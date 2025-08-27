Всего 7 упражнений и одна скакалка: программа, от которой пот льётся рекой

Эта программа рассчитана на выносливость и умение держать стабильный ритм. Основная цель — научиться быстро выполнять двойные прыжки со скакалкой, сохраняя силы для более тяжёлых движений: отжиманий на кольцах, подъёмов с гантелями и бурпи.

Опытные спортсмены смогут завершить комплекс за 12 минут, новичкам стоит ориентироваться на 15 минут.

Основной комплекс (вариант Rx)

На время:

50 двойных прыжков со скакалкой

50 отжиманий на кольцах

50 двойных прыжков со скакалкой

50 подъёмов гантелей на тумбу

50 двойных прыжков со скакалкой

50 берпи

50 двойных прыжков со скакалкой

Инвентарь:

для женщин — гантели 35 фунтов, ящик 20 дюймов

для мужчин — гантели 50 фунтов, ящик 24 дюйма

Совет тренеров: лучше разбивать отжимания на кольцах заранее, чтобы не доводить до отказа мышц. Прыжки выполняйте максимально быстро, а движения с весом и бурпи — в устойчивом среднем темпе.

Масштабирование нагрузки

Чтобы адаптировать тренировку:

уменьшите вес гантелей или высоту ящика;

сократите повторения до 30 каждого движения;

замените двойные прыжки на минуту работы со скакалкой или на одинарные прыжки;

при травмах используйте кардиотренажёр (10 калорий вместо прыжков), а для бурпи —

упрощённые подъемы вверх-вниз.

Средний уровень

На время:

30 двойных прыжков со скакалкой

30 отжиманий на кольцах

30 двойных прыжков со скакалкой

30 подъёмов гантелей на тумбу

30 двойных прыжков со скакалкой

30 берпи

30 двойных прыжков со скакалкой

Инвентарь:

для женщин — гантели 20 фунтов, ящик 20 дюймов

для мужчин — гантели 35 фунтов, ящик 24 дюйма



Вариант для начинающих

На время:

30 одинарных прыжков со скакалкой

30 отжиманий на кольцах с поддержкой ногами

30 одинарных прыжков со скакалкой

30 подъёмов на тумбу без веса

30 одинарных прыжков со скакалкой

30 упрощённых бурпи

30 одинарных прыжков со скакалкой

Инвентарь:

для женщин — ящик 12 дюймов

для мужчин — ящик 20 дюймов



Советы тренера: При отжиманиях на кольцах держите ноги относительно прямыми. В нижней точке подтяните колени к груди и упритесь ими в кольца. Такой приём помогает облегчить движение и увеличить эффективность.