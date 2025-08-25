Мебель для семьи с детьми и животными: как выбрать ткань, которая не будет доставлять проблем

Выбор обивки для мягкой мебели — это важное решение, которое зависит от множества факторов: от состава семьи до стиля интерьера. Антон Шаталин, руководитель направления "мягкая мебель" компании Mr. Doors, поделился с Лентой. ру рекомендациями, как избежать ошибок при выборе материала для мебели.

1. Мебель для семей с детьми и животными

Если в семье есть маленькие дети или домашние животные, особенно важно выбирать материалы, которые будут устойчивыми к загрязнениям и легко чиститься.

"Сегодня в тренде ткани, такие как букле и фактурный шенилл. Они имеют интересную текстуру и множество цветовых решений, но такие ткани могут быть подвержены повреждениям со стороны животных и требуют особого ухода", — объяснил Шаталин.

2. Материалы, которых лучше избегать

Для владельцев домашних животных рогожка может быть проблемной. Этот плотный материал легко зацепляется за когти, что приносит неудобства как питомцам, так и владельцам. Более того, рогожка не всегда легко чистится, что делает её менее подходящей для домов с животными и детьми.

3. Подходящие материалы для активных домашних хозяйств

Для активных пользователей и семей, где важно удобство и долговечность, флок и микровелюр — это отличные варианты. Эти ткани обладают высокой износостойкостью и легко чистятся, что делает их практичными и долговечными решениями для мебели.

4. Экологичность и безопасность

Важным аспектом при выборе обивки является её экологичность. Лучше выбирать ткани, которые не содержат вредных химикатов и будут безопасны для всех членов семьи, особенно если среди них есть аллергики.

Рекомендации по выбору