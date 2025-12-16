Резюме больше не спасает: в 2026 году работу будут получать не по правилам

Российский рынок труда в ближайшие годы будет меняться не за счет формальных требований, а через переосмысление роли сотрудника и ожиданий бизнеса. Компании все чаще делают ставку не на резюме, а на реальные компетенции, вовлеченность и способность работать с новыми технологиями. Об этом сообщает издание "Газета.Ru" со ссылкой на оценку кадровых экспертов.

По прогнозам, 2026 год закрепит несколько ключевых направлений, которые уже сейчас формируют кадровую политику крупных и средних работодателей. Эти изменения затрагивают как этап найма, так и дальнейшую работу с персоналом.

Наставничество и новая модель адаптации

Первой важной тенденцией станет развитие системного наставничества и пересмотр программ онбординга. Генеральный директор кадровой компании UTEAM Анна Крылова отметила, что работодатели будут уделять больше внимания первым неделям работы сотрудников, концентрируясь на вовлеченности и формировании доверия к компании.

По ее словам, для этого организации продолжат внедрять персональных наставников, индивидуальные планы обучения, регулярную обратную связь и форматы микрообучения. В совокупности такие меры позволяют существенно снизить риск раннего увольнения и повысить лояльность новых сотрудников.

От дипломов к навыкам

Вторым ключевым трендом Крылова назвала переход к навыкоцентричному подходу при подборе персонала. В 2026 году работодатели будут оценивать кандидатов прежде всего по набору профессиональных и "мягких" навыков, а не по формальным признакам вроде стажа или профильного образования.

"В 2026 году работодатели будут оценивать кандидатов прежде всего по конкретному набору профессиональных и "мягких" навыков, а не по формальным признакам", — отметила Анна Крылова.

Для оценки все чаще будут использоваться кейсы, тестовые задания, skills-based матрицы, а также анализ обучаемости и гибкости соискателей. Такой подход, по словам эксперта, расширит возможности перехода между сферами и сделает рынок труда более мобильным.

Репутация работодателя как фактор выбора

Третьей тенденцией станет усиление работы над HR-брендом. Репутация компании постепенно превращается в один из ключевых аргументов в борьбе за кадры, особенно в условиях ограниченного предложения специалистов.

Крылова подчеркнула, что компании будут инвестировать в прозрачность внутренних процессов и ценностей, демонстрацию реальных карьерных траекторий, развитие культуры обратной связи и заботы о сотрудниках. По ее словам, HR-бренд перестает быть исключительно маркетинговым инструментом и все чаще отражает реальные практики и отношение бизнеса к людям.

Искусственный интеллект как базовый навык

Четвертым направлением эксперт назвала работу с искусственным интеллектом. Навыки использования ИИ-инструментов все чаще оцениваются при найме, особенно в IT-сфере, но этот тренд быстро распространяется и на другие отрасли.

"Если ранее использование ИИ вызывало вопросы у нанимающих менеджеров, то сегодня отсутствие таких навыков может настораживать сильнее", — предупредила Крылова.

По ее словам, ИИ активно применяется в маркетинге, рекламе, продажах, финтехе и управлении проектами — для создания контента, автоматизации процессов, планирования и анализа данных. В 2026 году владение такими инструментами станет важной частью профессионального профиля специалиста.