Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
мебельный салон с современным интерьером
мебельный салон с современным интерьером
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:14

Строительный эксперт объяснил, на чём можно сэкономить при выборе мебели

Эксперт Фёдор Васильев объяснил, из каких плит лучше собирать мебель

Современная мебель в подавляющем большинстве случаев собирается не из массива дерева, а из плитных материалов. Они различаются по прочности, цене, экологичности и назначению.

Эксперт по строительным материалам, основатель и глава компании "Главснаб" Фёдор Васильев подробно объяснил, какие виды мебельных плит существуют, как отличить качественную от дешёвой и на чём можно сэкономить без потери надёжности.

"Для каркасов и полок на дорогие материалы тратиться нет смысла. Для них оптимальным выбором остаётся качественная ЛДСП. А вот для отделки, особенно на кухне или в ванной, переплата за влагостойкий МДФ с надёжным покрытием абсолютно оправдана с точки зрения долговечности и сохранения внешнего вида", — уверен Фёдор Васильев.

Основные виды мебельных плит

ЛДСП — практичный универсал

ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) - это спрессованные опилки и стружка, склеенные смолами и покрытые декоративной плёнкой. Материал универсальный и экономичный, чаще всего используется для корпусов шкафов, полок, столов и перегородок.

Главный визуальный признак — рыхлый зернистый срез без кромки.

Чтобы оценить качество:

  • проверьте, чтобы срезы были ровными, без сколов и рыхлости;

  • на торцах должна быть толстая кромка (2 мм), особенно у столешниц — бумажная быстро отслоится;

  • на внутренней стороне качественной мебели обычно есть маркировка производителя.

ЛДСП бывает разных классов эмиссии (E0, E0.5, E1) — чем ниже цифра, тем меньше содержание формальдегида, а значит, безопаснее материал.

ДВП — только для невидимых деталей

ДВП (древесно-волокнистая плита), также известная как оргалит, — тонкий и гибкий лист из спрессованных волокон древесины.

Он не имеет конструкционной прочности, поэтому применяется только для задних стенок шкафов, дна ящиков и декоративных вставок.

Признаки некачественного ДВП:

  • резкий химический запах;

  • крошащийся, неаккуратный торец;

  • отклеивающаяся плёнка.

Такая панель должна плотно прилегать к каркасу мебели. Если она прогибается — это сигнал, что использовано слишком тонкое или дешёвое ДВП.

МДФ — плотность, экологичность и дизайн

МДФ (medium density fiberboard) изготавливается из мелкодисперсной стружки, спрессованной под высоким давлением. Материал плотный и однородный, по структуре ближе к натуральной древесине.

Связующим веществом служит натуральный лигнин, поэтому МДФ считается экологически безопасным.

"Это материал для ответственных и красивых деталей: фасадов кухонь, фигурных элементов, столешниц с интегрированными мойками", — пояснил Васильев.

Главное преимущество — гладкий, плотный срез без пор и сколов, идеально подходящий для фрезеровки и покраски.

Для влажных помещений выбирают влагостойкий МДФ, покрытый ПВХ-плёнкой. Это создаёт герметичный барьер и защищает материал от разбухания при повышенной влажности.

Сравнение: чем отличаются мебельные плиты

Характеристика ЛДСП МДФ ДВП
Состав Опилки и смолы Мелкодисперсная стружка и лигнин Древесные волокна
Прочность Средняя Высокая Низкая
Назначение Корпуса, полки, перегородки Фасады, декоративные панели, столешницы Задние стенки и днища
Влагостойкость Средняя Высокая (влагостойкий тип) Низкая
Цена Низкая-средняя Средняя-высокая Дешёвая
Возможность фрезеровки Ограниченная Отличная Отсутствует
Экологичность Зависит от класса эмиссии Высокая Средняя

Какой материал выбрать для шкафа

Золотой стандарт мебельного производства — комбинированное решение:

  • корпус и полки — из надёжной ЛДСП;

  • фасады и видимые элементы — из МДФ.

Так достигается оптимальное соотношение цены, прочности и дизайна. ЛДСП обеспечивает жёсткость и устойчивость конструкции, а МДФ позволяет создавать скругления, резные панели и цветные покрытия, невозможные при работе с обычной стружечной плитой.

Сколько стоит мебель из разных плит

"Утверждение, что МДФ всегда дороже ЛДСП, — миф", — говорит Фёдор Васильев.

Стоимость зависит от производителя, класса экологичности и типа покрытия.

  • Стандартная ЛДСП российского производства - от 400 до 600 руб/м².

  • Импортная ЛДСП E0,5 с декоративным покрытием - до 1200 руб/м².

  • МДФ в ПВХ-плёнке - примерно в 1,5-2 раза дороже базовой ЛДСП.

  • Эмалированный МДФ - в 2-3 раза дороже.

  • МДФ со шпоном - в 3-4 раза дороже.

При этом сама плита составляет только 30-40% от себестоимости мебели. Остальное — это фурнитура, сборка, доставка и монтаж.

Экономить лучше на корпусе, а не на механизмах: качественные петли и направляющие продлевают срок службы шкафа вдвое.

Советы шаг за шагом при выборе мебели

  1. Проверяйте кромку. Толщина должна быть не менее 2 мм, особенно у торцов.

  2. Оценивайте запах. У качественных плит он слабый или нейтральный.

  3. Смотрите на торцы. У МДФ они плотные и гладкие, у ЛДСП — зернистые.

  4. Запрашивайте сертификат эмиссии формальдегида. Безопасный уровень — E1 или ниже.

  5. Уточняйте производителя. Известные бренды гарантируют контроль качества и отсутствие токсичных смол.

  6. Сравнивайте не только цену, но и фурнитуру. Хорошие петли и направляющие важнее, чем дорогой материал без качества сборки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать мебель из тонкой ЛДСП без кромки.
Последствие: сколы и отслоения уже через несколько месяцев.
Альтернатива: ЛДСП толщиной 16-18 мм с прочной кромкой ПВХ.

Ошибка: ставить мебель из обычного МДФ в ванной.
Последствие: разбухание и деформация от влажности.
Альтернатива: влагостойкий МДФ с плёнкой или эмалью.

Ошибка: использовать ДВП для полок.
Последствие: прогиб и разрушение конструкции.
Альтернатива: ЛДСП или МДФ толщиной не менее 16 мм.

Мифы и правда о мебельных плитах

Миф 1. ЛДСП — вредный материал.
Правда: современные плиты класса E1 и ниже безопасны, уровень выделения формальдегида минимален.

Миф 2. МДФ всегда прочнее массива дерева.
Правда: по плотности он схож с твёрдыми породами, но менее устойчив к механическим ударам.

Миф 3. Дорогая мебель всегда делается из МДФ.
Правда: в премиум-сегменте часто используется комбинация — корпус ЛДСП, фасады МДФ или шпон.

Миф 4. Толщина плиты не влияет на прочность.
Правда: при одинаковом материале каждые 2 мм толщины добавляют до 15% жёсткости конструкции.

3 интересных факта

  1. Первые плиты ДСП начали производить в Германии ещё в 1940-х годах, чтобы использовать древесные отходы.

  2. МДФ был изобретён позже — в 1966 году в США — как альтернатива фанере для мебельной индустрии.

  3. По статистике, более 80% мебели в России сегодня собирается из плит ЛДСП и МДФ.

Исторический контекст

Развитие мебельных плит началось с массового производства ДСП в послевоенной Европе, когда древесина подорожала, а на фабриках появились технологии прессования отходов. В 90-х годах в России рынок пережил всплеск популярности ЛДСП - недорогого, прочного и легко обрабатываемого материала.

Позже на смену ему частично пришёл МДФ, который позволил производителям создавать фасады с фрезеровкой, рельефами и влагостойким покрытием. Сегодня оба материала сосуществуют: ЛДСП остаётся стандартом для каркасов, а МДФ — для дизайна и долговечности.

FAQ

Что лучше — ЛДСП или МДФ?
Для корпуса и полок — ЛДСП, для фасадов — МДФ. Комбинация даёт оптимальный баланс цены и внешнего вида.

Какой материал безопаснее?
Оба безопасны при классе эмиссии не выше E1. МДФ иногда предпочтительнее, потому что склеивается лигнином, а не смолами.

Можно ли использовать ДВП в мебели на кухне?
Только для задних стенок, подальше от влажных зон.

Как продлить срок службы мебели?
Не ставьте её вплотную к батарее, защищайте торцы от влаги и не перегружайте полки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Орехов: скрытые двери и подоконники из камня — красивые, но неудобные решения для интерьера сегодня в 0:29
Алексей Орехов объяснил, почему трендовые идеи ремонта часто оборачиваются проблемами

Модные интерьеры из соцсетей часто оказываются непрактичными в реальной жизни. Эксперт рассказал, какие дизайнерские решения быстро превращаются из мечты в источник проблем.

Читать полностью » Мария Орлова: регулярность уборки важнее идеальности — как работает домашний график вчера в 16:09
Пыль против тайм-менеджмента: кто выиграет, если составить правильный план

Как составить удобный график уборки, чтобы дом всегда оставался чистым без лишнего стресса? Эффективная система шаг за шагом.

Читать полностью » Эксперт: пыль и листья разрушают настил и создают условия для появления плесени во дворе вчера в 15:06
Ваш двор может выглядеть богато даже без ремонта — главное, не лениться на одно действие

Как превратить двор, террасу и сад в ухоженное пространство без лишних затрат? Простые советы по уходу за открытыми зонами круглый год.

Читать полностью » Эксперты рассказали, чем МДФ отличается от ЛДСП и какой материал выбрать в 2025 году вчера в 14:08
Как выбрать качественную мебель из МДФ или ЛДСП и не переплатить

Какой материал выбрать для мебели в 2025 году — МДФ или ЛДСП? Сравниваем прочность, экологичность, стоимость и долговечность, чтобы вы сделали правильный выбор.

Читать полностью » Эксперты объяснили, чем шнековая соковыжималка отличается от центробежной вчера в 13:03
Шнековая vs центробежная: в чём разница и какую соковыжималку купить для дома

Шнековая или центробежная — какую соковыжималку выбрать для дома в 2025 году? Сравниваем принципы работы, мощность, скорость и качество сока.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как проводится поверка счетчиков воды в 2025 году вчера в 12:00
Как проходит поверка счетчиков воды в 2025 году: пошаговая инструкция

Когда и зачем проходить поверку счётчиков воды в 2025 году, кто имеет право её проводить и сколько это стоит. Пошаговая инструкция и частые ошибки потребителей.

Читать полностью » Названы сроки и правила поверки газовых счетчиков по новым требованиям 2025 года вчера в 11:57
Что будет, если не пройти поверку газового счётчика - закон и реальность

Когда и как проходить поверку газового счётчика в 2025 году, кто имеет право её проводить и сколько это стоит. Разбираем правила, ошибки и важные нюансы безопасности.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как сделать гардеробную комнату своими руками вчера в 9:51
Гардеробная своими руками: всё, что нужно знать перед началом работ

Планируете гардеробную? Узнайте, как правильно рассчитать размеры, выбрать систему хранения и избежать типичных ошибок при установке.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Тканевые кресла быстрее прогреваются, а кожа долговечна
Дом
Сумки, обувь и провода: что не стоит хранить у входа в квартиру
Еда
Рецепт торта Микадо с шоколадным кремом получается нежным
Спорт и фитнес
Фронтальные приседания снижают нагрузку на поясницу и колени — данные спортивных тренеров
Еда
Студень из свиной головы получается особенно густым, ароматным и плотным
Красота и здоровье
Врач Заира Абдурахманова рассказала, чем опасна ветрянка у взрослых
Садоводство
Цветоводы советуют пересаживать астры в Костромской области до начала октября
Красота и здоровье
Роспотребнадзор Башкирии сообщил о случаях тропических инфекций у вернувшихся туристов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet