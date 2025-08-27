Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Флоксы
Флоксы
© Own work by Niccolò Caranti is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:50

Фузариоз возвращается снова: ошибка садоводов, которая убивает цветы каждый сезон

Агрономы: фузариоз у клематисов и флоксов вызывает внезапное увядание побегов

Фузариоз — общее название грибковых инфекций, которые поражают однолетники, многолетники, кустарники и даже деревья. У клематисов болезнь известна как "вилт" и проявляется внезапным увяданием целых побегов.

Главная сложность: гриб живет в почве и проникает через корни, закупоривая сосуды растения изнутри. Именно поэтому листья начинают вянуть сверху вниз. Извлечь гриб из стебля невозможно, а проливка препаратами почвы редко даёт полный результат.

Даже если часть мицелия удаётся убить, он возвращается из глубины грунта. Поэтому агрономы используют химию для временной защиты — её хватает для однолетников, но для многолетников это борьба на годы.

Как распознать болезнь

  • У клематисов побеги чернеют прямо среди зелёной массы куста.

  • У флоксов появляются полностью высохшие стебли с жёлтой листвой.

  • Листья не осыпаются, а висят засохшими.

При неблагоприятных условиях к фузариозу часто присоединяется фомоз, и куст постепенно деградирует.

Почему "обычная" обработка не помогает

Пролив почвы фунгицидами (Максим, Фундазол, Агройод и др.) даёт только частичный эффект:

  • препарат не достигает всех корней;

  • гриб остаётся в зонах, куда раствор не попал;

  • почва остаётся заражённой на годы.

Поэтому для многолетников нужен более радикальный подход.

Метод спасения флоксов (и клематисов)

Этот способ подходит для молодых или ценных кустов, когда потеря растения недопустима.

Пошагово:

  1. Выкопайте куст и максимально отмойте корни от земли до белых корешков.

  2. Приготовьте раствор: ампула Максим (2 мл на 1 л воды) или ампула Синклер на 2-3 л воды.

  3. Погрузите корни и нижнюю часть стеблей в раствор. Минимум на 24 часа, лучше — до 2-3 суток.

  4. После выдержки высадите куст на новое место в свежую землю. Старое место желательно пролить кипятком или обработать фунгицидом.

  5. Первое время поливайте аккуратно, поддерживайте питание удобрениями.

У клематисов метод работает так же, как и у флоксов. Проверено: куст после замачивания в Синклер ожил и пошёл в рост.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Секреты салата: когда собирать урожай и нужно ли затенение для нежного вкуса сегодня в 6:58

Мульча и тень – не всё: вот что еще нужно знать, чтобы салат не горчил летом

Узнайте, как избежать горечи в салате летом. Правильный выбор сорта, полив, сбор урожая и другие секреты сочной зелени. Советы опытных огородников.

Читать полностью » Вторая жизнь вещей: 11 идей для сада, которые вы найдете в ванной комнате сегодня в 6:47

Ванная комната – золотая жила для сада: вот 11 вещей, которые дадут вашим растениям новую жизнь

Узнайте, как 11 обычных предметов из ванной комнаты могут преобразить ваш сад! Экономьте, перерабатывайте и создавайте красоту своими руками.

Читать полностью » Лилии под угрозой: как защитить цветы от жуков народными средствами – советы садоводов сегодня в 5:57

Лилии в осаде: эффективные методы борьбы с жуками-вредителями раскроют весь потенциал ваших цветов

Жуки на лилиях – серьезная проблема. Узнайте о безопасных и проверенных методах борьбы с вредителями, включая механический сбор, народные средства и профилактические меры.

Читать полностью » Растения обгорели на солнце: как спасти и избежать повторных ожогов – советы экспертов сегодня в 5:42

Солнце безжалостно: листья растений кричат о помощи – как спасти зеленых питомцев

Листья растений изменили цвет? Это солнечный ожог! Узнайте, как распознать, оказать первую помощь и избежать ожогов, чтобы ваши зеленые питомцы были здоровы.

Читать полностью » 7 фатальных ошибок при выращивании вишни, из-за которых нет долгожданных ягод сегодня в 4:57

Не ждите вишневого пиршества: 6 ошибок, которые гарантированно оставят вас без ягод – примите меры сейчас

Узнайте о главных ошибках при выращивании вишни, которые могут лишить вас урожая. Правильный выбор сортов, обрезка и защита от болезней – залог обильного плодоношения.

Читать полностью » Слива Дамсон: эксперты назвали компактный сорт для небольших садов сегодня в 4:34

Не надо огромных садов: эта слива – находка для тех, у кого мало места

Слива Дамсон (Prunus insititia) - европейский сорт, идеально подходит для компактных дворов. Сочетая декоративность и практическую пользу, не требуя особого ухода, станет украшением любого сада и принесет вкусный урожай.

Читать полностью » Как пиво спасет ваш огород: простой способ избавиться от слизней без химии сегодня в 3:57

Пиво против слизней: гениальный метод, который спасёт ваш огород от нашествия вредителей

Эффективный метод борьбы со слизнями в огороде? Используйте пиво! Простые ловушки помогут защитить урожай и избавят от вредителей без химии.

Читать полностью » Почему нельзя поливать газон пивом: эксперты предупреждают об опасности сегодня в 3:18

Хватит поливать газон этой жидкостью: вот как правильно удобрять газон

Эксперты выяснили, почему полив газона пивом не только бесполезен, но и вреден. Узнайте, как избежать ошибок в уходе за газоном и сохранить его здоровым.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Агрономы назвали сроки пересадки лилий: с 20 августа по 15 сентября
Красота и здоровье

Воспаление наружного уха: как избежать осложнений – рекомендации отоларингологов
Наука и технологии

ДНК древних жителей Альтиплано раскрывает тайну их исчезновения
Авто и мото

Снижение спроса на новые авто в России стимулирует рост продаж машин с пробегом — опрос "Автостата"
Наука и технологии

Древние археи и новые антибиотики: как они могут спасти здоровье человечества
Красота и здоровье

Врач Анастасия Ромашкина предупредила: как кофеин снижает эффективность витамина C — важные советы
Спорт и фитнес

Низкоударные тренировки снижают риск травм и помогают похудеть — Робинсон, физиотерапевт
Дом

Деревянная или металлическая кровать: особенности эксплуатации
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru