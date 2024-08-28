"Тайна покушения на Трампа: ФБР в тупике по поводу мотивов и возможных сообщников"

Федеральное бюро расследований (ФБР) США продолжает поиски ответов в деле о покушении на бывшего президента Дональда Трампа, произошедшем 13 июля во время предвыборного выступления в Пенсильвании.
Высокопоставленный представитель Бюро на телефонном брифинге поделился последними данными расследования.
По словам официального лица, следствие до сих пор не смогло установить четкий мотив нападавшего. Более того, не найдено никаких доказательств наличия у подозреваемого сообщников или причастности к инциденту иностранных государств.
Интересно, что подозреваемый, 20-летний Томас Мэтью Крукс, перед нападением искал в интернете информацию как о съездах демократов и республиканцев, так и о действующем президенте Джо Байдене. ФБР затрудняется однозначно определить идеологическую принадлежность Крукса, отмечая его интерес к политическим взглядам обоих флангов.
Расследование выявило, что нападавший находился на крыше здания около 6 минут до того, как был нейтрализован снайпером Секретной службы. В крови Крукса не обнаружено следов алкоголя или наркотиков.
Напомним, что в результате покушения Трамп получил ранение в ухо, один зритель погиб, еще двое пострадали. ФБР квалифицирует инцидент как попытку покушения и возможный акт внутреннего терроризма.
Фото: www. flickr. com/André Gustavo Stumpf (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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