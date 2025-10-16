Строительный эксперт объяснил, на чём можно сэкономить при выборе мебели

Современная мебель в подавляющем большинстве случаев собирается не из массива дерева, а из плитных материалов. Они различаются по прочности, цене, экологичности и назначению.

Эксперт по строительным материалам, основатель и глава компании "Главснаб" Фёдор Васильев подробно объяснил, какие виды мебельных плит существуют, как отличить качественную от дешёвой и на чём можно сэкономить без потери надёжности.

"Для каркасов и полок на дорогие материалы тратиться нет смысла. Для них оптимальным выбором остаётся качественная ЛДСП. А вот для отделки, особенно на кухне или в ванной, переплата за влагостойкий МДФ с надёжным покрытием абсолютно оправдана с точки зрения долговечности и сохранения внешнего вида", — уверен Фёдор Васильев.

Основные виды мебельных плит

ЛДСП — практичный универсал

ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) - это спрессованные опилки и стружка, склеенные смолами и покрытые декоративной плёнкой. Материал универсальный и экономичный, чаще всего используется для корпусов шкафов, полок, столов и перегородок.

Главный визуальный признак — рыхлый зернистый срез без кромки.

Чтобы оценить качество:

проверьте, чтобы срезы были ровными, без сколов и рыхлости ;

на торцах должна быть толстая кромка (2 мм) , особенно у столешниц — бумажная быстро отслоится;

на внутренней стороне качественной мебели обычно есть маркировка производителя.

ЛДСП бывает разных классов эмиссии (E0, E0.5, E1) — чем ниже цифра, тем меньше содержание формальдегида, а значит, безопаснее материал.

ДВП — только для невидимых деталей

ДВП (древесно-волокнистая плита), также известная как оргалит, — тонкий и гибкий лист из спрессованных волокон древесины.

Он не имеет конструкционной прочности, поэтому применяется только для задних стенок шкафов, дна ящиков и декоративных вставок.

Признаки некачественного ДВП:

резкий химический запах;

крошащийся, неаккуратный торец;

отклеивающаяся плёнка.

Такая панель должна плотно прилегать к каркасу мебели. Если она прогибается — это сигнал, что использовано слишком тонкое или дешёвое ДВП.

МДФ — плотность, экологичность и дизайн

МДФ (medium density fiberboard) изготавливается из мелкодисперсной стружки, спрессованной под высоким давлением. Материал плотный и однородный, по структуре ближе к натуральной древесине.

Связующим веществом служит натуральный лигнин, поэтому МДФ считается экологически безопасным.

"Это материал для ответственных и красивых деталей: фасадов кухонь, фигурных элементов, столешниц с интегрированными мойками", — пояснил Васильев.

Главное преимущество — гладкий, плотный срез без пор и сколов, идеально подходящий для фрезеровки и покраски.

Для влажных помещений выбирают влагостойкий МДФ, покрытый ПВХ-плёнкой. Это создаёт герметичный барьер и защищает материал от разбухания при повышенной влажности.

Сравнение: чем отличаются мебельные плиты