Одно упражнение, которое особенно важно мужчинам после 50

Женские ноги сильнее мужских? Спортивные рекорды рушат привычные стереотипы

Кто на самом деле сильнее в ногах — мужчины или женщины? Исследования, рекорды и физиология объясняют, почему ответ не так очевиден, как кажется.

Как накачать мышцы и сэкономить часы: три тренировки в неделю вместо марафонов в зале

Три дня в неделю — и вы уже на пути к силе и мышечному росту. Узнайте, какие упражнения выбрать и как правильно построить программу.

Незаметная ошибка в тренировках, из-за которой спина разрушается годами

Три простых упражнения, разработанные профессором МакГиллом, укрепляют кор и защищают спину лучше любых скручиваний. В чем их секрет?

Тренировка превращается в риск: простой жест спасает мышцы от травм

Почему растяжка бицепсов важна не меньше самой тренировки? 5 лучших упражнений, которые помогут снизить риск травм и ускорить восстановление.

Утренние тренировки открывают тайну, о которой молчат спортзалы

Что эффективнее — утренние тренировки как у «Скалы» или вечерние занятия после работы? Учёные и тренеры нашли неожиданный ответ.

Слабость, падения и боль: чего боятся тысячи людей в собственной ванной

Простые упражнения помогают сохранить баланс и силу, делая привычные движения вроде выхода из ванной лёгкими и безопасными даже в зрелом возрасте.

Отжимания, которые делают сильнее там, где обычные бессильны

Отжимания на кулаках кажутся странной альтернативой классике, но исследования показывают: они активируют больше мышц и снижают нагрузку на запястья.

Челночные забеги и штанга лицом к себе — секрет нагрузки, которую помнят надолго

Интенсивная тренировка с тремя интервалами проверит выносливость, скорость и силу. Даже новичкам найдётся подходящий вариант нагрузки.

