Фрукты и овощи
Фрукты и овощи
Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:34

Суперфрукт будущего: в Британии появился фрукт против старения

В Британии появился новый фрукт Boombites с высоким содержанием антиоксидантов

На прилавках Великобритании появился совершенно новый продукт, который эксперты уже прозвали "суперфруктом будущего". Эти необычные плоды выращиваются в Испании и носят название Boombites.

Как выглядят и на что похожи

Boombites напоминают виноград, но внутри у них ярко-красная мякоть, похожая на вишню. Вкус — сладкий и сочный, а главное — в плодах нет косточек, что делает их ещё удобнее.

Чем они полезны

Главное достоинство новинки связано с её богатым химическим составом:

  • Высокое содержание антоцианов - пигментов, которые защищают сердце и снижают риск диабета.

  • В 3 раза больше ресвератрола, чем в чернике. Это вещество известно своим "антиэйдж-эффектом" и способностью снижать вероятность онкологических заболеваний.

  • Антиоксиданты в составе помогают организму бороться с воспалениями и замедляют процессы старения.

Польза для обмена веществ

По данным испанского технологического центра AINIA, сахара из Boombites усваиваются медленнее, чем из привычных фруктов. Это значит:

  • уровень глюкозы повышается плавно;

  • нагрузка на поджелудочную железу снижается;

  • риск резких скачков инсулина становится минимальным.

Для кого этот фрукт особенно ценен

Эксперты считают, что Boombites идеально подойдут людям, которые:

  • следят за весом,

  • контролируют уровень сахара в крови,

  • заботятся о здоровье сердца и сосудов,

  • придерживаются профилактической диеты.

