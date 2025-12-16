Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Обсуждение рабочих вопросов в коллективе
Обсуждение рабочих вопросов в коллективе
© commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия" is licensed under Creative Commons CC0 1.0
Главная / Общество
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:38

Резюме больше не спасает: в 2026 году работу будут получать не по правилам

Работа с ИИ станет базовым навыком для соискателей в 2026 году — эксперт Крылова

Российский рынок труда в ближайшие годы будет меняться не за счет формальных требований, а через переосмысление роли сотрудника и ожиданий бизнеса. Компании все чаще делают ставку не на резюме, а на реальные компетенции, вовлеченность и способность работать с новыми технологиями. Об этом сообщает издание "Газета.Ru" со ссылкой на оценку кадровых экспертов.

По прогнозам, 2026 год закрепит несколько ключевых направлений, которые уже сейчас формируют кадровую политику крупных и средних работодателей. Эти изменения затрагивают как этап найма, так и дальнейшую работу с персоналом.

Наставничество и новая модель адаптации

Первой важной тенденцией станет развитие системного наставничества и пересмотр программ онбординга. Генеральный директор кадровой компании UTEAM Анна Крылова отметила, что работодатели будут уделять больше внимания первым неделям работы сотрудников, концентрируясь на вовлеченности и формировании доверия к компании.

По ее словам, для этого организации продолжат внедрять персональных наставников, индивидуальные планы обучения, регулярную обратную связь и форматы микрообучения. В совокупности такие меры позволяют существенно снизить риск раннего увольнения и повысить лояльность новых сотрудников.

От дипломов к навыкам

Вторым ключевым трендом Крылова назвала переход к навыкоцентричному подходу при подборе персонала. В 2026 году работодатели будут оценивать кандидатов прежде всего по набору профессиональных и "мягких" навыков, а не по формальным признакам вроде стажа или профильного образования.

"В 2026 году работодатели будут оценивать кандидатов прежде всего по конкретному набору профессиональных и "мягких" навыков, а не по формальным признакам", — отметила Анна Крылова.

Для оценки все чаще будут использоваться кейсы, тестовые задания, skills-based матрицы, а также анализ обучаемости и гибкости соискателей. Такой подход, по словам эксперта, расширит возможности перехода между сферами и сделает рынок труда более мобильным.

Репутация работодателя как фактор выбора

Третьей тенденцией станет усиление работы над HR-брендом. Репутация компании постепенно превращается в один из ключевых аргументов в борьбе за кадры, особенно в условиях ограниченного предложения специалистов.

Крылова подчеркнула, что компании будут инвестировать в прозрачность внутренних процессов и ценностей, демонстрацию реальных карьерных траекторий, развитие культуры обратной связи и заботы о сотрудниках. По ее словам, HR-бренд перестает быть исключительно маркетинговым инструментом и все чаще отражает реальные практики и отношение бизнеса к людям.

Искусственный интеллект как базовый навык

Четвертым направлением эксперт назвала работу с искусственным интеллектом. Навыки использования ИИ-инструментов все чаще оцениваются при найме, особенно в IT-сфере, но этот тренд быстро распространяется и на другие отрасли.

"Если ранее использование ИИ вызывало вопросы у нанимающих менеджеров, то сегодня отсутствие таких навыков может настораживать сильнее", — предупредила Крылова.

По ее словам, ИИ активно применяется в маркетинге, рекламе, продажах, финтехе и управлении проектами — для создания контента, автоматизации процессов, планирования и анализа данных. В 2026 году владение такими инструментами станет важной частью профессионального профиля специалиста.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Федеральное финансирование получит проект обновления аэропорта Певека на сумму 784 млн рублей — ТАСС сегодня в 3:52
Певек станет воздушным хабом Арктики: какие перемены принесёт строительство нового терминала

На Чукотке началось строительство нового аэровокзала в Певеке: проект за сотни миллионов рублей должен изменить транспортную доступность Арктики.

Читать полностью » Росавиация разрабатывает проект для обеспечения интернета на борту российских самолётов — ТАСС сегодня в 3:52
Интернет в облаках: когда и сколько будет стоить подключение на борту российских авиаперевозок

Росавиация прорабатывает проект оснащения российских самолетов интернет-терминалами, сотрудничая с производителями и Аэрофлотом для внедрения спутникового интернета.

Читать полностью » Николай Шамалов отметил успехи Брянской области — Минздрав РФ вчера в 22:11
Мозг под прицелом: как Брянск научился побеждать инсульт быстрее, чем столица

Брянские неврологи представили опыт региона на всероссийской конференции по борьбе с инсультом — эксперты отметили успехи и поделились новыми решениями.

Читать полностью » Европа подошла к зиме с низкими запасами топлива — Газпром РФ вчера в 22:02
Зима забирает последнее тепло: подземные хранилища Европы пустеют

Запасы газа в Европе падают быстрее обычного, и энергетический рынок готовится к непростой зиме — особенно на фоне планов ЕС отказаться от российского топлива.

Читать полностью » Движение на трассе Нижнекамск — Челны ограничат ночью — Волга-Вятскуправтодор вчера в 21:18
Стальная арка над асфальтом: как одну ночь превратили в испытание для водителей

На трассе между Нижнекамском и Набережными Челнами ночью ограничат движение — рабочие установят конструкцию, перекрывая путь на короткие интервалы.

Читать полностью » На детских площадках фиксируется риск распространения вирусов — врачи вчера в 19:16
Когда смех заразителен буквально: скрытая угроза детских площадок

Врач рассказал, почему привычные детские игровые зоны в помещениях могут представлять скрытую опасность и как родителям снизить риск заражения.

Читать полностью » Генпрокурор Флориды Утмейер подал иск против Roblox — Fox News вчера в 16:44
Roblox оказался в центре скандала: власти Флориды обвинили платформу в угрозе детям

Власти Флориды подали иск против Roblox с обвинениями в недостаточной защите детей от угроз. Узнайте, какие детали шокируют общественность и что это значит для пользователей.

Читать полностью » Wildberries назвала разговор о запуске такси в России преждевременным вчера в 16:24
От посылок к пассажирам: Wildberries тихо собирает инфраструктуру для сервиса такси

Wildberries готовит выход на рынок такси: проект уже тестируют за рубежом, а запуск в России обсуждается, но официальных сроков пока нет.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Собаки зимой лают чаще из-за нехватки активности — кинологи
Общество
Россияне планируют потратить на Новый год в среднем 26 тыс. рублей — исследование Авито
Мир
Миф об антисанитарии индийской уличной еды преувеличен — пользователь Reddit
Наука
Под Бермудами нашли аномальный слой пород толщиной 20 км — Фрейзер
Красота и здоровье
Эмоциональная сложность часто сопровождает высокий интеллект — психолог Никишина
Спорт и фитнес
Короткие силовые тренировки улучшают работу сердца — фитнес-тренеры
Красота и здоровье
2–4 мандарина в день не вредят здоровью при отсутствии заболеваний — эндокринолог Одерий
Еда
Двухэтапное запекание сделало морковь кремовой внутри — Tasting Table
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet