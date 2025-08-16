Почему дорогой ремонт не спасёт при неправильной планировке
Даже дорогая мебель и стильный ремонт не спасут, если предметы расставлены неправильно. Пространство может стать тесным, неудобным и лишённым гармонии. Разберём пять самых частых ошибок и подскажем, как их избежать.
1. Вся мебель у стен
Это классический просчёт. Кажется, что так освобождается центр комнаты, но на деле интерьер становится холодным и "офисным".
Как исправить: отодвиньте диваны и кресла от стен на 15-30 см, создайте уютные зоны для общения. Ковёр поможет объединить мебель в единую композицию.
2. Несоответствие масштаба
Огромный диван в маленькой гостиной "съест" всё пространство, а слишком миниатюрная мебель в большой комнате потеряется.
Как исправить: измеряйте помещение и предметы заранее, учитывайте визуальный вес мебели. Оптимально, если она занимает не более 60% площади.
3. Игнорирование света
Неправильное расположение мебели может лишить вас комфорта. Например, диван спиной к окну мешает читать, а обеденный стол в темном углу делает ужин унылым.
Как исправить: ориентируйтесь на естественный и искусственный свет. Рабочее место должно быть освещено с нужной стороны, добавляйте локальное освещение.
4. Блокировка проходов
Стул, мешающий отодвинуться, или шкаф, загораживающий дверь, превращают комнату в полосу препятствий.
Как исправить: оставляйте проходы шириной не менее 60-80 см и следите, чтобы мебель не мешала движению и открыванию дверей или ящиков.
5. Отсутствие фокусной точки
Комната без визуального центра выглядит хаотично.
Как исправить: выберите ключевой элемент — камин, окно, телевизор или акцентную стену — и выстраивайте композицию вокруг него.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru