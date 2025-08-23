Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вешенки
© commons.wikimedia.org by 272447 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:49

Рыжики, шиитаке и грибы-убийцы: что ещё скрывают азиатские леса

Учёные обнаружили 480 видов грибов в Юго-Восточном Сизанге, включая 8 новых для науки

С 2019 по 2024 год исследователи из Куньминского института ботаники (Китайская академия наук) провели масштабное изучение макромицетов. Они проанализировали более 1600 образцов, сочетая морфологические и молекулярные методы. Результаты впечатляют:

  • 480 видов грибов из 7 классов, включая 8 новых для науки;
  • 115 съедобных, 15 лекарственных и 53 ядовитых вида;
  • доминирующие семейства: Russulaceae (79 видов), Agaricaceae и Cortinariaceae (по 25).

Кто в лидерах?

На уровне родов особенно выделяются:

  • Lactarius (39 видов),
  • Russula (35),
  • Cortinarius (25).

Среди находок — ценные виды, такие как:

  • съедобные: Tricholoma matsutake, Lentinula edodes (шиитаке), Lactarius deliciosus (рыжик).
  • лекарственные: Cordyceps militaris (кордицепс), Hericium erinaceus (ежовик гребенчатый).
  • ядовитые: Amanita liquii, Galerina marginata (галерина окаймлённая).

Учёные отмечают, что некоторые виды обладают высокой экономической ценностью, что открывает новые пути для биотехнологий.

Почему это важно?

Исследование не только расширяет знания о биоразнообразии, но и помогает разработать стратегии защиты экосистем. Юго-Восточный Сизанг теперь — ещё одна точка на карте мировых грибных сокровищниц.

