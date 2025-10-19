Домашняя привычка, которая мстит: почему нельзя носить чужие тапки даже на минуту

Ношение чужих тапок или обуви может показаться безобидной привычкой, однако врачи предупреждают: именно так чаще всего передаётся грибковая инфекция стопы и ногтей. Об этом рассказала врач-дерматолог клиники семейной медицины, ассистент кафедры дерматовенерологии Волгоградского государственного медицинского университета Марина Шишкина в беседе с изданием "Волгоград онлайн".

"Обычно инфекцию человек получает от родственников, но возможна передача и от посторонних. Даже ношение носков не всегда спасает — если обувь заражённого пропитана выделениями, содержащими грибок, инфекция может пройти через ткань и попасть на кожу", — отметила дерматолог Марина Шишкина.

Как развивается грибковая инфекция

По словам специалиста, грибок чаще всего поражает ногтевую пластину, изменяя её структуру и цвет. Сначала на ногтях появляются желтоватые или серые пятна, затем пластина утолщается, становится ломкой и шероховатой.

"Постепенно он утолщается, под ним образуется крошащаяся масса — подногтевой гиперкератоз. В тяжёлых случаях ноготь может деформироваться, истончиться или даже отпасть", — пояснила Шишкина.

Без лечения инфекция распространяется с одного ногтя на другой, поражает стопу, кожу между пальцами, а затем может перейти и на другие участки тела.

Где и как можно заразиться грибком

Заражение чаще всего происходит в быту, при использовании общей обуви, полотенец или ковриков. Опасность представляют также общественные места с повышенной влажностью: бассейны, сауны, раздевалки спортивных залов.

Особенно часто грибок передаётся внутри семьи — от одного из родственников, который уже является носителем инфекции. Даже плотные носки не всегда защищают, если обувь заражена спорами грибка.

Кто находится в группе риска

люди с пониженным иммунитетом ;

те, кто страдает повышенной потливостью стоп ;

пациенты с диабетом или сосудистыми нарушениями ;

пожилые люди и те, кто постоянно носит закрытую обувь.

Врачи отмечают, что тёплая и влажная среда — идеальные условия для развития микоза.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Ношение чужой обуви или тапок.

Последствие: Заражение грибком, поражение ногтей и кожи.

Альтернатива: Использовать только личную обувь и индивидуальные средства гигиены.

Ошибка: Игнорировать первые симптомы.

Последствие: Распространение инфекции, разрушение ногтевой пластины.

Альтернатива: Обратиться к дерматологу при первых признаках изменения цвета или структуры ногтя.

Ошибка: Самолечение народными средствами.

Последствие: Затяжное течение болезни и развитие устойчивости грибка.

Альтернатива: Пройти лабораторное обследование и использовать назначенные противогрибковые препараты.

Как предотвратить заражение грибком: советы врача

Используйте только личную обувь и тапочки. Не надевайте чужие даже на короткое время. Обрабатывайте обувь антисептическими средствами (спреями или ультрафиолетовыми сушилками). Дезинфицируйте ногти и стопы после бассейна или сауны. Меняйте носки ежедневно и выбирайте изделия из натуральных тканей. Следите за гигиеной ногтей. Подрезайте их коротко и не пользуйтесь чужими маникюрными инструментами.

А что если заражение уже произошло?

Если вы заметили утолщение ногтя, изменение его цвета или неприятный запах от стоп — это повод немедленно обратиться к дерматологу. Врач проведёт микроскопическое исследование, определит вид грибка и подберёт лечение: мази, лаки, системные препараты.

Современные противогрибковые средства действуют эффективно, но курс лечения длится не менее 6-12 недель, а при поражении ногтей — до полугода.

Шишкина подчёркивает, что лечение должно проводиться под контролем специалиста, иначе возможны рецидивы.

"Грибок стопы — это не только эстетическая, но и медицинская проблема, требующая своевременного лечения у специалиста", — подчеркнула врач.

Таблица: распространённые формы грибка ногтей