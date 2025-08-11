Добавьте этот элемент — и прыжки станут в два раза сложнее
Сегодняшняя тренировка обещает взбодрить не хуже крепкого эспрессо. Это динамичная вариация знаменитой "Энни", которая проверит на прочность не только пресс, но и выносливость ног. Готовьтесь: сгибатели бедра получат серьёзную нагрузку, что может сделать двойные прыжки чуть сложнее. Но у этого есть и своя прелесть — тем приятнее будет финиш.
Основная схема
50-40-30-20-10 повторений на время:
- Подъёмы корпуса на AbMat
- Двойные прыжки на скакалке
- Шаги с выпадами
- Двойные прыжки на скакалке
- Рекомендации по технике:
- Чтобы снизить нагрузку на сгибатели бедра, при скручиваниях используйте баттерфляй.
- На прыжках держите локти и кисти близко к туловищу — так скакалка будет вращаться свободнее.
Масштабирование под себя
Если объём кажется слишком большим, можно:
- Сократить количество повторений (например, 25-20-15-10-5).
- Заменить двойные прыжки на одинарные.
- Выполнять прыжки или шаги по времени — по 30 секунд на подход.
В случае травм или ограничений:
- Планка вместо скручиваний (удержание столько же секунд, сколько повторений в схеме).
- Калорийный эквивалент на тренажёре вместо прыжков (10-8-6-4-2).
- Зашагивания на низкую тумбу или воздушные приседания вместо выпадов.
Средний вариант
30-25-20-15-10 повторений на время:
- Скручивания на AbMat
- Двойные прыжки
- Шаги с выпадами
- Двойные прыжки
Для начинающих
20-15-10-5 повторений на время:
- Скручивания на коврике
- Одинарные прыжки с разгибом
- Шаги с выпадами
- Одинарные прыжки с разгибом
Совет тренера
"Во время двойных прыжков держите руки близко к бокам, чтобы скакалка оставалась длинной и не сбивала ритм", — тренер.
Эта тренировка требует полной концентрации, но если следовать рекомендациям и правильно масштабировать нагрузку, она станет мощным зарядом энергии на весь день.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru