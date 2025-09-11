Новый Уренгой готовится к зрелищам: арена получит совершенных 11 плазм
В новой мини-футбольной арене Нового Уренгоя установят 11 плазменных экранов последнего поколения общей стоимостью 1,4 млн рублей. Заказчиком выступает спортивная школа имени Еременко, следует из документации госзакупки.
Что закупят
На арену приобретут:
-
6 телевизоров с диагональю 43 дюйма,
-
1 экран на 65 дюймов,
-
4 экрана на 86 дюймов,
-
проекционный экран.
Все оборудование должно быть южнокорейского производства и работать на технологии Quantum Dot, обеспечивающей высокое качество изображения.
Арена федерального уровня
Мини-футбольная арена построена к 50-летию Нового Уренгоя.
Ранее власти ЯНАО отмечали, что объект соответствует стандартам для проведения соревнований федерального масштаба.
Контекст
Во время "Честного маршрута" губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подчеркнул, что вместе с ареной в городе откроются и другие объекты:
-
образовательный центр "Лаборатория",
-
детская школа искусств,
-
арт-центр "ГАЗ".
"Эти объекты вместе с новыми решениями для городской среды делают Новый Уренгой одним из самых современных и развитых городов в Арктике", — отметил глава региона.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru