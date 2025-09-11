Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Рита Ора
© commons.wikimedia.org by Isle of Wight Radio is licensed under CC BY 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 12:49

Скандал на Багамах оживёт на сцене: Рита Ора выходит на сцену театра

История о провальном фестивале Fyre снова привлекла внимание публики, но на этот раз речь идёт не о документальных фильмах, а о театральной сцене. Новозеландский режиссёр Тайка Вайтити и его супруга, певица Рита Ора, готовят бродвейский мюзикл, посвящённый одному из самых громких провалов в мире шоу-бизнеса.

Как скандал стал основой для мюзикла

Фестиваль Fyre, который обещал стать "раем на Багамах" для любителей музыки и люксового отдыха, в 2017 году обернулся катастрофой. Вместо гламурных вечеринок с известными артистами гости получили палатки для беженцев, бутерброды с сыром и полный хаос в организации. Создатель фестиваля Билли МакФарланд за это оказался в тюрьме.

Именно эта история — сочетание абсурда, амбиций и громкого обмана — вдохновила Вайтити и Ору на создание сатирической постановки.

Команда проекта

Постановкой займётся режиссёр и сценарист Брайан Бакли, известный своими смелыми рекламными и театральными работами. За музыкальную часть отвечает обладатель "Оскара" Пол Эпуорт, автор хитов для Адель и Рианны. Декорации создаст Дэвид Коринс, известный по работе над мюзиклом "Гамильтон".

Сам Вайтити отметил, что возвращается в театр спустя 15 лет и делает это ради интересного вызова.

"Работа в театре — это всегда весело. Я не занимался этим уже 15 лет, потому что это перестало быть весельем, но мне сказали, что на этот раз будет весело. И я им верю", — сказал режиссёр Тайка Вайтити.

Он добавил, что согласился во многом из-за дружбы и сотрудничества с Брайаном Бакли.

"Именно так мне нравится работать. Не терпится начать и урвать себе немного этих сладких денег от американского театра", — пошутил Вайтити.

Сатирический взгляд на поколение

Авторы постановки подчёркивают: мюзикл не ограничится биографией МакФарланда. Это будет история о том, как целое поколение оказалось подвержено культу хайпа, глянца и иллюзии успеха.

Создатели назвали проект "сатирическим обвинением целого поколения", где в ироничной форме раскроются не только масштабы аферы, но и зависимость общества от социальных сетей и "продажи мечты".

