Врач оформляет документы
Врач оформляет документы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:10

Учителя и врачи опередили программистов и инженеров

ВЦИОМ назвал врачей абсолютными лидерами профессий, сохраняющих значимость десятилетиями

По данным опроса ВЦИОМ, врачи стали абсолютными лидерами рейтинга профессий, которые сохранят свою значимость и через десятилетия, и в ближайшие годы.

"Вечные" профессии

Социологи использовали классификацию по объекту труда: человек, техника, знаковая система, природа и художественный образ. В обеих категориях — "вечность" и "востребованность в ближайшие 5-10 лет" — победили специальности, работающие с человеком. К ним относятся прежде всего врачи и учителя. Для этих профессий особенно важны эмпатия, умение общаться и высокий уровень эмоционального интеллекта.

Второе место — знаковые системы

Чуть ниже оказались профессии, связанные со знаковыми системами: программисты, бухгалтеры, экономисты и другие специалисты, работающие с информацией и данными.

Топ-5 профессий будущего

По мнению россиян, наиболее востребованными в ближайшее десятилетие будут:

  1. врач (30%),

  2. педагог (19%),

  3. IT-специалист (15%),

  4. инженер (8%),

  5. строитель и программист (по 7%).

Кого может заменить ИИ

Наибольшие риски автоматизации и замены искусственным интеллектом, по мнению опрошенных, грозят:
• водителям (13%),
• продавцам (10%),
• бухгалтерам (7%),
• дизайнерам (5%).

Таким образом, востребованность профессий, связанных с заботой о человеке и созданием нового знания, сохраняется, тогда как рутинные специальности оказываются более уязвимыми перед технологическим прогрессом.

