Почему дорогой ремонт не спасёт при неправильной планировке

Даже дорогая мебель и стильный ремонт не спасут, если предметы расставлены неправильно. Пространство может стать тесным, неудобным и лишённым гармонии. Разберём пять самых частых ошибок и подскажем, как их избежать.

1. Вся мебель у стен

Это классический просчёт. Кажется, что так освобождается центр комнаты, но на деле интерьер становится холодным и "офисным".

Как исправить: отодвиньте диваны и кресла от стен на 15-30 см, создайте уютные зоны для общения. Ковёр поможет объединить мебель в единую композицию.

2. Несоответствие масштаба

Огромный диван в маленькой гостиной "съест" всё пространство, а слишком миниатюрная мебель в большой комнате потеряется.

Как исправить: измеряйте помещение и предметы заранее, учитывайте визуальный вес мебели. Оптимально, если она занимает не более 60% площади.

3. Игнорирование света

Неправильное расположение мебели может лишить вас комфорта. Например, диван спиной к окну мешает читать, а обеденный стол в темном углу делает ужин унылым.

Как исправить: ориентируйтесь на естественный и искусственный свет. Рабочее место должно быть освещено с нужной стороны, добавляйте локальное освещение.

4. Блокировка проходов

Стул, мешающий отодвинуться, или шкаф, загораживающий дверь, превращают комнату в полосу препятствий.

Как исправить: оставляйте проходы шириной не менее 60-80 см и следите, чтобы мебель не мешала движению и открыванию дверей или ящиков.

5. Отсутствие фокусной точки

Комната без визуального центра выглядит хаотично.

Как исправить: выберите ключевой элемент — камин, окно, телевизор или акцентную стену — и выстраивайте композицию вокруг него.