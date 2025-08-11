Добавьте этот элемент — и прыжки станут в два раза сложнее

Сегодняшняя тренировка обещает взбодрить не хуже крепкого эспрессо. Это динамичная вариация знаменитой "Энни", которая проверит на прочность не только пресс, но и выносливость ног. Готовьтесь: сгибатели бедра получат серьёзную нагрузку, что может сделать двойные прыжки чуть сложнее. Но у этого есть и своя прелесть — тем приятнее будет финиш.

Основная схема

50-40-30-20-10 повторений на время:

Подъёмы корпуса на AbMat

Двойные прыжки на скакалке

Шаги с выпадами

Двойные прыжки на скакалке

Рекомендации по технике:

Чтобы снизить нагрузку на сгибатели бедра, при скручиваниях используйте баттерфляй.

На прыжках держите локти и кисти близко к туловищу — так скакалка будет вращаться свободнее.

Масштабирование под себя

Если объём кажется слишком большим, можно:

Сократить количество повторений (например, 25-20-15-10-5).

Заменить двойные прыжки на одинарные.

Выполнять прыжки или шаги по времени — по 30 секунд на подход.

В случае травм или ограничений:

Планка вместо скручиваний (удержание столько же секунд, сколько повторений в схеме).

Калорийный эквивалент на тренажёре вместо прыжков (10-8-6-4-2).

Зашагивания на низкую тумбу или воздушные приседания вместо выпадов.

Средний вариант

30-25-20-15-10 повторений на время:

Скручивания на AbMat

Двойные прыжки

Шаги с выпадами

Двойные прыжки

Для начинающих

20-15-10-5 повторений на время:

Скручивания на коврике

Одинарные прыжки с разгибом

Шаги с выпадами

Одинарные прыжки с разгибом

Совет тренера

"Во время двойных прыжков держите руки близко к бокам, чтобы скакалка оставалась длинной и не сбивала ритм", — тренер.

Эта тренировка требует полной концентрации, но если следовать рекомендациям и правильно масштабировать нагрузку, она станет мощным зарядом энергии на весь день.