Согласно информации от Quto, новый переднеприводной фургон SDV 3.5, который разрабатывает Горьковский автозавод, будет доступен как в электрической версии, так и с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).
Директор по развитию и инновациям Горьковского автозавода Андрей Кузнецов сообщил, что компания планирует создать модификацию с ДВС, учитывая потребности клиентов.
Ожидается, что у фургона будут сдвижные боковые двери и сквозной проход между кабиной водителя и грузовым отсеком. Сзади планируется откидной пандус и автоматические роллетные двери.
Технические характеристики нового грузовика пока не разглашаются.
Фото: Freepik
Кандидат в президенты Польши Ментцен готов расстрелять нелегалов на границе
Претендент на пост лидера Польши Славомир Ментцен заявил, что в случае его избрания нелегальных мигрантов будут расстреливать при пересечении границы. На съезде партии "Новая надежда" в Варшаве он отметил, что данные меры защитят государственную границу.
Aydınlık: Анкара обвинила США, Киев, Варшаву и ФРГ в теракте на "Северных потоках"
Турецкие СМИ обвинили четыре страны — Америку, Украину, Польшу и ФРГ — в сговоре с целью подрыва "Северных потоков". Об этом пишет Aydınlık, отметив, что диверсия на "Северном потоке" и "СП-2" не могла быть проведена без участия могущественных стран.
Ксения Собчак оценила новый образ Анджелины Джоли: "Немного моль"
Ксении Собчак не понравилось, как выглядит звезда Голливуда Анджелина Джоли с новым цветом волос.
Жена Дмитрия Диброва показала подросших сыновей
Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва опубликовала фото в окружении очаровательных сыновей.