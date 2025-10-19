Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Энтони Квинтано is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:55

Если Google ошибётся, сгорит полмира — почему ИИ допустили к управлению плазмой

Google DeepMind и Commonwealth Fusion Systems создают ИИ для управления термоядерным реактором SPARC

Американская компания Commonwealth Fusion Systems (CFS) и подразделение Google DeepMind приступили к совместной работе над системой искусственного интеллекта, которая сможет управлять процессами внутри термоядерного реактора нового поколения SPARC. Этот проект уже называют одной из самых амбициозных попыток человечества приблизиться к получению практически бесконечного источника чистой энергии.

Как работает SPARC

SPARC строится в городе Девенс (штат Массачусетс) и представляет собой токамак — устройство, в котором плазма удерживается магнитным полем при температуре свыше 100 миллионов градусов Цельсия. Это в несколько раз горячее, чем поверхность Солнца. Чтобы избежать контакта плазмы со стенками, внутри камеры создается мощное магнитное «кольцо».

Компания CFS использует инновационные сверхпроводящие магниты, охлаждаемые до −250 °C. Они формируют поле, которое значительно сильнее, чем в классических установках. Благодаря этому SPARC получится компактнее и дешевле существующих аналогов, сохранив при этом высокую энергоэффективность.

Роль DeepMind и системы TORAX

Главная задача DeepMind — внедрение в реактор системы TORAX, платформы на базе искусственного интеллекта. Она моделирует динамику плазмы с учетом тысяч переменных и анализирует, как меняются параметры в реальном времени.

ИИ будет:

  1. тестировать различные режимы работы реактора;

  2. искать устойчивые комбинации магнитных и тепловых параметров;

  3. управлять распределением тепла и магнитных потоков;

  4. предотвращать перегрев и повреждения оборудования.

При этом используется метод обучения с подкреплением — тот же, что применялся в проекте AlphaGo. Нейросеть самостоятельно выявляет оптимальные решения, обучаясь на собственных ошибках.

Сравнение технологий

Параметр Традиционный токамак SPARC с ИИ TORAX
Контроль плазмы вручную и по шаблонам в реальном времени через ИИ
Скорость моделирования недели часы
Эффективность удержания плазмы средняя повышенная
Масштаб и стоимость громоздкий, дорогой компактный, экономичный
Прогноз сроков запуска экспериментальные установки промышленная станция ARC к 2030-м

Как ИИ ускоряет путь к синтезу

TORAX способен объединять десятки вычислительных моделей и проводить симуляции в разы быстрее. Если раньше инженерам требовались недели на проверку одной гипотезы, теперь результат получают за несколько часов. Это дает возможность быстрее корректировать работу реактора и тестировать десятки вариантов магнитных и тепловых режимов.

Система также будет контролировать состояние дивертора — участка, на который приходится экстремальное тепловое воздействие. При угрозе перегрева TORAX сможет скорректировать форму плазмы, распределив энергию равномернее и снизив нагрузку на металл.

Советы шаг за шагом: как ИИ управляет реактором

  1. Сбор данных — сенсоры фиксируют параметры температуры, плотности и формы плазмы.

  2. Обработка сигналов — алгоритм TORAX анализирует поток данных в реальном времени.

  3. Прогнозирование — система предсказывает возможные отклонения и корректирует работу магнитов.

  4. Реакция на изменения — ИИ моментально меняет конфигурацию поля, поддерживая стабильное горение.

  5. Оптимизация — после каждого цикла нейросеть улучшает собственные модели.

Ошибки инженеров прошлого → последствия → альтернатива с ИИ

  • Ошибка: фиксированные параметры нагрева и магнитов.
    Последствие: плазма теряет устойчивость, реакция прекращается.
    Альтернатива: динамическая подстройка в режиме реального времени.

  • Ошибка: длительные расчеты вручную.
    Последствие: медленный прогресс и низкая точность.
    Альтернатива: моделирование TORAX за часы с тысячами переменных.

  • Ошибка: перегрузка дивертора.
    Последствие: повреждение корпуса и остановка реактора.
    Альтернатива: предиктивное охлаждение и коррекция формы плазмы ИИ.

А что если ИИ выйдет из-под контроля?

Сценарий, когда искусственный интеллект управляет столь мощным источником энергии, вызывает естественные опасения. Однако инженеры CFS утверждают, что система TORAX не имеет автономного доступа к управлению реактором. Все действия проходят через человеко-машинный интерфейс с многоуровневой системой защиты и ручным контролем.

Кроме того, каждый эксперимент сначала проходит цифровую проверку на стенде симуляции, а только потом — на реальном оборудовании.

Плюсы и минусы внедрения ИИ в термоядерные установки

Плюсы Минусы
ускорение исследований и экспериментов высокая стоимость разработки
повышение стабильности плазмы зависимость от корректности алгоритмов
снижение износа оборудования риск кибератак
возможность круглосуточного контроля необходимость постоянного обновления моделей
сокращение времени выхода к коммерческому синтезу сложность сертификации и безопасности

FAQ

Какой вклад Google в проект SPARC?
Компания инвестировала в CFS и заключила соглашение о покупке 200 МВт электроэнергии у будущей электростанции ARC — первой коммерческой версии SPARC.

Когда начнутся испытания реактора?
Тестовый запуск планируется к концу десятилетия, а промышленная эксплуатация станции ARC — в 2030-х годах.

Что делает система TORAX уникальной?
Она объединяет физические модели, машинное обучение и анализ данных, ускоряя поиск устойчивых режимов плазмы.

Можно ли использовать такую технологию на других реакторах?
Да, DeepMind намерена сделать TORAX открытой платформой, пригодной для разных токамаков и исследовательских проектов.

Мифы и правда

  • Миф: ИИ полностью заменит физиков.
    Правда: алгоритмы лишь помогают анализировать данные и предлагают варианты, но решения принимает человек.

  • Миф: реакторы с ИИ опаснее обычных.
    Правда: наоборот, система предотвращает перегрев и непредсказуемые колебания плазмы.

  • Миф: термоядерная энергия появится только через сто лет.
    Правда: SPARC и ARC могут стать первыми установками, где энергия синтеза будет вырабатываться уже в 2030-х.

Исторический контекст

Путь к управляемому синтезу начался еще в середине XX века. Первые токамаки создавались в СССР, а затем идея распространилась по всему миру. В 1980-х появились международные проекты вроде ITER во Франции, но они оставались лабораторными. SPARC — один из первых коммерческих проектов, который объединяет физику плазмы и вычислительные технологии XXI века.

3 интересных факта

• Температура внутри SPARC превышает 100 миллионов °C — в десять раз горячее Солнца.
• Магнитное поле создают редкоземельные материалы, способные работать при −250 °C.
• Алгоритм обучения TORAX основан на той же архитектуре, что и знаменитый AlphaGo.

