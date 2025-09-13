Баскова перепутали с мультгероем: кто из "Шрека" оказался его двойником

На одном из светских мероприятий певец Николай Басков поделился забавной, но в то же время немного обидной историей. Артист рассказал, что дети в торговом центре приняли его за персонажа мультфильма — принца Чарминга из "Шрека".

Неожиданное сравнение

Во время визита в крупный молл Басков услышал, как группа детей радостно закричала, указывая на него. Их восторженные возгласы прозвучали как признание, но с оттенком комичности.

"Я недавно ходил в один молл, а там из магазина выходили дети, и они стали кричать: "Мама, это же принц из Шрека". Было обидно", — рассказал народный артист России Николай Басков.

Сам певец признался, что сравнение было не из приятных, ведь речь шла о вымышленном персонаже, а не о его заслугах на сцене. Но при этом артист отметил, что воспринял ситуацию с юмором и даже нашёл в ней долю комплимента.

Принц Чарминг и Басков: что общего?

Принц Чарминг в мультфильме — красивый, но довольно самовлюблённый герой, обладающий нарочито гламурной внешностью и манерами. Внешнее сходство персонажа с Басковым, вероятно, и стало причиной того, что дети провели такую параллель.

Артист всегда был известен любовью к эффектным образам, ярким костюмам и романтическому имиджу. Его сценический стиль часто вызывает ассоциации с классическими героями сказок или оперетт. Поэтому неудивительно, что даже дети способны уловить эту схожесть.

Юбилей Ларисы Долиной и признания коллег

История прозвучала во время юбилейного вечера Ларисы Долиной "В кругу друзей". Басков пришёл поздравить коллегу, а заодно поделился личной историей с журналистами.