Действующий премьер Японии не будет выдвигаться на второй срок

Японский премьер-министр Фумио Кисида не планирует избираться на новый срок на пост главы Либерально-демократической партии Японии на сентябрьских выборах. Об этом информирует крупнейшее японское агентство Киодо со ссылкой на источники.

По данным Киодо, японский политический деятель не намерен избираться вновь на пост руководства ЛДП. При этом причины нежелания вновь быть председателем консервативной политической партии Японии не сообщаются.

Однако крупнейшее японское агентство акцентирует внимание на том, что источники заявили, что Фумио Кисида якобы придерживается мнения, что кому-то необходимо взять на себя ответственность за скандальную ситуацию, которая заключалась в утаивании денежных средств, которые были получены объединениями членов партии от собраний для сбора финансовых средств для ЛДП. В этом сборе также принимали участие и сами политические деятели ЛДП.

Агентство также напомнило, что скандальная история с "откатами" привела к тому, что около 10 членов политической партии лишились своих постов. Кроме того, были возбуждены уголовные дела.

Фото: 首相官邸 公式SNS / 内閣官房内閣広報室 (Creative Commons Attribution 4.0 International license)