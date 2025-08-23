Рыжики, шиитаке и грибы-убийцы: что ещё скрывают азиатские леса
С 2019 по 2024 год исследователи из Куньминского института ботаники (Китайская академия наук) провели масштабное изучение макромицетов. Они проанализировали более 1600 образцов, сочетая морфологические и молекулярные методы. Результаты впечатляют:
- 480 видов грибов из 7 классов, включая 8 новых для науки;
- 115 съедобных, 15 лекарственных и 53 ядовитых вида;
- доминирующие семейства: Russulaceae (79 видов), Agaricaceae и Cortinariaceae (по 25).
Кто в лидерах?
На уровне родов особенно выделяются:
- Lactarius (39 видов),
- Russula (35),
- Cortinarius (25).
Среди находок — ценные виды, такие как:
- съедобные: Tricholoma matsutake, Lentinula edodes (шиитаке), Lactarius deliciosus (рыжик).
- лекарственные: Cordyceps militaris (кордицепс), Hericium erinaceus (ежовик гребенчатый).
- ядовитые: Amanita liquii, Galerina marginata (галерина окаймлённая).
Учёные отмечают, что некоторые виды обладают высокой экономической ценностью, что открывает новые пути для биотехнологий.
Почему это важно?
Исследование не только расширяет знания о биоразнообразии, но и помогает разработать стратегии защиты экосистем. Юго-Восточный Сизанг теперь — ещё одна точка на карте мировых грибных сокровищниц.
