"Враг унижен, заказ выполнен": в Пензе придумали новый способ мстить красиво

Что, если бы за оскорбление можно было отомстить… рисунком? В Пензе нашли необычный способ справляться с обидами — через искусство. На популярном сайте объявлений появилась услуга с говорящим названием: "Нарисую обидно вашего врага".

Искусство мести: как это работает

Автор объявления, жительница Ленинского района, предлагает создать "обидный портрет" любого недруга. Цена — договорная, а срок исполнения — всего от одного до трёх дней.

К объявлению прикреплён пример работы, на котором можно убедиться: обещание художница выполняет буквально.

Популярность растёт

На услугу уже откликнулись 15 человек, и все остались довольны. Каждый второй покупатель делится впечатлениями:

"Работа выполнена быстро. Враг оскорблён и унижен". "Это была, без сомнения, лучшая трата денег за всю мою жизнь. Обидчица отомщена, и, с её слов, автор действительно обидно рисует". "Отличная работа, спасибо художнику, враг опустошён морально".

Некоторые заказчики признаются, что действовали на опережение:

"Девушка мне ничего плохого не сделала, но я хочу быть готовым ко всему. Когда сделает — напечатаю баннер с рисунком и повешу у подъезда".

А кто-то шутит, что после "обидного портрета" даже враг захотел сделать заказ:

"Сделала работу очень быстро! Враг обижен и теперь сам хочет рисунок!"

Автор — с чувством юмора

В описании услуги художница оставила искреннюю приписку:

"Я стараюсь и надеюсь о том что вам понрравиться".

(орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.)

Несмотря на небольшие ошибки, её предложение обрело вирусную популярность: люди делятся скриншотами, цитируют отзывы и активно обсуждают в соцсетях.

Почему это сработало

Такая идея — яркий пример того, как креатив может превратить негативные эмоции в забавный, безопасный и даже терапевтический способ выразить свои чувства. Ведь иногда лучший ответ на обиду — не злость, а немного юмора и карандаш в руке.