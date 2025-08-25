Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:24

Плёнка, картон и скотч: что реально защищает мебель при транспортировке

Правила упаковки и перевозки мебели при переезде — рекомендации специалистов

Переезд часто становится стрессом — особенно если речь идёт о любимых шкафах, диванах или столах. Чтобы мебель доехала в идеальном состоянии, важно заранее подготовить и упаковать её правильно. Эксперты по организации пространства делятся проверенными приёмами.

Что понадобится для упаковки

картонные коробки;
пупырчатая и стрейч-плёнка;
малярный скотч;
набор инструментов (отвёртки, ключи).

Совет: использованную плёнку можно сдать на переработку — во многих городах есть специальные контейнеры.

Подготовка мебели

  1. Освободите шкафы и комоды от вещей.
  2. Снимите ручки, ножки, фурнитуру — сложите их в пакет и прикрепите к мебели.
  3. Все полки и ящики уберите и упакуйте отдельно.
  4. Снимите процесс разборки на фото или видео — это поможет при сборке.

"Снять короткое видео — лучший способ не запутаться при сборке. Подпишите дверцы, полки и другие детали", — советует организатор пространства Мария Виноградова.

Важно: никогда не перевозите вещи внутри шкафов — нагрузка может повредить корпус.

Как упаковать мебель со стеклом

Стеклянные элементы требуют особой защиты:

  • оберните каждый элемент сначала стрейч-плёнкой, потом картоном, затем пупырчатой плёнкой;
  • закрепите ещё одним слоем картона и плёнки;
  • обязательно промаркируйте коробки как "стекло".

"Даже небольшой толчок в дороге может быть опасен. Плёнка фиксирует каркас и предотвращает расшатывание", — напоминает эксперт.

Упаковка корпусной мебели

Если шкаф или диван проходят в дверной проём, их можно перевозить целиком:

  • снимите фурнитуру;
  • закрепите дверцы малярным скотчем;
  • обмотайте корпус стрейч-плёнкой;
  • накройте одеялом или картоном.

У транспортных компаний часто есть специальные покрывала для мебели — уточните об этом заранее.

Как загружать мебель в машину

Главное правило — последовательность:

  • в дальний угол ставьте то, что в новой квартире будет ближе к входу;
  • предметы для дальних комнат загружайте последними.

Так при разгрузке вы сможете вынести мебель по порядку и избежите хаоса.

Главное

  1. Разбирайте мебель там, где это необходимо, и фиксируйте детали.
  2. Используйте многоуровневую защиту (плёнка + картон + скотч).
  3. Отдельно упаковывайте стекло и мелкие элементы.
  4. Продумайте загрузку, чтобы разгрузка прошла без лишних усилий.

