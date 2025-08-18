Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:22

Станция в Лондоне заставляет смотреть вверх: никто не ожидал такого эффекта

Архитекторы Ian Ritchie создали станцию Бермондси в Лондоне с естественным освещением

Большинство станций лондонского метро ассоциируются у пассажиров с тесными коридорами и холодным искусственным светом. Но есть исключение — станция, которая будто светится изнутри, превращая подземное пространство в место, где хочется задержаться.

Архитектура, открывающая небо

Станция Бермондси, появившаяся в 1999 году на "Юбилейной" линии, стала настоящим прорывом в подходе к дизайну подземных пространств. Архитектурное бюро Ian Ritchie Architects сделало ставку на естественный свет, создав проект, где солнце играет ключевую роль.

Уже на уровне улицы внимание привлекает изогнутая стеклянная крыша. Она словно впускает небо в пространство станции, заливая вестибюль дневным светом. Огромные полупрозрачные стены усиливают этот эффект, создавая ощущение лёгкости и открытости.

Свет, спускающийся к платформам

Главная особенность станции — умение "проводить" свет глубоко вниз, к платформам, находящимся на 10-метровой глубине. Стеклянная крыша постепенно переходит в высокий потолок над эскалаторами.

По мере спуска можно заметить бетонные балки с решётчатой структурой. Они не просто декоративны: через специальные отверстия солнечные лучи проходят дальше, взаимодействуя с отражающими поверхностями. Перфорированные стальные балки, поддерживающие крышу, создают игру света и тени, которая доходит до самого нижнего уровня.

Даже прямые лучи солнца находят путь вглубь станции, формируя необычный визуальный эффект и разрушая привычное ощущение подземной замкнутости.

Материалы, которые не стареют

При строительстве использовались бетон, стекло и нержавеющая сталь. Эти материалы выбраны не случайно: они долговечны, устойчивы и сохраняют современный вид спустя десятилетия. Такой подход объединяет все 11 станций, которые были добавлены к "Юбилейной" линии в конце 90-х.

Проект, который опередил время

Любопытно, что изначально над станцией планировали возвести многоэтажный офисный комплекс. От этой идеи отказались, но сам проект Бермондси стал наглядным доказательством того, что подземная станция может быть не просто транспортным узлом, а пространством, способным влиять на настроение и снижать стресс у пассажиров.

Эта станция до сих пор остаётся примером того, как архитектура может изменить восприятие привычного городского маршрута.

