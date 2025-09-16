Учителя и врачи опередили программистов и инженеров

По данным опроса ВЦИОМ, врачи стали абсолютными лидерами рейтинга профессий, которые сохранят свою значимость и через десятилетия, и в ближайшие годы.

"Вечные" профессии

Социологи использовали классификацию по объекту труда: человек, техника, знаковая система, природа и художественный образ. В обеих категориях — "вечность" и "востребованность в ближайшие 5-10 лет" — победили специальности, работающие с человеком. К ним относятся прежде всего врачи и учителя. Для этих профессий особенно важны эмпатия, умение общаться и высокий уровень эмоционального интеллекта.

Второе место — знаковые системы

Чуть ниже оказались профессии, связанные со знаковыми системами: программисты, бухгалтеры, экономисты и другие специалисты, работающие с информацией и данными.

Топ-5 профессий будущего

По мнению россиян, наиболее востребованными в ближайшее десятилетие будут:

врач (30%), педагог (19%), IT-специалист (15%), инженер (8%), строитель и программист (по 7%).

Кого может заменить ИИ

Наибольшие риски автоматизации и замены искусственным интеллектом, по мнению опрошенных, грозят:

• водителям (13%),

• продавцам (10%),

• бухгалтерам (7%),

• дизайнерам (5%).

Таким образом, востребованность профессий, связанных с заботой о человеке и созданием нового знания, сохраняется, тогда как рутинные специальности оказываются более уязвимыми перед технологическим прогрессом.