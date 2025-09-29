Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 17:43

Как обставить квартиру-студию: советы дизайнеров для маленьких и больших планировок

Дизайнеры назвали приёмы расстановки мебели в квартирах-студиях

Квартиры-студии и жильё со свободной планировкой за последние годы стали особенно популярными в России. Их выбирают из-за доступной цены и возможности самим формировать внутреннее пространство. Но вместе со свободой приходит и вызов: как на 20-40 м² разместить кухню, спальню, гостиную и систему хранения так, чтобы всё выглядело гармонично?

С чего начать: план и стиль

Главное правило — не спешить покупать мебель, пока не составлен проект.

Как составить план

  • Нарисовать комнату на бумаге в масштабе, отметить окна, двери, коммуникации. Вырезать фигуры мебели и передвигать их на схеме.
  • Использовать 3D-редакторы (Planner 5D, SketchUp, Roomstyler). Программа покажет интерьер в объёме, поможет подобрать цвета и материалы.

Определение стиля

Для студий площадью до 40 м² оптимальны лаконичные направления: сканди, минимализм, современный, экостиль, прованс, этно. В просторных вариантах 60-100 м² можно реализовать лофт, классику, модерн или даже ампир.

Зонирование: как разделить пространство

Чтобы квартира не выглядела хаотичной, её делят на функциональные зоны:

  • Кухня размещается там, где проведены коммуникации. Перенос требует согласования.
  • Рядом располагают обеденную зону, плавно переходящую в гостиную-спальню.
  • Рабочее место или детскую лучше организовать подальше от кухонного пространства и выделить перегородкой или мебелью.
  • Для полноценной спальни можно поставить гипсокартонную перегородку или стеклянную конструкцию в металлической раме.

В качестве разделителей используют ширмы, плотные шторы, стеллажи, барные стойки, стойки с растениями.

Мебель для студии: минимум, но с пользой

На маленькой площади каждая вещь должна быть функциональной.

  • Вместо дивана и кровати выбирают диван-кровать или выкатное спальное место в подиуме.
  • Обеденный стол заменяют складными или откидными моделями.
  • Огромный диван лучше заменить компактным, добавив кресла или пуфы.
  • Все возможные элементы оснащают системами хранения.
  • Используют подвесные конструкции и штанги-пантографы.

Мебель должна быть лёгкой и мобильной, чтобы её можно было переставлять в зависимости от ситуации.

Кухня и столовая в студии

Для площади 3-6 м² важна каждая деталь:

  • Ниши используют под кухонный гарнитур.
  • Модульные кухни делают до потолка, чтобы увеличить полезный объём.
  • Встраиваемая техника должна быть компактной: плита с 2-3 конфорками, духовой шкаф и микроволновка в вертикальном пенале.
  • Обязательно устанавливают вытяжку, иначе запахи будут распространяться по всей квартире.

Вместо полноценного стола часто выбирают барную стойку, широкий подоконник или складной столик. Круглые раздвижные модели со стеклянной столешницей и прозрачные стулья визуально облегчают интерьер.

Сравнение решений для студии

Решение Плюсы Минусы
Диван-кровать Экономия места, функциональность Менее долговечен при ежедневном использовании
Подиум с выкатной кроватью Дополнительное хранение Сложность в реализации
Барная стойка вместо стола Компактность, стиль Не всегда удобно для семьи из 3-4 человек
Раздвижные перегородки Лёгкость и мобильность Не обеспечивают полной приватности
Встроенная техника Экономия пространства Более высокая стоимость

Советы шаг за шагом

  1. Определите основные зоны: кухня, спальня, гостиная.
  2. Решите, какую мебель можно совместить — например, кровать и диван.
  3. Используйте мебель-трансформер: шкаф-кровать, стол-откидушка.
  4. Ставьте мебель вдоль стен, оставляя центр свободным.
  5. Работайте со светом: многоуровневое освещение и зеркала увеличат пространство.

А что если…

А что если студия совсем маленькая, всего 19-20 м²? Отлично подойдут кровать-подиум, барная стойка вместо стола и встроенные шкафы до потолка.

А если потолки высокие? Тогда можно оборудовать антресоль под спальню или рабочую зону.

А что если хочется полноценной спальни? Используйте лёгкую перегородку с дверью и выделите отдельный участок.

Плюсы и минусы квартиры-студии

Плюсы Минусы
Доступная цена Ограниченное пространство
Возможность планировать самостоятельно Сложно создать приватность
Гибкость мебели и зонирования Требует тщательной проработки проекта
Современный стиль Не всегда подходит для семьи с детьми

Квартира-студия даёт свободу планировки, но требует грамотного подхода к меблировке. Главная задача — правильно зонировать пространство, отделив кухню, столовую, спальню и гостиную при помощи мебели, перегородок или текстиля. Мебель должна быть многофункциональной и компактной: диван-кровать, подиум с выкатной кроватью, столы-трансформеры, шкафы с системами хранения.

