Суперфрукт будущего: в Британии появился фрукт против старения

На прилавках Великобритании появился совершенно новый продукт, который эксперты уже прозвали "суперфруктом будущего". Эти необычные плоды выращиваются в Испании и носят название Boombites.

Как выглядят и на что похожи

Boombites напоминают виноград, но внутри у них ярко-красная мякоть, похожая на вишню. Вкус — сладкий и сочный, а главное — в плодах нет косточек, что делает их ещё удобнее.

Чем они полезны

Главное достоинство новинки связано с её богатым химическим составом:

Высокое содержание антоцианов - пигментов, которые защищают сердце и снижают риск диабета.

В 3 раза больше ресвератрола , чем в чернике. Это вещество известно своим "антиэйдж-эффектом" и способностью снижать вероятность онкологических заболеваний.

Антиоксиданты в составе помогают организму бороться с воспалениями и замедляют процессы старения.

Польза для обмена веществ

По данным испанского технологического центра AINIA, сахара из Boombites усваиваются медленнее, чем из привычных фруктов. Это значит:

уровень глюкозы повышается плавно;

нагрузка на поджелудочную железу снижается;

риск резких скачков инсулина становится минимальным.

Для кого этот фрукт особенно ценен

Эксперты считают, что Boombites идеально подойдут людям, которые: