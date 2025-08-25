Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Траурные свечи
Траурные свечи
© commons.wikimedia.org by Vassil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Олег Белов Опубликована вчера в 23:48

Даже после жизни — счёт на оплату: цены на похороны в Тюмени резко выросли

Гарантированные похоронные услуги в Тюмени подорожали: опубликованы новые расценки

Жителям Тюмени теперь придется платить больше за гарантированные услуги по погребению. Согласно новому постановлению администрации города, стоимость выросла от 8% до 32% в зависимости от вида ритуала.

Новые тарифы
В постановлении уточняется:

"Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, при котором в соответствии с обычаями и вероисповедальными традициями захоронение тела умершего осуществляется в гробу, оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела. Летний период — 12 702 рубля, зима — 20 981 рубль".

Ранее эти суммы составляли 11 621 и 18 158 рублей. Таким образом, рост составил 8,9% и 14,4% соответственно.

Самый заметный рост — у мусульманских обрядов
Наибольшее подорожание коснулось захоронений по мусульманским обычаям:

  • летний тариф — 13 551 рубль против 9 789 ранее (+32%),
  • зимний — 20 436 рублей вместо 15 287 (+28,8%).

Кремация
Отдельно утверждены расценки на кремацию:

  • летом — 31 467 рублей,
  • зимой — 31 577 рублей.

В стоимость включены оформление документов, доставка гроба и тела к месту кремации, сама процедура и выдача урны с прахом.

