Тревога на голодный желудок: почему после еды болит, хотя анализы в норме

Иногда неприятные ощущения после еды — тяжесть, изжога, рези — не имеют ничего общего с гастритом, язвой или панкреатитом. Удивительно, но причина может быть не в еде, а в нервной системе.

"Часто боли и дискомфорт связаны с функциональной диспепсией — нарушением работы желудка без видимых повреждений. Симптомы появляются из-за повышенной чувствительности нервов к растяжению, нормальной соляной кислоте или желчи. Стресс, тревога и недосып усиливают ощущения", — пояснил врач-гастроэнтеролог Андрей Харитонов в беседе с kp.ru.

По словам специалиста, желудок может реагировать на эмоциональные перегрузки почти так же, как сердце или сосуды. При хроническом стрессе мозг "перенастраивает" работу желудочно-кишечного тракта, из-за чего появляются боли, тяжесть, отрыжка и тошнота.

Что такое функциональная диспепсия

Функциональная диспепсия — это нарушение работы желудка и двенадцатиперстной кишки без видимых структурных изменений. То есть слизистая в норме, но человек испытывает симптомы, похожие на гастрит.

Основные признаки:

тяжесть после еды;

чувство переполненности даже при небольшой порции;

изжога, отрыжка, вздутие;

тупая боль или жжение под ложечкой;

тошнота без рвоты.

Эти симптомы могут появляться волнообразно, усиливаться после стрессов или нарушений сна и стихать при отдыхе.

Почему стресс "бьёт" по желудку

"Эмоциональное напряжение или усталость могут привести к новым приступам боли. Кроме того, к такой реакции могут привести депрессия, острые стрессы, тревога усиливают симптомы", — отметил Харитонов.

Дело в том, что желудок и мозг связаны между собой через вегетативную нервную систему. Когда человек переживает стресс, активизируется симпатическая часть, отвечающая за мобилизацию организма. В результате мышцы желудка спазмируются, а слизистая становится чувствительнее к кислоте.

Даже обычный обед может восприниматься как нагрузка: пища застаивается, возникает тяжесть и боль.

Учёные из Орхусского университета (Дания) подтвердили: между мозгом и желудком действительно существует тесная двусторонняя связь. Она отражает не только физическое, но и психическое состояние человека.

