусственного интеллекта. Несмотря на широкий спектр обсуждений, согласовать итоговую декларацию, подготовленную ЮАР, странам не удалось.

По итогам встречи участники ограничились заявлением председателя.

"Тем не менее по большинству вопросов, таких как этика, необходимость человекоцентричного регулирования, использование технологий, был консенсус", — отметил замминистра цифрового развития России Григорий Борисенко.

Почему декларацию не приняли

По словам российского представителя, причиной стало расхождение позиций между делегациями. В частности, утверждается, что блокировка документа произошла по инициативе США.

Борисенко уточнил, что несмотря на разногласия, дискуссия оказалась продуктивной: каждая страна представила национальные приоритеты и видение дальнейшего развития цифровой экономики.

Российская позиция

Российская сторона выступила с докладом, где подчеркнула собственные достижения в сфере искусственного интеллекта. Среди направлений — внедрение алгоритмов в промышленность, здравоохранение и государственные сервисы.

Сравнение: ключевые позиции стран на встрече

Страна Приоритеты Подход к ИИ Россия Развитие ИИ в госсекторе и бизнесе Этическое и прикладное использование Китай Масштабные инвестиции в цифровую инфраструктуру Акцент на промышленное применение США Контроль за технологиями, экспортные ограничения Жёсткая регуляция и стандарты ЕС Человекоцентричный подход, защита данных Строгое регулирование и этика

Советы шаг за шагом: как странам достичь консенсуса

Согласовать единый подход к этическим принципам применения ИИ. Установить минимальные стандарты безопасности цифровых технологий. Создать платформу для обмена опытом между странами. Определить зоны, где конкуренция допустима, а где нужно сотрудничество (например, медицина). Обеспечить прозрачность при разработке и внедрении национальных стратегий по ИИ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: блокировка итогового документа из-за политических разногласий.

Последствие: отсутствие общих правил для цифровой экономики.

Альтернатива: ограничиться заявлением председателя и продолжить переговоры.

Ошибка: попытка навязать единые стандарты без учёта интересов всех стран.

Последствие: сопротивление и раскол внутри G20.

Альтернатива: постепенное согласование через отдельные направления (этика, образование).

Ошибка: игнорировать национальные особенности регулирования.

Последствие: трудности при внедрении глобальных инициатив.

Альтернатива: гибкие рамочные соглашения.

А что если декларацию всё же примут в будущем?

Если страны договорятся, документ может стать основой для международных правил в области цифровой экономики и ИИ. Это позволит унифицировать подходы к защите данных, регулированию алгоритмов и развитию инфраструктуры. Но принятие возможно только при снижении политической напряжённости.

Плюсы и минусы отказа от итоговой декларации

Плюсы Минусы Страны сохранили возможность продолжать переговоры Отсутствие единого документа по итогам встречи Консенсус по ряду вопросов (этика, человекоцентричность) Демонстрация разногласий между участниками Участники представили национальные стратегии Замедление формирования глобальных правил

FAQ

Почему не приняли декларацию?

По информации СМИ, документ был заблокирован США.

Что обсуждали на встрече?

Этику применения ИИ, регулирование цифровой экономики и пути развития технологий.

Были ли достигнуты договорённости?

Да, по ряду вопросов удалось достичь консенсуса, но единый документ не подписан.

Какова роль России?

Россия представила доклад о собственных успехах в сфере ИИ.

Мифы и правда

Миф: встреча закончилась безрезультатно.

Правда: хотя декларация не принята, был достигнут консенсус по ключевым вопросам.

Миф: страны полностью разошлись в позициях.

Правда: спорные моменты касались формулировок, а не всех направлений сотрудничества.

Миф: отказ от декларации означает конец диалога.

Правда: переговоры продолжатся, а заявление председателя фиксирует достигнутый прогресс.

Три интересных факта

Это одна из первых встреч G20, где ИИ обсуждался наравне с цифровой экономикой. ЮАР подготовила проект декларации, но документ не был принят. Россия подчеркнула, что даже в условиях санкций активно развивает собственные технологии ИИ.

Исторический контекст