Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Краски
Краски
© www.flickr.com by gordonplant is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:26

"Враг унижен, заказ выполнен": в Пензе придумали новый способ мстить красиво

Пензенская художница предлагает оригинальный способ мести — "обидный портрет" недруга

Что, если бы за оскорбление можно было отомстить… рисунком? В Пензе нашли необычный способ справляться с обидами — через искусство. На популярном сайте объявлений появилась услуга с говорящим названием: "Нарисую обидно вашего врага".

Искусство мести: как это работает

Автор объявления, жительница Ленинского района, предлагает создать "обидный портрет" любого недруга. Цена — договорная, а срок исполнения — всего от одного до трёх дней.

К объявлению прикреплён пример работы, на котором можно убедиться: обещание художница выполняет буквально.

Популярность растёт

На услугу уже откликнулись 15 человек, и все остались довольны. Каждый второй покупатель делится впечатлениями:

"Работа выполнена быстро. Враг оскорблён и унижен".

"Это была, без сомнения, лучшая трата денег за всю мою жизнь. Обидчица отомщена, и, с её слов, автор действительно обидно рисует".

"Отличная работа, спасибо художнику, враг опустошён морально".

Некоторые заказчики признаются, что действовали на опережение:

"Девушка мне ничего плохого не сделала, но я хочу быть готовым ко всему. Когда сделает — напечатаю баннер с рисунком и повешу у подъезда".

А кто-то шутит, что после "обидного портрета" даже враг захотел сделать заказ:

"Сделала работу очень быстро! Враг обижен и теперь сам хочет рисунок!"

Автор — с чувством юмора

В описании услуги художница оставила искреннюю приписку:

"Я стараюсь и надеюсь о том что вам понрравиться".
(орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.)

Несмотря на небольшие ошибки, её предложение обрело вирусную популярность: люди делятся скриншотами, цитируют отзывы и активно обсуждают в соцсетях.

Почему это сработало

Такая идея — яркий пример того, как креатив может превратить негативные эмоции в забавный, безопасный и даже терапевтический способ выразить свои чувства. Ведь иногда лучший ответ на обиду — не злость, а немного юмора и карандаш в руке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Саратовскую область из Казахстана мигрировали более 1 млн сайгаков — пострадали 18,5 тыс. гектаров полей 03.10.2025 в 8:11
Поля растоптаны, но не забыты: аграриям компенсируют ущерб от "прищельцев" из Казахстана

В Саратовской области более 18 тыс. га полей пострадали от миграции сайгаков. Аграрии получат 120,9 млн рублей компенсаций из регионального бюджета.

Читать полностью » Губернатор Русских: средства после списания кредитов пойдут на инфраструктуру и поддержку СВО 03.10.2025 в 7:23
Минус 7 миллиардов долгов: Ульяновской области открыли финансовое окно в будущее

Ульяновской области списали 7,3 млрд руб. бюджетных кредитов. Освободившиеся средства направят на ЖКХ, промышленность и поддержку участников СВО.

Читать полностью » Авито: жители Самары тратят около 20 тысяч рублей на подготовку авто к зиме 03.10.2025 в 6:16
Шины, щётки, омывайка — и всё это в октябре: как автомобилисты готовятся к зиме

Самарские водители рассказали, когда и как готовят авто к зиме. Средние траты — 20 тыс. рублей, но одни ограничиваются «омывайкой», а другие делают всё по максимуму.

Читать полностью » В Татарстане начали серийное производство отечественных литий-ионных батарей 03.10.2025 в 5:33
От коридора до кабины пилота: где пригодятся аккумуляторы, собранные в Лаишево

В Татарстане открылся завод «Батареон» по производству литий-ионных аккумуляторов. К 2030 году предприятие планирует выпускать до 1 ГВт·ч продукции.

Читать полностью » В Пензенской области полиция изъяла у сельчанина свыше 3,5 кг конопли 03.10.2025 в 4:33
"Для себя" и "в сарае": сельчанин пытался замаскировать 3,5 кг конопли под деревенский уют

У жителя Земетчинского района полиция изъяла свыше 3,5 кг конопли. Мужчина утверждает, что собирал её для себя, но теперь ему грозит до 10 лет.

Читать полностью » Лен из Пензенской области отправили в Белоруссию, Латвию и Бельгию — Россельхознадзор 03.10.2025 в 3:37
Гречка пошла в Турцию, а нут — в путь: чем Пензенская область удивила мир

За 9 месяцев 2025 года Пензенская область экспортировала 4,41 тыс. тонн зерновых и масличных культур. Куда отправляли продукцию?

Читать полностью » Военкомат Пензенской области: треть новобранцев направят сначала в учебные части 03.10.2025 в 2:28
Осень под ружьём: кого отправят, а кто дослужит и вернётся домой в Пензу

В Пензенской области этой осенью призовут около 1 000 человек. Когда начнётся отправка и что ждёт новобранцев на службе?

Читать полностью » Пензенская область: решения о призыве теперь действуют один год — военкомат 03.10.2025 в 1:11
Пропустил электронку — потеряешь права: повестки теперь приходят по-тихому

Осенний призыв 2025 года изменится: появятся электронные повестки, продлится срок решений о призыве и расширится список освобождённых.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Биопсихолог Мэри Поффенрот: мозгу нужно до трёх недель, чтобы привыкнуть к новой стрижке
Спорт и фитнес
Исследование British Medical Journal: слабое рукопожатие связано с повышенным риском сердечных и метаболических заболеваний
Красота и здоровье
Сладости и жирная пища вызывают перестройку нейронных связей, усиливая зависимость и снижая самоконтроль
СФО
В Югре подешевели овощи и продукты борщевого набора — свекла стала дешевле на 42%
ДФО
Прямое сообщение Хабаровск–Пекин готовится к возвращению, ждут разрешения Китая — Валентина Асеева
УрФО
В Тюменской области ветеранам труда предоставляют восемь мер социальной поддержки
Туризм
Туроператорам рекомендуют включить eSIM в стандартный пакет услуг для путешественников
Дом
Эксперты советуют чистить чайник от накипи каждые две недели при ежедневном кипячении воды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet