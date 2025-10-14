"Враг унижен, заказ выполнен": в Пензе придумали новый способ мстить красиво
Что, если бы за оскорбление можно было отомстить… рисунком? В Пензе нашли необычный способ справляться с обидами — через искусство. На популярном сайте объявлений появилась услуга с говорящим названием: "Нарисую обидно вашего врага".
Искусство мести: как это работает
Автор объявления, жительница Ленинского района, предлагает создать "обидный портрет" любого недруга. Цена — договорная, а срок исполнения — всего от одного до трёх дней.
К объявлению прикреплён пример работы, на котором можно убедиться: обещание художница выполняет буквально.
Популярность растёт
На услугу уже откликнулись 15 человек, и все остались довольны. Каждый второй покупатель делится впечатлениями:
"Работа выполнена быстро. Враг оскорблён и унижен".
"Это была, без сомнения, лучшая трата денег за всю мою жизнь. Обидчица отомщена, и, с её слов, автор действительно обидно рисует".
"Отличная работа, спасибо художнику, враг опустошён морально".
Некоторые заказчики признаются, что действовали на опережение:
"Девушка мне ничего плохого не сделала, но я хочу быть готовым ко всему. Когда сделает — напечатаю баннер с рисунком и повешу у подъезда".
А кто-то шутит, что после "обидного портрета" даже враг захотел сделать заказ:
"Сделала работу очень быстро! Враг обижен и теперь сам хочет рисунок!"
Автор — с чувством юмора
В описании услуги художница оставила искреннюю приписку:
"Я стараюсь и надеюсь о том что вам понрравиться".
(орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.)
Несмотря на небольшие ошибки, её предложение обрело вирусную популярность: люди делятся скриншотами, цитируют отзывы и активно обсуждают в соцсетях.
Почему это сработало
Такая идея — яркий пример того, как креатив может превратить негативные эмоции в забавный, безопасный и даже терапевтический способ выразить свои чувства. Ведь иногда лучший ответ на обиду — не злость, а немного юмора и карандаш в руке.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru