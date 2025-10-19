Домашняя привычка, которая мстит: почему нельзя носить чужие тапки даже на минуту
Ношение чужих тапок или обуви может показаться безобидной привычкой, однако врачи предупреждают: именно так чаще всего передаётся грибковая инфекция стопы и ногтей. Об этом рассказала врач-дерматолог клиники семейной медицины, ассистент кафедры дерматовенерологии Волгоградского государственного медицинского университета Марина Шишкина в беседе с изданием "Волгоград онлайн".
"Обычно инфекцию человек получает от родственников, но возможна передача и от посторонних. Даже ношение носков не всегда спасает — если обувь заражённого пропитана выделениями, содержащими грибок, инфекция может пройти через ткань и попасть на кожу", — отметила дерматолог Марина Шишкина.
Как развивается грибковая инфекция
По словам специалиста, грибок чаще всего поражает ногтевую пластину, изменяя её структуру и цвет. Сначала на ногтях появляются желтоватые или серые пятна, затем пластина утолщается, становится ломкой и шероховатой.
"Постепенно он утолщается, под ним образуется крошащаяся масса — подногтевой гиперкератоз. В тяжёлых случаях ноготь может деформироваться, истончиться или даже отпасть", — пояснила Шишкина.
Без лечения инфекция распространяется с одного ногтя на другой, поражает стопу, кожу между пальцами, а затем может перейти и на другие участки тела.
Где и как можно заразиться грибком
Заражение чаще всего происходит в быту, при использовании общей обуви, полотенец или ковриков. Опасность представляют также общественные места с повышенной влажностью: бассейны, сауны, раздевалки спортивных залов.
Особенно часто грибок передаётся внутри семьи — от одного из родственников, который уже является носителем инфекции. Даже плотные носки не всегда защищают, если обувь заражена спорами грибка.
Кто находится в группе риска
-
люди с пониженным иммунитетом;
-
те, кто страдает повышенной потливостью стоп;
-
пациенты с диабетом или сосудистыми нарушениями;
-
пожилые люди и те, кто постоянно носит закрытую обувь.
Врачи отмечают, что тёплая и влажная среда — идеальные условия для развития микоза.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Ношение чужой обуви или тапок.
Последствие: Заражение грибком, поражение ногтей и кожи.
Альтернатива: Использовать только личную обувь и индивидуальные средства гигиены.
-
Ошибка: Игнорировать первые симптомы.
Последствие: Распространение инфекции, разрушение ногтевой пластины.
Альтернатива: Обратиться к дерматологу при первых признаках изменения цвета или структуры ногтя.
-
Ошибка: Самолечение народными средствами.
Последствие: Затяжное течение болезни и развитие устойчивости грибка.
Альтернатива: Пройти лабораторное обследование и использовать назначенные противогрибковые препараты.
Как предотвратить заражение грибком: советы врача
-
Используйте только личную обувь и тапочки. Не надевайте чужие даже на короткое время.
-
Обрабатывайте обувь антисептическими средствами (спреями или ультрафиолетовыми сушилками).
-
Дезинфицируйте ногти и стопы после бассейна или сауны.
-
Меняйте носки ежедневно и выбирайте изделия из натуральных тканей.
-
Следите за гигиеной ногтей. Подрезайте их коротко и не пользуйтесь чужими маникюрными инструментами.
А что если заражение уже произошло?
Если вы заметили утолщение ногтя, изменение его цвета или неприятный запах от стоп — это повод немедленно обратиться к дерматологу. Врач проведёт микроскопическое исследование, определит вид грибка и подберёт лечение: мази, лаки, системные препараты.
Современные противогрибковые средства действуют эффективно, но курс лечения длится не менее 6-12 недель, а при поражении ногтей — до полугода.
Шишкина подчёркивает, что лечение должно проводиться под контролем специалиста, иначе возможны рецидивы.
"Грибок стопы — это не только эстетическая, но и медицинская проблема, требующая своевременного лечения у специалиста", — подчеркнула врач.
Таблица: распространённые формы грибка ногтей
|Тип поражения
|Признаки
|Возможные последствия
|Поверхностный
|Белые пятна на ногтях
|Ломкость, шероховатость
|Дистальный
|Пожелтение с краёв ногтя
|Распространение инфекции
|Подногтевой
|Утолщение пластины, крошение
|Деформация и отслоение
|Тотальный
|Поражение всей ногтевой пластины
|Потеря ногтя, воспаление кожи
FAQ
Можно ли заразиться грибком через педикюр?
Да, если инструменты не были должным образом продезинфицированы.
Как понять, что грибок прошёл?
Цвет и структура ногтя восстанавливаются полностью, исчезает зуд и шелушение.
Можно ли пользоваться антисептиками для профилактики?
Да, регулярная обработка обуви и стоп снижает риск заражения.
