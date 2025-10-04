Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина у компьютера
Мужчина у компьютера
© freepik.com by DC Studio is licensed under Public domain
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 5:22

Диплом на стене, а работы нет: почему самые умные студенты не могут найти себе место

LinkedIn: работодатели всё чаще требуют навыков работы с искусственным интеллектом

Сегодняшний рынок труда меняется стремительно. Если ещё несколько лет назад диплом престижного университета был главным пропуском к успешной карьере, то теперь работодатели всё чаще смотрят в другую сторону. Главу LinkedIn Райана Рослански поддерживают исследования и экономисты: гибкость, готовность учиться и умение работать с искусственным интеллектом становятся новой валютой.

Мнение LinkedIn о будущем найма

Во время встречи с сотрудниками в офисе в Сан-Франциско глава LinkedIn Райан Рослански высказал позицию компании относительно роли образования и новых технологий:

"Искусственный интеллект не заменит людей, но те, кто используют ИИ, заменят тех, кто этого не делает", — заявил глава LinkedIn Райан Рослански.

По его словам, дипломы престижных вузов будут терять значение, а ключевыми станут адаптивность и навыки работы с ИИ.

Главный экономист LinkedIn Карин Кимброу также подчеркнула:

"Адаптивность — это новая валюта", — считает главный экономист LinkedIn Карин Кимброу.

Она добавила, что искусственный интеллект меняет не только востребованные навыки, но и саму структуру рабочих мест, а также подход работодателей к поиску специалистов.

Рост интереса к ИИ-навыкам

По данным Microsoft, 71% руководителей готовы предпочесть менее опытного кандидата, но с навыками работы с ИИ, более опытному, но не владеющему новыми инструментами.

LinkedIn отмечает, что количество вакансий с требованием умения пользоваться ИИ выросло примерно на 70% за год. Это касается не только технических профессий, но и маркетинга, продаж, управления проектами и даже HR-направления.

Новые приоритеты работодателей

Рослански отметил, что в будущем soft skills будут не менее важны, чем технические.

"Эмпатия, коммуникация, способность адаптироваться, умение просто поговорить с человеком — не забывайте об этом. Эти навыки критически важны для успеха", — добавил глава LinkedIn Райан Рослански.

Таким образом, цифровая грамотность должна идти рука об руку с умением работать в команде, договариваться и сохранять человечность в коммуникации.

Сравнение: старые и новые ценности на рынке труда

Критерий Вчера Сегодня
Образование Диплом престижного вуза Практические навыки, курсы, онлайн-обучение
Опыт Долгий стаж в компании Гибкость, умение быстро адаптироваться
Технологии Базовое владение ПК Знание ИИ-инструментов
Soft skills Второстепенное значение Приоритет наравне с техническими навыками

Проблемы на рынке труда

Однако оптимизм LinkedIn контрастирует с исследованиями американских СМИ. Издание The Atlantic назвало происходящее "адом на рынке труда".

Работодатели жалуются, что не могут найти специалистов даже на высокооплачиваемые должности. Кандидаты же подают сотни заявок и не получают отклика. Собеседования становятся многоуровневыми, процесс растягивается на месяцы.

Согласно опросу студентов и выпускников университетов Мэриленда, Техаса, Вашингтона, Корнелла и Стэнфорда, даже выпускники компьютерных факультетов месяцами ищут работу, но часто безрезультатно.

Экономисты и аналитики сходятся во мнении: поколение Z сталкивается с "кошмаром найма", когда диплом больше не гарантирует успеха, а рынок переполнен претендентами.

Советы шаг за шагом: как адаптироваться

  1. Изучайте ИИ-инструменты: ChatGPT, Copilot, MidJourney и другие платформы уже стали стандартом.

  2. Развивайте soft skills: эмпатия, командная работа и коммуникация остаются критически важными.

  3. Используйте онлайн-курсы и сертификации, а не только диплом.

  4. Составляйте резюме с акцентом на навыки, а не только на опыт.

  5. Гибко подходите к карьере: будьте готовы менять сферу или осваивать новые направления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на диплом.

  • Последствие: низкая востребованность на рынке труда.

  • Альтернатива: постоянное обучение и освоение новых технологий.

  • Ошибка: игнорировать soft skills.

  • Последствие: сложности с карьерным ростом.

  • Альтернатива: развитие эмоционального интеллекта и навыков коммуникации.

А что если дипломы перестанут иметь значение совсем?

Если работодатели окончательно перестанут ориентироваться на университетские дипломы, в выигрыше окажутся те, кто умеет быстро учиться и осваивать новое. Тогда онлайн-образование и сертификационные программы займут место традиционных вузов.

Плюсы и минусы новой модели

Плюсы Минусы
Больше шансов для людей без престижного образования Высокая конкуренция на вакансию
Возможность быстро переквалифицироваться Дипломы теряют ценность
Рост значимости soft skills Давление на молодёжь постоянно учиться
Расширение доступа к профессиям через онлайн-курсы Риск неравенства из-за различий в доступе к ИИ

FAQ

Как выбрать подходящие ИИ-навыки?
Лучше всего начинать с универсальных инструментов — ChatGPT, Copilot, а также сервисов для анализа данных.

Сколько стоит обучение ИИ-навыкам?
Существуют бесплатные онлайн-курсы, но профессиональные сертификаты могут стоить от 200 до 2000 долларов.

Что лучше для карьеры: диплом или практические навыки?
Сегодня работодатели ценят именно навыки, особенно связанные с ИИ и адаптивностью.

Мифы и правда

  • Миф: ИИ полностью заменит людей.

  • Правда: заменят те сотрудники, которые владеют ИИ, тех, кто этого не делает.

  • Миф: soft skills вторичны.

  • Правда: коммуникация и эмпатия важны наравне с техническими знаниями.

  • Миф: для успешной карьеры нужен диплом престижного вуза.

  • Правда: практические навыки и адаптивность ценятся больше.

3 интересных факта

  1. По данным LinkedIn, навыки работы с ИИ за год стали упоминаться в вакансиях на 70% чаще.

  2. Microsoft провела опрос: 71% работодателей выберут кандидата с ИИ-навыками вместо более опытного, но без них.

  3. Выпускники топ-вузов США всё чаще жалуются на невозможность найти работу даже после сотен поданных заявок.

Исторический контекст

  • 1990-е: главной ценностью был диплом престижного университета.

  • 2000-е: опыт работы и рекомендации стали важнее.

  • 2010-е: цифровая грамотность вышла на первый план.

  • 2020-е: адаптивность и навыки работы с ИИ становятся ключом к успеху.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты портала вчера в 20:17

Кто сказал, что мощный гейминг — только для богатых? Вот три ноутбука дешевле сотни тысяч

Три игровые модели ноутбуков дешевле 100 тысяч рублей: сравнение характеристик, советы по выбору и ответы на главные вопросы геймеров.

Читать полностью » Голливуд раскритиковал виртуальную актрису Тилли Норвуд, созданную ИИ вчера в 19:18

Голливуд в шоке: новая звезда кино — не человек, а ИИ-модель по имени Тилли Норвуд

Виртуальная актриса Тилли Норвуд вызвала бурю споров в Голливуде. SAG-AFTRA и Эмили Блант предупреждают: ИИ может обесценить человеческое мастерство.

Читать полностью » Эксперты Anti-Malware нашли три критические уязвимости в Google Gemini вчера в 18:48

ИИ оказался дырявым, как решето: какие слабые места нашли в Google Gemini

Эксперты выявили три серьёзные уязвимости в ИИ Google Gemini. Как хакеры могли использовать их против пользователей и что сделали в компании?

Читать полностью » Бывшие сотрудники OpenAI выразили обеспокоенность запуском Sora вчера в 17:18

ИИ-допамин в каждый смартфон: Sora втягивает сильнее TikTok, и вот почему это пугает

OpenAI выпустила приложение Sora — аналог TikTok на базе ИИ. Но запуск вызвал споры: совпадает ли это с миссией компании «на благо человечества»?

Читать полностью » Rambler&Co: 34% пользователей выбирают банковские приложения за удобный интерфейс вчера в 16:44

Банковское приложение как зеркало: опрос показал, что пользователи видят в нём разное

Россияне назвали качества, которые делают мобильное приложение банка по-настоящему удобным. Оказалось, приоритеты пользователей далеко не одинаковы.

Читать полностью » iOS и Android предлагают встроенную защиту, но на Android доступна частичная очистка памяти вчера в 15:18

Смартфон попал в чужие руки? Эта функция спасёт личные данные за секунды

Эксперт рассказал, как «тревожная кнопка» на Android помогает мгновенно удалить данные со смартфона. Что выбрать — SecAddon, AutoWipe или встроенные сервисы?

Читать полностью » Роскачество: главная проблема рынка смартфонов — сокращение сроков программной поддержки вчера в 14:36

Цифровой мир трещит по швам: почему смартфоны устаревают быстрее, чем мы успеваем привыкнуть

Эксперты рассказали, почему новые смартфоны теряют ценность, как рынок переживает кризис и какие альтернативы есть у покупателей.

Читать полностью » В России представили роботизированный массажный стол Roden на базе ИИ вчера в 13:18

"Массажист" без усталости и выходных: в России появился робот, который мнёт лучше человека

В России представили роботизированный массажный стол с искусственным интеллектом. Он проводит до 360 сеансов в месяц и может изменить рынок wellness-услуг.

Читать полностью »

Новости
Еда

Рулет из печенья с творогом и мандаринами без выпечки сохраняет форму после охлаждения
Еда

Кабачки с сыром и чесноком сохраняют сочность при жарке
Туризм

Турфан в Синьцзяне: самый жаркий город Китая и виноградная столица страны
Авто и мото

BMW снизила продажи электрифицированных моделей в США в третьем квартале 2025 года
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Елена Пехотина: поздний ужин повышает риск ожирения и проблем с ЖКТ
Авто и мото

Минпромторг: новые правила утильсбора могут вступить в силу с 1 ноября
Садоводство

Эксперты: зелёный инжир можно дозреть в бумажном пакете с яблоком или бананом
Садоводство

Картофель лучше защищать перед посадкой обработкой клубней золой, чесноком и марганцовкой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet