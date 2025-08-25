Плёнка, картон и скотч: что реально защищает мебель при транспортировке

Переезд часто становится стрессом — особенно если речь идёт о любимых шкафах, диванах или столах. Чтобы мебель доехала в идеальном состоянии, важно заранее подготовить и упаковать её правильно. Эксперты по организации пространства делятся проверенными приёмами.

Что понадобится для упаковки

картонные коробки;

пупырчатая и стрейч-плёнка;

малярный скотч;

набор инструментов (отвёртки, ключи).

Совет: использованную плёнку можно сдать на переработку — во многих городах есть специальные контейнеры.

Подготовка мебели

Освободите шкафы и комоды от вещей. Снимите ручки, ножки, фурнитуру — сложите их в пакет и прикрепите к мебели. Все полки и ящики уберите и упакуйте отдельно. Снимите процесс разборки на фото или видео — это поможет при сборке.

"Снять короткое видео — лучший способ не запутаться при сборке. Подпишите дверцы, полки и другие детали", — советует организатор пространства Мария Виноградова.

Важно: никогда не перевозите вещи внутри шкафов — нагрузка может повредить корпус.

Как упаковать мебель со стеклом

Стеклянные элементы требуют особой защиты:

оберните каждый элемент сначала стрейч-плёнкой, потом картоном, затем пупырчатой плёнкой;

закрепите ещё одним слоем картона и плёнки;

обязательно промаркируйте коробки как "стекло".

"Даже небольшой толчок в дороге может быть опасен. Плёнка фиксирует каркас и предотвращает расшатывание", — напоминает эксперт.

Упаковка корпусной мебели

Если шкаф или диван проходят в дверной проём, их можно перевозить целиком:

снимите фурнитуру;

закрепите дверцы малярным скотчем;

обмотайте корпус стрейч-плёнкой;

накройте одеялом или картоном.

У транспортных компаний часто есть специальные покрывала для мебели — уточните об этом заранее.

Как загружать мебель в машину

Главное правило — последовательность:

в дальний угол ставьте то, что в новой квартире будет ближе к входу;

предметы для дальних комнат загружайте последними.

Так при разгрузке вы сможете вынести мебель по порядку и избежите хаоса.

Главное