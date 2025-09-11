Суперфрукт будущего: в Британии появился фрукт против старения
На прилавках Великобритании появился совершенно новый продукт, который эксперты уже прозвали "суперфруктом будущего". Эти необычные плоды выращиваются в Испании и носят название Boombites.
Как выглядят и на что похожи
Boombites напоминают виноград, но внутри у них ярко-красная мякоть, похожая на вишню. Вкус — сладкий и сочный, а главное — в плодах нет косточек, что делает их ещё удобнее.
Чем они полезны
Главное достоинство новинки связано с её богатым химическим составом:
-
Высокое содержание антоцианов - пигментов, которые защищают сердце и снижают риск диабета.
-
В 3 раза больше ресвератрола, чем в чернике. Это вещество известно своим "антиэйдж-эффектом" и способностью снижать вероятность онкологических заболеваний.
-
Антиоксиданты в составе помогают организму бороться с воспалениями и замедляют процессы старения.
Польза для обмена веществ
По данным испанского технологического центра AINIA, сахара из Boombites усваиваются медленнее, чем из привычных фруктов. Это значит:
-
уровень глюкозы повышается плавно;
-
нагрузка на поджелудочную железу снижается;
-
риск резких скачков инсулина становится минимальным.
Для кого этот фрукт особенно ценен
Эксперты считают, что Boombites идеально подойдут людям, которые:
-
следят за весом,
-
контролируют уровень сахара в крови,
-
заботятся о здоровье сердца и сосудов,
-
придерживаются профилактической диеты.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru