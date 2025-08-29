Шуба живёт дольше в холодильнике: неожиданный способ сохранить мех

Шуба из натурального меха — вещь не только дорогая, но и очень капризная. Чтобы она прослужила долгие годы и сохранила внешний вид, важно соблюдать правила хранения.

Подготовка перед хранением

Отправлять на "отдых" нужно только чистую шубу.

"Моль питается не мехом, а грязью на нём. Поэтому крайне важно убирать изделие на хранение после чистки", — объясняет директор производственного департамента сети химчисток "Диана" Елена Кулакова.

Чистить мех в домашних условиях не рекомендуется: велик риск испортить изделие.

В химчистках проводят биочистку — деликатную обработку экологичными средствами, которая очищает ворс и мездру, а также придаёт меху пушистость.

Проверить чистоту просто: подуйте на мех. Если ворсинки быстро возвращаются на место — вещь чистая. Если "встают колом" — пора в химчистку.

Где хранить шубу

Идеальные условия:

температура не выше 10-12 °C,

влажность около 45%.

В таких условиях мех сохраняется годами. Дома добиться этого сложно, поэтому лучший вариант — специализированный холодильник для меха. Их можно найти в меховых салонах, химчистках или домах быта. Стоимость хранения — от 800 рублей в месяц.

Если же хранить шубу приходится дома:

держите её вдали от батарей и нагревательных приборов,

выберите хорошо проветриваемое и тёмное место,

обеспечьте свободное пространство, чтобы мех "дышал".

"Забитый шкаф или душный ящик могут испортить мех навсегда. Шуба должна висеть свободно на плечиках", — подчёркивает эксперт.

Правила хранения

Освободите карманы. Проведите чистку (стоимость — от 4000 рублей, зависит от меха и длины изделия). Проверьте целостность: застёжки, подкладку, швы. При необходимости — почините. Используйте крепкие плечики с широкими лопатками. Сворачивать мех нельзя — появятся заломы. Упакуйте изделие в тканевый чехол (просторный, "дышащий"). Полиэтилен, вакуумные пакеты и пластиковые контейнеры категорически не подходят. Для светлого меха лучше тёмный чехол — он защитит от выгорания. Поставьте рядом средство от моли (но не наносите на мех). Чистая шуба не привлекает насекомых.

Итог

Хранение шубы — это целый ритуал: чистка, проверка состояния, правильные условия и качественный чехол. Тогда изделие прослужит дольше и будет радовать не один сезон.