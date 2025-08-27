Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:28

Невидимая угроза под прицелом: как новый тест находит смертельную грибковую инфекцию

Российские ученые разработали тест на аспергиллез, который выявляет инфекцию за 40 минут

Вы знали, что грибковые инфекции могут быть крайне опасными и трудно диагностируемыми? Ученые Роспотребнадзора сделали важный шаг в борьбе с такими заболеваниями, разработав уникальный тест для быстрого выявления инвазивного аспергиллеза.

Прорыв в диагностике

Специалисты Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора стали первыми в мире, кто создал тест для определения возбудителя инвазивного аспергиллеза — Aspergillus niger. Этот проект стал частью федеральной инициативы "Санитарный щит страны — безопасность для здоровья".

Разработанный тест отличается высокой точностью и скоростью. Результаты могут быть получены всего за 40 минут, что позволяет обнаружить даже минимальную концентрацию Aspergillus niger в мокроте. Это особенно важно, так как внешние симптомы инвазивного аспергиллеза часто не специфичны, и лабораторная диагностика становится ключевой для своевременного выявления заболевания.

Эпидемиологический надзор

Роспотребнадзор подчеркивает, что у ведомства есть все необходимые ресурсы для производства тест-систем, которые обеспечивают эпидемиологический надзор за грибковыми инфекциями. Это позволяет проводить не менее одного миллиона исследований в год.

Инвазивный аспергиллез — это заболевание, вызванное плесневыми грибами рода Aspergillus, которые широко распространены в окружающей среде. Они могут находиться в почве, пыли, гниющих растениях, а также в системах вентиляции и водоснабжения. Заболевание может поражать легкие и придаточные пазухи, а затем распространяться на другие органы.

