19 ноября в России празднуют День преподавателя высшей школы. Это день тех, кто не просто передает знания, но и формирует интеллектуальный фундамент для будущих инженеров и ученых. В эпоху, когда технологическое лидерство неотделимо от энергетики, как отметил Владимир Путин, ключевым становится вопрос о том, какие материалы станут основой электроники завтрашнего дня. Кандидат технических наук Сергей Леготин, доцент кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ МИСИС, объясняет, почему кремний уступает место новым соединениям и как в лабораториях рождаются устройства будущего.

Кристаллы, которые выдерживают экстремальные условия

Полвека назад кремний был безусловным королем микроэлектроники. Ученые шлифовали его структуру, сжимая транзисторы до атомарных размеров. Но физика не стоит на месте. В силовой электронике, высокочастотных системах и устройствах, работающих в жарах, кремний начинает терять хватку. Его запрещенная зона — энергетический «зазор», определяющий электропроводность, — составляет всего 1,1 электронвольта. Это ограничивает его способность выдерживать сильные электрические поля.

Здесь на сцену выходят широкозонные полупроводники: карбид кремния и нитрид галлия. Их запрещенная зона превышает 3 электронвольта. Это не просто цифра в таблице. Это значит, что электроны в этих материалах «сидят» на своих местах крепче. Им требуется больше энергии, чтобы покинуть валентную зону и стать носителями тока. В результате такие материалы выдерживают куда более высокие напряжения, рассеивают меньше тепла и позволяют создавать светящиеся элементы наноразмера, формируя дисплеи невероятной четкости. Для космоса и атомной энергетики это критически важно: ионизирующее излучение разрушает структуру обычных кристаллов, тогда как широкозонные материалы демонстрируют радиационную стойкость, сохраняя работоспособность там, где кремний уже деградирует.

Другой фронт исследований — перовскиты. Это не один минерал, а класс соединений, которые можно наносить тонкими, гибкими пленками. Они открывают путь к легким, сгибаемым солнечным элементам. Наиболее эффективны так называемые тандемные структуры: перовскитный слой улавливает одну часть солнечного спектра, а кремниевый — другую. Вместе они преобразуют свет в электричество с КПД, недоступным монолитным кремниевым элементам. Проблема здесь кроется в химической нестабильности: влага, тепло и ультрафиолет постепенно разрушают структуру. Ученые ищут «рецепты» перовскитов и создают барьерные покрытия, чтобы эти хрупкие кристаллы прослужили десятилетиями.

От атомов к прибору

Чтобы создать такой материал, нужно начать с его рождения — выращивания кристалла. Это процесс, где химия встречается с точной механикой. Например, карбид кремния получают методом сублимации. Исходное вещество нагревают до таких температур, что переходит в газовую фазу, а затем его пары осаждаются на затравочный кристалл. Атомы медленно, слой за слоем, выстраиваются в идеальную решетку. Никаких примесей, никаких ошибок. Ошибка на атомном уровне в итоге становится дефектом, который убьет эффективность прибора.

Готовый монокристалл распиливают на тончайшие пластины — подложки. Затем на них выращивают тонкие слои с помощью эпитаксии. В ходе этого процесса атомы из газовой фазы осаждаются на поверхность и встраиваются в уже существующую кристаллическую решетку. Меняя состав и толщину этих слоев, инженеры конструируют гетероструктуры — многослойные системы, где границы раздела между материалами становятся рабочими зонами. Именно там электроны и фотоны начинают подчиняться новым правилам, запуская работу фотодетекторов или силовых транзисторов.

В этом поиске идеальных составов все активнее участвует искусственный интеллект. Нейросети обучаются на гигантских базах данных химических соединений и предсказывают, какая комбинация элементов может обладать нужными свойствами. Но ИИ — это только карта. Настоящей территорией остается лаборатория. Предсказанные материалы нужно вырастить, измерить их характеристики и убедиться, что физическая реальность не противоречит математической модели. Этот цикл «расчет — эксперимент — корректировка» движет вперед всю полупроводниковую науку.

Где рождаются специалисты будущего

Материалы не создают себя сами. Их создают люди, которые мыслят на стыке физики, химии и инженерии. В НИТУ МИСИС такая подготовка идет в рамках программы «Полупроводниковые преобразователи энергии». Студенты не просто читают лекции — они входят в исследовательский процесс с первых дней. Под руководством научников они осваивают методы синтеза, учатся читать структуру кристаллов и понимать, почему фотодетектор с определенным составом реагирует на свет лучше другого.

Особый фокус делается на космические приложения. В рамках федерального проекта «Кадры для космоса» запущена программа повышения квалификации, направленная на разработку полезной нагрузки для малых спутников. Инженеры учатся проектировать радиационно-стойкие системы на основе новых полупроводников, способные работать на орбите годами. Это не теоретические упражнения, а решение реальных задач, с которыми сталкиваются отрасль: как сохранить работоспособность электроники в вакууме и радиации, как обеспечить энергоснабжение аппаратуры при минимальных массах и размерах.

Итогом этой цепочки становится специалист, который понимает устройство прибора «изнутри» — от атомной структуры материала до его поведения в готовом устройстве. Именно такие люди, вооруженные глубокими знаниями о природе веществ и умением работать с новейшими технологиями, формируют технологический суверенитет страны. Они не просто обслуживают машины — они создают новые принципы их работы, переводя электронику на новый физический уровень.