Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Интерьер будущего
Интерьер будущего
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована вчера в 15:41

Пространство без стен и шаблонов: как будет выглядеть идеальный интерьер через 10 лет

Интерьер 2035 года: гибкость, экодизайн и технологии без показного эффекта

Через 10 лет жильё перестанет быть просто коробкой с мебелью. Оно станет вашим помощником, настроенным на ритмы, эмоции и потребности. Мы заглянули в будущее вместе с дизайнером Игорем Красновым — и выяснили, каким будет интерьер, которому не страшно время.

Гибкость вместо шаблонов

Тренд №1: Пространство без строгих ролей

Забудьте про "гостиную строго для гостей" и "кухню только для готовки". К 2035 году границы комнат размоются, а сама квартира станет гибкой платформой для жизни:

  • модульная мебель,
  • мобильные перегородки,
  • трансформируемые зоны,
  • подсветка и розетки там, где они нужны сегодня, а не "по плану".

"Современное пространство должно подстраиваться под вас, а не наоборот", — подчёркивает Краснов.

Теперь гостиная — это и домашний офис, и место для йоги, и кинотеатр.

Уединение как новая роскошь

Тренд №2: Личное пространство в общем доме

Даже в открытых планировках вы будете находить "тихие островки" для себя. Это:

  • ниши, трансформируемые в рабочие уголки,
  • мини-капсулы для медитации или чтения,
  • сменные панели отделки и настроения,
  • окна-экраны, показывающие пейзажи любого города мира в зависимости от времени суток.

"Человеку всё больше хочется побыть с собой. И интерьер будущего эту потребность будет уважать", — уверен дизайнер.

Экодизайн как норма

Тренд №3: Не "дорого", а "здорово"

Красота больше не в мраморе, а в чистом воздухе, натуральных тканях и тёплом свете. К 2035 году это будет не тренд, а базовый стандарт:

  • системы вентиляции и очистки воздуха/воды станут привычными,
  • пластиковая бутылка — раритет (все пьют фильтрованную воду из-под крана),
  • в моде переработанные и экологичные материалы.

"Мы строим дома, в которых хотим восстанавливаться, а не уставать", — подчёркивает эксперт.

От "стиля" к "состоянию"

Тренд №4: Ощущения важнее декора

Будущее — не про лофт или неоклассику. Оно — про атмосферу:

  • визуальная лёгкость,
  • чистые линии и простые формы,
  • мягкий свет и хорошая акустика,
  • материалы, которые хочется трогать.

"Интерьер больше не показывает, кто вы, а помогает быть собой", — говорит Краснов.

Мебель перестаёт быть "показательной" и становится средством успокоения, концентрации, вдохновения.

Инновации — на втором плане

Тренд №5: Умный дом — фон, а не спектакль

Да, технологии будут везде. Но они перестанут быть предметом гордости — их просто не будет видно:

  • управление голосом или через приложение,
  • настройка микроклимата под каждого жителя,
  • освещение по настроению,
  • автооткрывающиеся шторы, музыка, фильтрация — всё по умолчанию.

"Технологии не должны бросаться в глаза. Они должны работать, пока вы отдыхаете", — считает дизайнер.

Роскошь — в простоте

Тренд №6: Timeless-дизайн

Настоящий шик — не в золоте и статусных элементах. Он — в вечных, проверенных решениях:

  • архитектурная выразительность без вычурности,
  • открытые балки, арки, высокие окна,
  • простые формы и встроенное хранение,
  • отсутствие лишнего, но не скудность.

"Дом будущего — это продуманное убежище, а не демонстрация достижений", — говорит Краснов.

Дом как партнёр

К 2035 году дом будет:

  • понимать вас,
  • поддерживать ваши привычки,
  • помогать заботиться о здоровье,
  • не навязывать стиль, а создавать состояние.

Он станет продолжением вашей личности, вашего темпа, вкуса и настроения.

"Жильё перестанет быть для "показать”. Оно станет для "почувствовать”", — подводит итог дизайнер.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сколько времени на уборке действительно экономит робот-пылесос за неделю: мой расчёт сегодня в 8:44

Вернул полтора часа в неделю: мой честный отчёт по роботу-пылесосу

Реальная математика недели с роботом-пылесосом: сколько минут уходило на уборку до покупки и сколько стало после, где экономия, а где скрытые затраты.

Читать полностью » ТОП-5 ошибок, которые совершают владельцы роботов-пылесосов сегодня в 7:34

Эти ошибки делают робота-пылесоса бесполезным помощником

robot_vacuum_mistakes

Читать полностью » Квартиры, в которых робот-пылесос работает максимально эффективно сегодня в 6:32

Почему в одних квартирах робот - спасение, а в других - разочарование

Робот-пылесос — не универсальное решение. Рассказываем, в каких квартирах он работает идеально, а где лучше выбрать обычный пылесос.

Читать полностью » Личный опыт: как мы адаптировались к работе робота-пылесоса дома сегодня в 5:30

Первую неделю мы жили по его правилам: опыт с роботом-пылесосом

Робот-пылесос оказался умнее, чем я думал. Первая неделя — это адаптация: от сбора обуви до зон «no-go». Как 10 минут подготовки экономят часы уборки.

Читать полностью » Как навести порядок в документах: советы по хранению и систематизации сегодня в 4:12

Почему документы исчезают в самый неподходящий момент

Хаос в бумагах — частая причина стресса. Рассказываем, как организовать хранение документов так, чтобы СНИЛС и паспорт всегда были под рукой, а поиск нужной бумаги занимал не больше минуты.

Читать полностью » Эксперты рассказали, почему соль в подарок считается оберегом сегодня в 3:18

Соль защищает от зла и привлекает удачу: что говорят народные приметы

Соль с древности считалась мощным оберегом. Рассказываем, почему нельзя её просыпать, что значит подаренная солонка и как с помощью соли очистить дом от негатива и привлечь благополучие.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как использовать ветки деревьев для мебели и декора сегодня в 2:43

Садовый мусор или ценный ресурс: что можно сделать из обычных веток

Обычные ветки — не мусор, а идеальный природный материал. Рассказываем, как из них сделать скамейку, вешалку, подставку для цветов и даже полноценный плетёный забор — без сложных инструментов и затрат.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как использовать пузырчатую плёнку для утепления и хранения вещей сегодня в 1:19

Замёрзшие окна и поцарапанная мебель? Решение уже у вас под рукой

Оказывается, пузырчатая плёнка — это не только про посылки. Рассказываем, как её использовать для утепления окон, защиты мебели, автомобилями и даже для творчества.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Умер исполнитель хита "Фантазёр" Ярослав Евдокимов
Туризм

Топ-10 городов для поколения Z: молодёжные предпочтения по версии Time Out
Красота и здоровье

Лимонная вода может способствовать профилактике диабета и укреплению сосудов
Еда

Ткемали с зелёным луком подходит к мясу, рыбе и картофелю
Дом

Как правильно хранить и чистить гигиенические принадлежности, чтобы избежать бактерий
Питомцы

Как помочь собаке адаптироваться к городской жизни после дачи: советы ветеринаров
Спорт и фитнес

Тренеры рекомендуют выполнять 20-минутные тренировки с гантелями для силы и выносливости
Садоводство

Навес на даче своими руками: жители Ленобласти делают из тента и поликарбоната
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru