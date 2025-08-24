Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:18

Мебель на свалку? Подождите, она ещё способна удивить

Простые идеи для реставрации мебели: от замены фурнитуры до обоев и плёнки

Старый сундук или бабушкин комод не обязательно отправлять на свалку. Немного фантазии, терпения и пары подручных материалов — и винтажная мебель легко превращается в современный арт-объект. Вот несколько простых и рабочих способов обновления.

Замена фурнитуры: быстрый апгрейд

Иногда достаточно просто сменить ручки, чтобы комод заиграл по-новому. Металлические, кожаные, фарфоровые или деревянные — выбор огромный. Новая фурнитура станет стильным акцентом и придаст мебели характер.

Классическая покраска

Самый доступный и популярный способ преображения. Сначала снимаем старое покрытие, шлифуем поверхность мелкой наждачкой и обезжириваем. Дальше — краска на выбор: акриловая, алкидная или меловая. Цвет можно подобрать под настроение — от спокойных пастельных до насыщенных ярких. В финале закрепляем результат лаком: он защитит поверхность и добавит блеска или матовости.

Оклейка обоями или плёнкой

Хотите быстрых перемен без особых затрат? Оклейте комод обоями или самоклеящейся плёнкой. Это могут быть цветочные принты, геометрия или имитация камня, металла и дерева. Плёнка предлагает ещё больше вариантов — глянец, мат, 3D-эффект. Отличный способ обновить интерьер в пару шагов.

Декупаж: винтаж с характером

Техника декупажа превращает обычный комод в дизайнерский. Вырезанные изображения из ткани, салфеток или бумаги приклеиваются специальным клеем, а сверху поверхность покрывается несколькими слоями лака. Результат — уникальная вещь с флористическими узорами, винтажными мотивами или даже авторскими картинками.

Декорирование рейками

Деревянные рейки сегодня в тренде. Их можно наклеить на фасады ящиков или боковые панели, создавая объёмные элементы, геометрические узоры или стильные рамки. После окрашивания рейки могут либо совпадать с тоном мебели, либо контрастировать, добавляя смелости образу.

Итог

Превратить старый комод в украшение интерьера несложно. Иногда достаточно заменить ручки, а иногда — поиграть с краской или фактурами. Главное — не бояться экспериментировать и вложить немного души в процесс.

