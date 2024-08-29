Август — идеальное время для покупки мебели: дизайнер раскрыла секрет выбора качественных моделей

Как не ошибиться с выбором мебели: советы от дизайнера

С окончанием летнего сезона наступает подходящее время для обновления интерьера вашего дома. В это время на рынке часто остаются модели мебели, которые не были распроданы, и это открывает возможности для выгодных приобретений. Дизайнер и основатель компании Dzhangir Design Group Наталья Джангир поделилась советами, на что стоит обратить внимание при выборе мебели.

Август идеально подходит для заказа мебели по индивидуальным предпочтениям или специфическим размерам. В этот период производители часто предлагают скидки, стремясь избавиться от лишних запасов. Наталья подчеркивает важность внимательного отношения к материалам, из которых изготовлена мебель. Многие российские бренды теперь предлагают высококачественный дизайн, который может соперничать с итальянскими аналогами.

Особое внимание следует уделять отделке мягких элементов мебели. Качественные ножки стульев, аккуратные швы и надежные спинки являются важными аспектами, которые гарантируют долговечность и эстетическую привлекательность вашей мебели.

Наталья также предостерегает от покупки самого дешевого варианта мебели, который может разочаровать своим качеством. Важно обращаться к профессионалам, так как у дизайнеров есть хорошие связи с производителями в Италии, Испании и других странах, что позволяет приобрести качественную мебель по доступной цене, сообщает estatemedia.ru.

Фото: ﻿flickr.com/tommerton2010 (CC BY 2.0 license)