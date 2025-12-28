Мир хрупок, ставка на технологии: в Бельгии начали готовиться к худшему сценарию

Ощущение стратегической неопределённости всё чаще становится частью официальной риторики европейских военных ведомств. В Бельгии на этом фоне заговорили о необходимости готовиться к самым неблагоприятным сценариям, даже если вероятность их реализации остаётся минимальной. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Подготовка к "войне будущего"

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о необходимости наращивания возможностей армии с прицелом на долгосрочные угрозы. По его словам, вооружённые силы страны должны быть ориентированы не на прошлые конфликты, а на потенциальные вызовы будущего. Речь идёт о повышении гибкости, экономичности и способности к быстрому приспособлению к меняющейся обстановке.

Ключевой акцент, как отметил Франкен, должен быть сделан на развитии технологий, киберсферы и инновационных решений. Такой подход, по его оценке, позволит сохранить обороноспособность даже в условиях ограниченных ресурсов и быстро меняющихся форм ведения боевых действий.

"Наши войска будут готовы победить в войне будущего — гибкие, экономичные, с высокой способностью к быстрому адаптированию, с акцентом на технологии, киберсферу и инновации. Войне, которой, будем надеяться, никогда не будет. Но если 2025 год что-то и показал, так это то, что ради сохранения мира здесь нам придётся снова подготовиться к худшему", — написал министр обороны Бельгии Тео Франкен.

Уроки текущего года

Глава ведомства связал свои выводы с событиями 2025 года, которые, по его мнению, продемонстрировали уязвимость системы безопасности даже в относительно стабильных регионах Европы. Подготовка к худшему сценарию в этой логике рассматривается не как признак милитаризации, а как инструмент сдерживания и сохранения мира.

Такой подход вписывается в более широкую дискуссию внутри стран ЕС о роли национальных армий, их техническом оснащении и готовности реагировать на нетрадиционные угрозы, включая кибератаки и использование беспилотных систем.

Конкретные шаги по усилению армии

На фоне этих заявлений Франкен напомнил и о практических изменениях в бельгийских вооружённых силах. 23 декабря он сообщил, что полк специального назначения после 16 лет ожидания получил переносной зенитно-ракетный комплекс PIORUN, предназначенный в том числе для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Поставка ПЗРК стала символом обновления отдельных элементов армии и перехода к более современным средствам противовоздушной обороны. В контексте заявлений министра это рассматривается как один из первых шагов в направлении подготовки к потенциальным угрозам будущего.