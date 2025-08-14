Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by David Shankbone is licensed under CC BY-SA 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:52

Сто лет ожидания: в Норвегии хранится роман, который раскроют только в XXII веке

Индийский писатель Амитав Гош напишет книгу для "Библиотеки будущего", которую опубликуют в 2114 году

Что, если книга, о которой все говорят, появится на свет только через 89 лет? Именно так будет с новым произведением Амитава Гоша — одного из самых известных современных индийских писателей. Он стал 12-м участником уникального международного проекта "Библиотека будущего", и его следующая рукопись останется под замком до 2114 года.

Проект, задуманный шотландской художницей Кэти Петерсон в 2014 году, объединяет литературу, искусство и природу в буквальном смысле. На севере от Осло тогда посадили тысячу елей. Через век из этой рощи изготовят бумагу для печати ста произведений, написанных специально для антологии "Библиотека будущего". Сейчас рукописи участников хранятся в "тихой комнате" — особом зале публичной библиотеки Осло, куда доступ имеют лишь хранители. Среди авторов — Маргарет Этвуд, Дэвид Митчелл, Хан Кан, Оушен Вуонг и другие признанные имена мировой литературы.

Глубокая честь и доверие

"Для меня это глубокая честь и трогательный акт доверия", — сказал Гош, комментируя приглашение.

По его словам, проект заставляет думать далеко за пределами собственной жизни, представляя читателей, которые ещё не появились на свет.

Писатель отметил, что ему особенно близка связь этой инициативы с лесом: "Уже давно я пишу о лесах, хотя и о совершенно другом — о великом мангровом лесу, известном как Сундарбан".

Литература, экология и терпение

Сундарбан, расположенный в дельте Ганга, стал фоном для его романов "Оружейный остров", The Hungry Tide и "Jungle Nama".

"Я тронут тем, что стал частью работы, переплетающей экологию, литературу и терпение в столь монументальных масштабах", — добавил он.

По плану, в мае или июне 2026 года Гош приедет в норвежский лес, чтобы на церемонии передать свою рукопись хранителям. В тот же день станет известно её название — и это будет единственная возможность услышать хоть что-то о содержании книги до того, как она будет напечатана через почти девять десятилетий.

Писатель с глобальным взглядом

Амитав Гош известен тем, что в своих произведениях поднимает острые темы — от мрачных страниц истории Индии и последствий колонизации до актуальных проблем климатического кризиса. Его книги выходят в десятках стран, а стиль, сочетающий историческое повествование и внимание к экологии, давно выделил его среди современных авторов.

