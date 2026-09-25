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Многодетная семья
Многодетная семья
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:53

Пособиями демографию не спасти: что должно измениться, чтобы россияне решались на третьего ребенка

Информационная очистка медиасреды от пропаганды гедонизма и жесткий контроль за распределением бюджетных средств станут фундаментом для роста рождаемости, рассказала руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай" Элина Жгутова. В беседе с NewsInfo эксперт по семейной политике пояснила, что текущие социальные установки зачастую противоречат государственным задачам по поддержке демографии.

Ранее заместитель полномочного представителя президента РФ в ЦФО Алексей Еремин отметил, что формирование установки на большую семью у молодежи напрямую зависит от позитивного образа отца в культуре. По его словам, подростки, имеющие доверительные отношения с родителями, в два раза чаще воспринимают многодетность как признак жизненного успеха.

При этом специалисты подчеркивают, что повысить престиж многодетности невозможно без системных изменений в общественном сознании.

Жгутова выделила два ключевых направления в формировании тренда на многодетность: материальное и идеологическое. По ее мнению, огромные бюджетные вливания — около десяти триллионов рублей на детские пособия — не всегда доходят до адресатов из-за бюрократических барьеров. Речь идет о ситуациях, когда формальное превышение дохода на незначительную сумму лишает семью права на господдержку. Для исправления ситуации законодатели уже предлагают разрешить выплаты семьям с небольшим превышением минимума, однако эксперт считает эти меры лишь частичными.

"Контроль и понимание, как расходуются те средства, которые выделяются бюджетом. Много очень исправлений, коэффициент полезного действия достаточно маленький. Где-то на каком-то этапе происходят потери", — отметила Жгутова.

Второй острой проблемой спикер назвала текущую информационную политику. Несмотря на проведение тематических годов, посвященных семье, экраны кинотеатров и телевизоров остаются наполнены контентом, транслирующим разврат и эгоцентризм. В экспертном сообществе также обсуждается, поможет ли новая инициатива по решению проблем репродуктивного здоровья переломить негативные тренды в демографии.

"Озонирование информационного пространства и исключение из него гедонизма и разврата, вычищение информационного пространства. Материальный аспект — пересмотр денежных потоков", — рассказала специалист.

Жгутова также указала на сохраняющееся влияние антидемографических течений, таких как радикальный феминизм и ювенальная юстиция. Она подчеркнула, что пока многодетность в массовом сознании и некоторых ведомственных установках ошибочно приравнивается к социальному неблагополучию, реальных сдвигов ждать не стоит.

При этом государственные органы продолжают совершенствовать механизмы помощи: например, недавно социальный фонд пересчитал пенсии тысячам женщин, воспитавших пять и более детей. Параллельно с этим в Госдуме рассматривают вопросы обеспечения необходимой инфраструктурой участков, выделяемых родителям для строительства жилья.

Проверено экспертом: психолог Андрей Покровский

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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