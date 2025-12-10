Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
здание госдумы рф
здание госдумы рф
© flickr.com by MikleRav is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:52

Госдума бросает спасательный круг: срок на выплату по потере увеличат до года — не пропустите

Срок выплаты на погребение предложили увеличить до года — депутат ГД Панеш

Срок, в течение которого россияне могут обратиться за выплатой на погребение, предлагают увеличить с нынешних шести месяцев до одного года. Об этом сообщает РИА Новости. Инициатива исходит от депутата Госдумы Каплана Панеша (ЛДПР), который считает, что действующая норма не учитывает реальные жизненные обстоятельства людей после смерти близкого человека.

Почему хотят изменить действующий срок

По словам парламентария, установленный сейчас шестимесячный период слишком жесткий в ситуациях, когда у семьи одновременно возникают организационные, финансовые и эмоциональные сложности. Пропуск этого срока лишает человека права на компенсацию, а восстановить возможность получить деньги можно только через суд — и лишь при наличии уважительных причин. В результате часть граждан фактически оказывается "за бортом" меры поддержки из-за формального ограничения.

В аргументации инициативы также подчеркивается психологическая сторона: в первые месяцы после утраты многие не готовы оперативно собирать документы и разбираться с бюрократическими процедурами. Панеш называет продление периода обращения более гуманным подходом, который снижает риск того, что человек потеряет право на компенсацию из-за состояния стресса и затянувшихся бытовых вопросов.

Что именно предлагает депутат

Суть предложения — увеличить срок обращения за выплатой на погребение с 6 месяцев до 1 года. Речь идет именно о временном "окне", в которое нужно успеть подать заявление на компенсацию, а не об изменении размера выплаты или круга получателей. В сообщении РИА Новости акцент делается на том, что продление срока, по мнению автора идеи, сделает меру поддержки более доступной для тех, кто не успевает оформить документы вовремя.

Одновременно контекст показывает, что тема сроков обращения уже становится предметом споров и судебных разбирательств, когда люди пытаются восстановить пропущенный период и доказать уважительность причин. Именно это, как следует из логики инициативы, и предлагается минимизировать за счет более длительного срока подачи заявления.

Почему это важно на практике

Предложение не меняет саму идею компенсации расходов на похороны, но может снизить число ситуаций, когда поддержка "сгорает" из-за пропуска дедлайна. Для семей это особенно чувствительно, потому что расходы на погребение обычно возникают сразу, а оформление выплат нередко откладывается на потом. Продление срока до года в таком случае дает больше времени на то, чтобы привести в порядок документы и обратиться за выплатой без риска потерять право.

Публично инициатива подается как шаг к более справедливому регулированию, где государственная поддержка зависит не от способности человека действовать быстро в период утраты, а от самого факта наличия права на компенсацию. При этом пока речь идет о предложении депутата в формате заявления, без описания парламентской процедуры продвижения проекта.

