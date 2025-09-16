Учителя и врачи опередили программистов и инженеров
По данным опроса ВЦИОМ, врачи стали абсолютными лидерами рейтинга профессий, которые сохранят свою значимость и через десятилетия, и в ближайшие годы.
"Вечные" профессии
Социологи использовали классификацию по объекту труда: человек, техника, знаковая система, природа и художественный образ. В обеих категориях — "вечность" и "востребованность в ближайшие 5-10 лет" — победили специальности, работающие с человеком. К ним относятся прежде всего врачи и учителя. Для этих профессий особенно важны эмпатия, умение общаться и высокий уровень эмоционального интеллекта.
Второе место — знаковые системы
Чуть ниже оказались профессии, связанные со знаковыми системами: программисты, бухгалтеры, экономисты и другие специалисты, работающие с информацией и данными.
Топ-5 профессий будущего
По мнению россиян, наиболее востребованными в ближайшее десятилетие будут:
-
врач (30%),
-
педагог (19%),
-
IT-специалист (15%),
-
инженер (8%),
-
строитель и программист (по 7%).
Кого может заменить ИИ
Наибольшие риски автоматизации и замены искусственным интеллектом, по мнению опрошенных, грозят:
• водителям (13%),
• продавцам (10%),
• бухгалтерам (7%),
• дизайнерам (5%).
Таким образом, востребованность профессий, связанных с заботой о человеке и созданием нового знания, сохраняется, тогда как рутинные специальности оказываются более уязвимыми перед технологическим прогрессом.
