Пресс стоя
Пресс стоя
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:27

Добавьте этот элемент — и прыжки станут в два раза сложнее

Кроссфит-тренировка на пресс и ноги с абматом, скакалкой и выпадами

Сегодняшняя тренировка обещает взбодрить не хуже крепкого эспрессо. Это динамичная вариация знаменитой "Энни", которая проверит на прочность не только пресс, но и выносливость ног. Готовьтесь: сгибатели бедра получат серьёзную нагрузку, что может сделать двойные прыжки чуть сложнее. Но у этого есть и своя прелесть — тем приятнее будет финиш.

Основная схема

50-40-30-20-10 повторений на время:

  • Подъёмы корпуса на AbMat
  • Двойные прыжки на скакалке
  • Шаги с выпадами
  • Двойные прыжки на скакалке
  • Рекомендации по технике:
  • Чтобы снизить нагрузку на сгибатели бедра, при скручиваниях используйте баттерфляй.
  • На прыжках держите локти и кисти близко к туловищу — так скакалка будет вращаться свободнее.

Масштабирование под себя

Если объём кажется слишком большим, можно:

  • Сократить количество повторений (например, 25-20-15-10-5).
  • Заменить двойные прыжки на одинарные.
  • Выполнять прыжки или шаги по времени — по 30 секунд на подход.

В случае травм или ограничений:

  • Планка вместо скручиваний (удержание столько же секунд, сколько повторений в схеме).
  • Калорийный эквивалент на тренажёре вместо прыжков (10-8-6-4-2).
  • Зашагивания на низкую тумбу или воздушные приседания вместо выпадов.

Средний вариант

30-25-20-15-10 повторений на время:

  • Скручивания на AbMat
  • Двойные прыжки
  • Шаги с выпадами
  • Двойные прыжки

Для начинающих

20-15-10-5 повторений на время:

  • Скручивания на коврике
  • Одинарные прыжки с разгибом
  • Шаги с выпадами
  • Одинарные прыжки с разгибом

Совет тренера

"Во время двойных прыжков держите руки близко к бокам, чтобы скакалка оставалась длинной и не сбивала ритм", — тренер.

Эта тренировка требует полной концентрации, но если следовать рекомендациям и правильно масштабировать нагрузку, она станет мощным зарядом энергии на весь день.

