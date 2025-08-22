Одно упражнение, которое особенно важно мужчинам после 50
С возрастом мышцы теряют тонус, суставы становятся менее подвижными, а обмен веществ заметно замедляется. Именно поэтому мужчинам после 50 особенно важно включать в тренировку упражнения, которые одновременно укрепляют мышцы и улучшают функциональность всего тела.
Фитнес-блогер Владимир Никифоров считает, что таким упражнением может стать движение "конькобежец".
Что это за упражнение
Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч, слегка согнуты в коленях. Далее:
- мягко приседайте;
- одновременно одной ногой делайте шаг-отвод в сторону;
- вернитесь в центр и повторите на другую ногу.
Движение напоминает скольжение конькобежца — отсюда и название.
Почему оно особенно полезно после 50
- Щадит суставы — нет ударной нагрузки на колени и голеностоп.
- Укрепляет крупные мышцы — активно включаются ноги и ягодицы.
- Разгоняет обмен веществ — что критически важно в возрасте, когда метаболизм начинает замедляться.
- Развивает координацию и баланс, что помогает избежать падений и травм в быту.
По словам Никифорова, главная цель такой тренировки — поддержание функциональности всего тела, а не наращивание мышечной массы любой ценой.
Если выполнять "конькобежца" регулярно — хотя бы 3-4 раза в неделю — можно заметно улучшить тонус мышц, снизить нагрузку на позвоночник и повысить выносливость.
