Пожилая пара занимается спортом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:19

Одно упражнение, которое особенно важно мужчинам после 50

Фитнес-блогер Никифоров назвал упражнение, щадящее суставы и ускоряющее метаболизм

С возрастом мышцы теряют тонус, суставы становятся менее подвижными, а обмен веществ заметно замедляется. Именно поэтому мужчинам после 50 особенно важно включать в тренировку упражнения, которые одновременно укрепляют мышцы и улучшают функциональность всего тела.

Фитнес-блогер Владимир Никифоров считает, что таким упражнением может стать движение "конькобежец".

Что это за упражнение

Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч, слегка согнуты в коленях. Далее:

  • мягко приседайте;
  • одновременно одной ногой делайте шаг-отвод в сторону;
  • вернитесь в центр и повторите на другую ногу.

Движение напоминает скольжение конькобежца — отсюда и название.

Почему оно особенно полезно после 50

  • Щадит суставы — нет ударной нагрузки на колени и голеностоп.
  • Укрепляет крупные мышцы — активно включаются ноги и ягодицы.
  • Разгоняет обмен веществ — что критически важно в возрасте, когда метаболизм начинает замедляться.
  • Развивает координацию и баланс, что помогает избежать падений и травм в быту.

По словам Никифорова, главная цель такой тренировки — поддержание функциональности всего тела, а не наращивание мышечной массы любой ценой.

Если выполнять "конькобежца" регулярно — хотя бы 3-4 раза в неделю — можно заметно улучшить тонус мышц, снизить нагрузку на позвоночник и повысить выносливость.

