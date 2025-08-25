Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации (Вадим Савицкий) is licensed under CC BY 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 1:16

Забыл на 40 лет, вспомнил на похоронах: суд лишил выплат отца погибшего бойца СВО

Суд Волгоградской области лишил выплат отца погибшего участника СВО, который забыл о сыне почти на 40 лет и вспомнил о нём лишь на похоронах. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе региональных судов.

История семьи
Родители военнослужащего развелись ещё в 1982 году. После расставания мать с двумя детьми переехала к своим родителям, а отец покинул семью и больше не виделся с сыном, не участвовал в его воспитании и жизни.

Мужчина появился лишь однажды — на церемонии прощания с погибшим сыном. При этом участвовать в расходах на похороны он отказался, но потребовал полагающиеся "гробовые" выплаты.

Решение суда
Дело дошло до суда, где бывшего отца лишили права на получение денежных средств. Он попытался обжаловать решение, однако апелляция оставила его без изменений.

