Плёнка, картон и скотч: что реально защищает мебель при транспортировке
Переезд часто становится стрессом — особенно если речь идёт о любимых шкафах, диванах или столах. Чтобы мебель доехала в идеальном состоянии, важно заранее подготовить и упаковать её правильно. Эксперты по организации пространства делятся проверенными приёмами.
Что понадобится для упаковки
картонные коробки;
пупырчатая и стрейч-плёнка;
малярный скотч;
набор инструментов (отвёртки, ключи).
Совет: использованную плёнку можно сдать на переработку — во многих городах есть специальные контейнеры.
Подготовка мебели
- Освободите шкафы и комоды от вещей.
- Снимите ручки, ножки, фурнитуру — сложите их в пакет и прикрепите к мебели.
- Все полки и ящики уберите и упакуйте отдельно.
- Снимите процесс разборки на фото или видео — это поможет при сборке.
"Снять короткое видео — лучший способ не запутаться при сборке. Подпишите дверцы, полки и другие детали", — советует организатор пространства Мария Виноградова.
Важно: никогда не перевозите вещи внутри шкафов — нагрузка может повредить корпус.
Как упаковать мебель со стеклом
Стеклянные элементы требуют особой защиты:
- оберните каждый элемент сначала стрейч-плёнкой, потом картоном, затем пупырчатой плёнкой;
- закрепите ещё одним слоем картона и плёнки;
- обязательно промаркируйте коробки как "стекло".
"Даже небольшой толчок в дороге может быть опасен. Плёнка фиксирует каркас и предотвращает расшатывание", — напоминает эксперт.
Упаковка корпусной мебели
Если шкаф или диван проходят в дверной проём, их можно перевозить целиком:
- снимите фурнитуру;
- закрепите дверцы малярным скотчем;
- обмотайте корпус стрейч-плёнкой;
- накройте одеялом или картоном.
У транспортных компаний часто есть специальные покрывала для мебели — уточните об этом заранее.
Как загружать мебель в машину
Главное правило — последовательность:
- в дальний угол ставьте то, что в новой квартире будет ближе к входу;
- предметы для дальних комнат загружайте последними.
Так при разгрузке вы сможете вынести мебель по порядку и избежите хаоса.
Главное
- Разбирайте мебель там, где это необходимо, и фиксируйте детали.
- Используйте многоуровневую защиту (плёнка + картон + скотч).
- Отдельно упаковывайте стекло и мелкие элементы.
- Продумайте загрузку, чтобы разгрузка прошла без лишних усилий.
