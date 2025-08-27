Фузариоз возвращается снова: ошибка садоводов, которая убивает цветы каждый сезон
Фузариоз — общее название грибковых инфекций, которые поражают однолетники, многолетники, кустарники и даже деревья. У клематисов болезнь известна как "вилт" и проявляется внезапным увяданием целых побегов.
Главная сложность: гриб живет в почве и проникает через корни, закупоривая сосуды растения изнутри. Именно поэтому листья начинают вянуть сверху вниз. Извлечь гриб из стебля невозможно, а проливка препаратами почвы редко даёт полный результат.
Даже если часть мицелия удаётся убить, он возвращается из глубины грунта. Поэтому агрономы используют химию для временной защиты — её хватает для однолетников, но для многолетников это борьба на годы.
Как распознать болезнь
-
У клематисов побеги чернеют прямо среди зелёной массы куста.
-
У флоксов появляются полностью высохшие стебли с жёлтой листвой.
-
Листья не осыпаются, а висят засохшими.
При неблагоприятных условиях к фузариозу часто присоединяется фомоз, и куст постепенно деградирует.
Почему "обычная" обработка не помогает
Пролив почвы фунгицидами (Максим, Фундазол, Агройод и др.) даёт только частичный эффект:
-
препарат не достигает всех корней;
-
гриб остаётся в зонах, куда раствор не попал;
-
почва остаётся заражённой на годы.
Поэтому для многолетников нужен более радикальный подход.
Метод спасения флоксов (и клематисов)
Этот способ подходит для молодых или ценных кустов, когда потеря растения недопустима.
Пошагово:
-
Выкопайте куст и максимально отмойте корни от земли до белых корешков.
-
Приготовьте раствор: ампула Максим (2 мл на 1 л воды) или ампула Синклер на 2-3 л воды.
-
Погрузите корни и нижнюю часть стеблей в раствор. Минимум на 24 часа, лучше — до 2-3 суток.
-
После выдержки высадите куст на новое место в свежую землю. Старое место желательно пролить кипятком или обработать фунгицидом.
-
Первое время поливайте аккуратно, поддерживайте питание удобрениями.
У клематисов метод работает так же, как и у флоксов. Проверено: куст после замачивания в Синклер ожил и пошёл в рост.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru