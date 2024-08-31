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Новый фургон SDV 3.5: подробности разработки и планы Горьковского автозавода
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На российском рынке появится переднеприводной фургон SDV 3.5

Новый фургон SDV 3.5: подробности разработки и планы Горьковского автозавода

Согласно информации от Quto, новый переднеприводной фургон SDV 3.5, который разрабатывает Горьковский автозавод, будет доступен как в электрической версии, так и с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

Директор по развитию и инновациям Горьковского автозавода Андрей Кузнецов сообщил, что компания планирует создать модификацию с ДВС, учитывая потребности клиентов.

Ожидается, что у фургона будут сдвижные боковые двери и сквозной проход между кабиной водителя и грузовым отсеком. Сзади планируется откидной пандус и автоматические роллетные двери.

Технические характеристики нового грузовика пока не разглашаются.

Фото: Freepik

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