Во Львове бывший член Верховной рады Украины Ирина Фарион скончалась после покушения на ее жизнь. Информацию об этом распространило агентство УНИАН.

Согласно сведениям, полученным от издания "Страна.ua", которое ссылается на местного парламентария Игоря Зинкевича, на экс-депутата было совершено нападение. Телеведущая канала "Эспрессо" Марта Олиярник уточнила, что инцидент произошел на улице Масарика, где неизвестный произвел выстрел в висок Фарион из огнестрельного оружия без глушителя.

Руководитель анестезиологической службы Первого медобъединения Львова Наталья Матолинец сообщила, что политика доставили в медучреждение в критическом состоянии с явными признаками открытого проникающего огнестрельного ранения. Спасти жизнь Ирины Фарион не удалось.

Стоит отметить, что экс-депутат была известна своими радикальными взглядами в отношении использования русского языка на территории Украины. Она неоднократно выступала с призывами к насилию против русскоговорящих граждан, предлагая применять к ним физическую силу.

В ноябре прошлого года Служба безопасности Украины (СБУ) инициировала уголовное преследование Фарион по четырем статьям. Одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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