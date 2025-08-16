Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Неудачное расположение мебели в интерьере
Неудачное расположение мебели в интерьере
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:08

Почему дорогой ремонт не спасёт при неправильной планировке

Дизайнеры назвали пять ошибок при расстановке мебели в доме

Даже дорогая мебель и стильный ремонт не спасут, если предметы расставлены неправильно. Пространство может стать тесным, неудобным и лишённым гармонии. Разберём пять самых частых ошибок и подскажем, как их избежать.

1. Вся мебель у стен

Это классический просчёт. Кажется, что так освобождается центр комнаты, но на деле интерьер становится холодным и "офисным".
Как исправить: отодвиньте диваны и кресла от стен на 15-30 см, создайте уютные зоны для общения. Ковёр поможет объединить мебель в единую композицию.

2. Несоответствие масштаба

Огромный диван в маленькой гостиной "съест" всё пространство, а слишком миниатюрная мебель в большой комнате потеряется.
Как исправить: измеряйте помещение и предметы заранее, учитывайте визуальный вес мебели. Оптимально, если она занимает не более 60% площади.

3. Игнорирование света

Неправильное расположение мебели может лишить вас комфорта. Например, диван спиной к окну мешает читать, а обеденный стол в темном углу делает ужин унылым.
Как исправить: ориентируйтесь на естественный и искусственный свет. Рабочее место должно быть освещено с нужной стороны, добавляйте локальное освещение.

4. Блокировка проходов

Стул, мешающий отодвинуться, или шкаф, загораживающий дверь, превращают комнату в полосу препятствий.
Как исправить: оставляйте проходы шириной не менее 60-80 см и следите, чтобы мебель не мешала движению и открыванию дверей или ящиков.

5. Отсутствие фокусной точки

Комната без визуального центра выглядит хаотично.
Как исправить: выберите ключевой элемент — камин, окно, телевизор или акцентную стену — и выстраивайте композицию вокруг него.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Какие предметы в доме опаснее уличной пыли — список от гигиенистов вчера в 18:42

Чем чище кажется дом, тем опаснее его детали: грязь любит порядок

От зубной щётки до кошелька — где в квартире живёт инфекция, которую вы не видите? Разбираем опасные мелочи, которые легко исправить, если знать, куда смотреть.

Читать полностью » Какие вещества в бытовой химии могут вызвать аллергию и онкологию — данные ГОСТ вчера в 17:32

Чистота без вреда: чем заменить токсичные спреи и жидкости

Освежители, порошки и спреи могут быть опаснее, чем кажется. Некоторые из них вызывают аллергию, проблемы с дыханием и даже рак. Как выбрать безопасные — читайте здесь.

Читать полностью » На чём можно и нельзя экономить при заказе пластиковых окон — инструкция для покупателей вчера в 16:25

Окна по уму: на чём можно экономить, а на чём категорически нельзя

Установка окон может быть выгодной — если выбрать правильное время, разумно подойти к комплектации и не попасться на маркетинговые трюки. Вот как это сделать.

Читать полностью » Как избавиться от клопов, тараканов и мышей в доме — рекомендации вчера в 15:18

Живут рядом, едят с вами и не платят за аренду: как избавиться от незваных сожителей

Тараканы в шкафу, мыши на кухне, клопы в кровати... Откуда берутся паразиты и как с ними справиться, прежде чем они захватят дом? Подробная инструкция.

Читать полностью » Как провести кабель к телевизору без испорченного вида проводами вчера в 14:11

Секрет аккуратных кабелей, который знают не все: как подключить телевизор незаметно

Как аккуратно проложить кабель к телевизору, чтобы провода не торчали и интерьер выглядел опрятно.

Читать полностью » Зачем подключать телевизор кабелем при наличии встроенного Wi-Fi вчера в 13:09

Кабель к телевизору: зачем я проложил его даже при встроенном Wi-Fi

Почему проводное подключение телевизора остаётся актуальным даже при наличии Wi-Fi, и что это даёт в реальном использовании.

Читать полностью » Оптимальное расположение роутера для стабильного сигнала в квартире вчера в 12:07

Интернет будет всегда: ошибки, из-за которых роутер теряет половину сигнала

Как выбрать место для роутера в квартире, чтобы сигнал был стабильным и покрывал все комнаты.

Читать полностью » Как правильно хранить корм для домашних животных вчера в 11:06

Почему правильное хранение корма в доме продлевает жизнь питомцу

Правила хранения корма для домашних животных и ошибки, которые могут испортить продукт и навредить питомцу.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Почему стоит приезжать в аэропорт за три часа до вылета
Дом

Эксперты рассказали, какие ошибки в интерьере мешают гармонии дома
Спорт и фитнес

Кенделл Джно-Финн назвал допустимые дистанции для детского бега в зависимости от возраста
Авто и мото

ГАИ: обгон колонной на встречной полосе может закончиться штрафом и лишением прав
Спорт и фитнес

Йога для силы: врачи перечислили упражнения для набора мышечной массы
Авто и мото

Исследование TipCars: Honda Accord и Mercedes-Benz CLK обесценились более чем на две трети
Еда

Как засолить помидоры в бочке: традиционный рецепт от фермеров Краснодарского края
Еда

Скумбрия с картошкой: советы по запеканию от шеф-поваров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru