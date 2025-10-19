Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:31

Домашняя привычка, которая мстит: почему нельзя носить чужие тапки даже на минуту

Дерматолог Марина Шишкина предупредила, что ношение чужих тапок может вызвать грибок ногтей

Ношение чужих тапок или обуви может показаться безобидной привычкой, однако врачи предупреждают: именно так чаще всего передаётся грибковая инфекция стопы и ногтей. Об этом рассказала врач-дерматолог клиники семейной медицины, ассистент кафедры дерматовенерологии Волгоградского государственного медицинского университета Марина Шишкина в беседе с изданием "Волгоград онлайн".

"Обычно инфекцию человек получает от родственников, но возможна передача и от посторонних. Даже ношение носков не всегда спасает — если обувь заражённого пропитана выделениями, содержащими грибок, инфекция может пройти через ткань и попасть на кожу", — отметила дерматолог Марина Шишкина.

Как развивается грибковая инфекция

По словам специалиста, грибок чаще всего поражает ногтевую пластину, изменяя её структуру и цвет. Сначала на ногтях появляются желтоватые или серые пятна, затем пластина утолщается, становится ломкой и шероховатой.

"Постепенно он утолщается, под ним образуется крошащаяся масса — подногтевой гиперкератоз. В тяжёлых случаях ноготь может деформироваться, истончиться или даже отпасть", — пояснила Шишкина.

Без лечения инфекция распространяется с одного ногтя на другой, поражает стопу, кожу между пальцами, а затем может перейти и на другие участки тела.

Где и как можно заразиться грибком

Заражение чаще всего происходит в быту, при использовании общей обуви, полотенец или ковриков. Опасность представляют также общественные места с повышенной влажностью: бассейны, сауны, раздевалки спортивных залов.

Особенно часто грибок передаётся внутри семьи — от одного из родственников, который уже является носителем инфекции. Даже плотные носки не всегда защищают, если обувь заражена спорами грибка.

Кто находится в группе риска

  • люди с пониженным иммунитетом;

  • те, кто страдает повышенной потливостью стоп;

  • пациенты с диабетом или сосудистыми нарушениями;

  • пожилые люди и те, кто постоянно носит закрытую обувь.

Врачи отмечают, что тёплая и влажная среда — идеальные условия для развития микоза.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Ношение чужой обуви или тапок.
    Последствие: Заражение грибком, поражение ногтей и кожи.
    Альтернатива: Использовать только личную обувь и индивидуальные средства гигиены.

  • Ошибка: Игнорировать первые симптомы.
    Последствие: Распространение инфекции, разрушение ногтевой пластины.
    Альтернатива: Обратиться к дерматологу при первых признаках изменения цвета или структуры ногтя.

  • Ошибка: Самолечение народными средствами.
    Последствие: Затяжное течение болезни и развитие устойчивости грибка.
    Альтернатива: Пройти лабораторное обследование и использовать назначенные противогрибковые препараты.

Как предотвратить заражение грибком: советы врача

  1. Используйте только личную обувь и тапочки. Не надевайте чужие даже на короткое время.

  2. Обрабатывайте обувь антисептическими средствами (спреями или ультрафиолетовыми сушилками).

  3. Дезинфицируйте ногти и стопы после бассейна или сауны.

  4. Меняйте носки ежедневно и выбирайте изделия из натуральных тканей.

  5. Следите за гигиеной ногтей. Подрезайте их коротко и не пользуйтесь чужими маникюрными инструментами.

А что если заражение уже произошло?

Если вы заметили утолщение ногтя, изменение его цвета или неприятный запах от стоп — это повод немедленно обратиться к дерматологу. Врач проведёт микроскопическое исследование, определит вид грибка и подберёт лечение: мази, лаки, системные препараты.

Современные противогрибковые средства действуют эффективно, но курс лечения длится не менее 6-12 недель, а при поражении ногтей — до полугода.

Шишкина подчёркивает, что лечение должно проводиться под контролем специалиста, иначе возможны рецидивы.

"Грибок стопы — это не только эстетическая, но и медицинская проблема, требующая своевременного лечения у специалиста", — подчеркнула врач.

Таблица: распространённые формы грибка ногтей

Тип поражения Признаки Возможные последствия
Поверхностный Белые пятна на ногтях Ломкость, шероховатость
Дистальный Пожелтение с краёв ногтя Распространение инфекции
Подногтевой Утолщение пластины, крошение Деформация и отслоение
Тотальный Поражение всей ногтевой пластины Потеря ногтя, воспаление кожи

FAQ

Можно ли заразиться грибком через педикюр?
Да, если инструменты не были должным образом продезинфицированы.

Как понять, что грибок прошёл?
Цвет и структура ногтя восстанавливаются полностью, исчезает зуд и шелушение.

Можно ли пользоваться антисептиками для профилактики?
Да, регулярная обработка обуви и стоп снижает риск заражения.

