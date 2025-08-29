Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка в леопардовой шубке
Девушка в леопардовой шубке
© freepik.com by svetlanasokolova is licensed under Public domain
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:31

Шуба живёт дольше в холодильнике: неожиданный способ сохранить мех

Какие ошибки при хранении шубы приводят к порче изделия — рекомендации специалистов

Шуба из натурального меха — вещь не только дорогая, но и очень капризная. Чтобы она прослужила долгие годы и сохранила внешний вид, важно соблюдать правила хранения.

Подготовка перед хранением

Отправлять на "отдых" нужно только чистую шубу.

"Моль питается не мехом, а грязью на нём. Поэтому крайне важно убирать изделие на хранение после чистки", — объясняет директор производственного департамента сети химчисток "Диана" Елена Кулакова.

Чистить мех в домашних условиях не рекомендуется: велик риск испортить изделие.
В химчистках проводят биочистку — деликатную обработку экологичными средствами, которая очищает ворс и мездру, а также придаёт меху пушистость.
Проверить чистоту просто: подуйте на мех. Если ворсинки быстро возвращаются на место — вещь чистая. Если "встают колом" — пора в химчистку.

Где хранить шубу

Идеальные условия:

  • температура не выше 10-12 °C,
  • влажность около 45%.

В таких условиях мех сохраняется годами. Дома добиться этого сложно, поэтому лучший вариант — специализированный холодильник для меха. Их можно найти в меховых салонах, химчистках или домах быта. Стоимость хранения — от 800 рублей в месяц.

Если же хранить шубу приходится дома:

  • держите её вдали от батарей и нагревательных приборов,
  • выберите хорошо проветриваемое и тёмное место,
  • обеспечьте свободное пространство, чтобы мех "дышал".

"Забитый шкаф или душный ящик могут испортить мех навсегда. Шуба должна висеть свободно на плечиках", — подчёркивает эксперт.

Правила хранения

  1. Освободите карманы.
  2. Проведите чистку (стоимость — от 4000 рублей, зависит от меха и длины изделия).
  3. Проверьте целостность: застёжки, подкладку, швы. При необходимости — почините.
  4. Используйте крепкие плечики с широкими лопатками. Сворачивать мех нельзя — появятся заломы.
  5. Упакуйте изделие в тканевый чехол (просторный, "дышащий"). Полиэтилен, вакуумные пакеты и пластиковые контейнеры категорически не подходят. Для светлого меха лучше тёмный чехол — он защитит от выгорания.
  6. Поставьте рядом средство от моли (но не наносите на мех). Чистая шуба не привлекает насекомых.

Итог

Хранение шубы — это целый ритуал: чистка, проверка состояния, правильные условия и качественный чехол. Тогда изделие прослужит дольше и будет радовать не один сезон.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Роль запахов в создании атмосферы дома: почему их недооценивают сегодня в 10:26

Тайная роль ароматов: невидимый элемент интерьера, о котором забывают

Запахи формируют атмосферу не меньше, чем свет или цвет. Но ароматы в интерьере часто недооценивают, хотя они могут стать важной частью дизайна.

Читать полностью » Осенний текстиль в интерьере: советы по выбору сегодня в 9:22

Осень в деталях: пледы и подушки, которые создают настроение

Текстиль — главный инструмент для создания осеннего интерьера. Правильные ткани, фактуры и цвета помогут наполнить дом теплом и уютом.

Читать полностью » Осенний декор своими руками: идеи из природных материалов сегодня в 8:20

Волшебство осени: как листья и шишки превращаются в декор

Осенний декор можно сделать своими руками из того, что даёт природа. Листья, шишки, ветки и тыквы легко превращаются в уютные украшения для дома.

Читать полностью » Топ неприхотливых растений для занятых родителей сегодня в 8:08

Как украсить дом растениями, даже если нет времени за ними ухаживать

Занятым родителям сложно ухаживать за капризными растениями. Разбираем топ неприхотливых зелёных помощников, которые украсят дом без забот.

Читать полностью » Как обновить интерьер к осени: простые идеи сегодня в 7:17

Осень в интерьере: простые штрихи, которые меняют атмосферу

Осенний вайб в интерьере создаётся не ремонтом, а деталями. Тёплый текстиль, свечи, декор и правильные цвета помогают обновить дом за один вечер.

Читать полностью » Подходящие ароматы для интерьера в преддверии осени сегодня в 6:14

Запахи, которые превращают дом в тёплое осеннее убежище

Осень — время уюта и тепла. Правильно подобранные ароматы помогут создать атмосферу дома: от пряных нот корицы до древесных оттенков.

Читать полностью » Ароматизация дома: как управлять настроением при помощи запахов сегодня в 5:04

Тайна запахов: как с помощью аромата настроить дом на нужную волну

Запахи формируют настроение в доме так же сильно, как интерьер и свет. Узнайте, как правильно использовать ароматы для уюта и гармонии.

Читать полностью » Освещение, мебель и цвета: эффективные приёмы зонирования маленькой квартиры сегодня в 4:21

Перегородки мешают, а мебель помогает: неожиданный подход к планировке

Узнайте, как грамотно разделить однокомнатную квартиру на зоны и создать уютное пространство, где каждая деталь работает на комфорт.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Эйприл Уитни назвала 4 упражнения с гирей для развития силы ног
Красота и здоровье

Диабет и фрукты: врачи рекомендуют 2–3 порции в день по 150 г
Садоводство

Секреты компостной кучи: как избежать гниения и получить ценное удобрение
Красота и здоровье

Эксперты рассказали, какие средства по уходу за кожей лучше выбирать мужчинам
Спорт и фитнес

Кэмерон Юэн объяснил, какие упражнения заменяют скручивания при болях в бедре
Садоводство

Мята, чеснок и лук помогают защитить жильё от ящериц
Питомцы

Кошки испытывают стресс: названы пять распространённых причин
Туризм

Южнокорейский остров Чеджу столкнулся с рекордным наплывом туристов и жалобами жителей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru