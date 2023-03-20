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  • Опубликована сегодня в 10:34

Канчельскис: В российском футболе много жуликов и дилетантов

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис назвал жуликов и дилетантов главной проблемой российского футбола.

По его словам, в советском футболе были ценности и традиции. Но затем футбольные функционеры все это "профукали". В руководстве РФС появились дилетанты, жулики и проходимцы, а люди футбольные, которые действительно горели желанием развивать отечественный футбол отошли на второй план.

"Когда я вернулся в Россию в 2004 году, говорил, что в футбольном плане мы отстали от всего мира на 50 лет", — цитирует Канчельскиса РИА "Новости".

Канчельскис выступал за "Манчестер Юнайтед" с 1991 по 1995 год. Кроме того ре выступал за английские клубы "Эвертон", "Манчестер Сити" и "Саутгемптон".

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