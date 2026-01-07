Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:05

Слияние человеческого интеллекта и нейросетей: чему нужно учиться, чтобы остаться востребованным

Рынок труда в ближайшие годы будет меняться не за счёт исчезновения профессий, а через глубокую трансформацию их содержания. Ключевым фактором этих изменений станет развитие искусственного интеллекта, который уже в 2026 году заметно повлияет на структуру занятости. Об этом сообщает радио "Sputnik" со ссылкой на независимого HR-эксперта, клинического психолога и председателя комитета по развитию женского предпринимательства МГО "Опора России" Зулию Лоикову.

Искусственный интеллект как драйвер новых профессий

По словам Зулии Лоиковой, современные темпы работы и растущие потребности бизнеса и общества требуют высокой скорости обработки информации. Именно поэтому многие рутинные и технические задачи постепенно переходят к алгоритмам. Искусственный интеллект уже активно используется для генерации визуальных материалов, создания видеоконтента, сценариев и других креативных продуктов.

При этом эксперт подчёркивает, что нейросети не способны полностью заменить человека.

"Эти алгоритмы не могут полностью заменить человеческое понимание, контекста, вкусовых и стратегических решений. Поэтому возрастает спрос на специалистов, которые могут курировать ИИ, умеют объединить интеллектуальные способности человека с возможностями нейросетей", — заявила Зулия Лоикова.

В результате формируется запрос на профессии, связанные с управлением, настройкой и контролем работы искусственного интеллекта.

Трансформация привычных специальностей

Лоикова обращает внимание, что говорить о массовом исчезновении профессий некорректно. По её словам, меняется не сама профессия, а набор задач внутри неё. Часть функций автоматизируется, освобождая время человека для аналитической, управленческой и стратегической работы.

Особенно заметно внедрение искусственного интеллекта в таких сферах, как медицина и сельское хозяйство. Здесь технологии позволяют повысить точность, эффективность и производительность, но требуют специалистов, способных работать на стыке техники и человеческого опыта.

Сельское хозяйство и техника будущего

Отдельно эксперт выделила рост спроса на специалистов по управлению современной сельскохозяйственной техникой. Речь идёт о работе с тракторами, комбайнами, высокотехнологичными сеялками, системами орошения и автоматизированными доильными установками. Такие профессии становятся всё более технологичными и требуют новых компетенций.

Зулия Лоикова напомнила, что Всемирный экономический форум уже включил специалистов по сельхозтехнике в перечень профессий будущего в прогнозе до 2027 года. Это подтверждает тенденцию, при которой цифровизация и автоматизация агросектора формируют новые карьерные траектории и повышают значимость технически подкованных кадров.

