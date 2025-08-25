Даже после жизни — счёт на оплату: цены на похороны в Тюмени резко выросли

Жителям Тюмени теперь придется платить больше за гарантированные услуги по погребению. Согласно новому постановлению администрации города, стоимость выросла от 8% до 32% в зависимости от вида ритуала.

Новые тарифы

В постановлении уточняется:

"Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, при котором в соответствии с обычаями и вероисповедальными традициями захоронение тела умершего осуществляется в гробу, оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела. Летний период — 12 702 рубля, зима — 20 981 рубль".

Ранее эти суммы составляли 11 621 и 18 158 рублей. Таким образом, рост составил 8,9% и 14,4% соответственно.

Самый заметный рост — у мусульманских обрядов

Наибольшее подорожание коснулось захоронений по мусульманским обычаям:

летний тариф — 13 551 рубль против 9 789 ранее (+32%),

зимний — 20 436 рублей вместо 15 287 (+28,8%).

Кремация

Отдельно утверждены расценки на кремацию:

летом — 31 467 рублей,

зимой — 31 577 рублей.

В стоимость включены оформление документов, доставка гроба и тела к месту кремации, сама процедура и выдача урны с прахом.