Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Упражнение "планка"
Упражнение "планка"
© Own work by Crossfit girl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:10

Разминка, о которой молчат тренеры: четыре связки, меняющие тело за 20 минут

Разминка: четыре связки движений для подготовки мышц и суставов

Перед любой серьёзной тренировкой важно не только разогреть тело, но и грамотно подготовить суставы, связки и мышцы к нагрузке. В этом комплексе собраны движения, которые одновременно развивают гибкость, силу и координацию. Они помогут вам почувствовать лёгкость в движении и снизить риск травм.

Комплекс состоит из четырёх связок, где упражнения плавно переходят одно в другое. Такая подача делает занятие динамичным и более интересным, чем классическая однообразная разминка. Эти комбинации можно выполнять как самостоятельную мини-тренировку дома или в зале, а также включать их в подготовку перед силовой или кардионагрузкой.

Как построена тренировка

Тренировка включает четыре комбинации:

  1. Обратный мостик и выпады — 5 раз в каждую сторону.

  2. Присед, выпад и выход на ноги — 6 повторов на каждую сторону.

  3. Разворот с наклоном и растяжкой — 4 раза для каждой ноги.

  4. Кик с прыжком — 8 раз в каждую сторону.

Упражнения идут по цепочке одно за другим, отдых между ними подбирается индивидуально: можно делать паузы по 30-60 секунд или восстанавливаться дольше, если это необходимо.

Техника выполнения упражнений

Обратный мостик и выпады

Исходное положение — упор на ладонях и стопах животом вверх. Поднимите правую ногу и левую руку, перенесите тело в боковой выпад на правую ногу. Затем плавно переходите в прямой выпад и снова возвращайтесь в боковой. Завершите комбинацию обратным мостиком. Важно держать спину прямой и стараться углублять выпады, чтобы максимально растянуть мышцы ног и таза.

Присед, выпад и выход на ноги

Начните с классического приседа. Затем сделайте выпад назад правой ногой, опустите правую ладонь на пол и разверните корпус влево. Следующий шаг — переход в положение животом вверх и перенос согнутой ноги через прямую. Из этого положения вернитесь в упор и снова поднимитесь. Выполняйте поочерёдно в обе стороны, сохраняя контроль над движениями.

Разворот с наклоном и растяжкой

Из глубокого выпада на правую ногу разверните корпус вправо и опустите левое бедро на пол. Потянитесь рукой за голову, будто хотите коснуться пола, затем вернитесь в исходное положение. Поднимите таз, выпрямите ноги и наклонитесь животом к передней ноге. Такое сочетание даёт одновременно и силовую, и растягивающую нагрузку.

Кик с прыжком

Примите упор лёжа. С прыжком вынесите левую ногу в сторону и выпрямите её. Вернитесь в планку, затем выполните шаг прыжком: правая нога впереди, левая сзади. Без паузы снова уйдите в упор лёжа и повторите в другую сторону. Это упражнение активирует мышцы кора и улучшает взрывную силу.

Советы шаг за шагом

  1. Выполняйте движения босиком или в лёгкой обуви, чтобы лучше чувствовать опору.

  2. Используйте коврик для фитнеса, чтобы защитить суставы и сделать упражнения комфортнее.

  3. Контролируйте дыхание: вдох при подготовке к движению, выдох — в момент усилия.

  4. Если чувствуете боль в пояснице или коленях, уменьшите глубину выпадов.

  5. Добавляйте музыку с чётким ритмом — это помогает держать темп.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком быстрые и резкие переходы.

  • Последствие: риск потянуть мышцы.

  • Альтернатива: используйте медленные повторения и постепенно ускоряйтесь.

  • Ошибка: прогиб в пояснице при обратном мостике.

  • Последствие: перегрузка позвоночника.

  • Альтернатива: держите корпус в нейтральном положении, укрепляйте мышцы кора.

  • Ошибка: выполнение без разминки суставов.

  • Последствие: травмы связок.

  • Альтернатива: перед комплексом сделайте суставную гимнастику или лёгкий бег.

А что если…

А что если добавить к комплексу инвентарь? С резиновой лентой можно усложнить выпады, а с гантелями повысить нагрузку при приседаниях. Тем, кто любит тренировки в стиле "йога-флоу", подойдут плавные переходы без пауз. А поклонники кроссфита могут превратить комплекс в круговую тренировку, выполняя все связки подряд несколько раз.

FAQ

Как часто можно делать этот комплекс?
2-3 раза в неделю достаточно, чтобы заметить улучшение гибкости и силы.

Можно ли использовать упражнения как утреннюю зарядку?
Да, связки отлично подходят для мягкого пробуждения организма.

Сколько времени займёт тренировка?
В среднем 15-20 минут, в зависимости от скорости выполнения и пауз.

Что лучше — делать с утра или вечером?
Оба варианта полезны: утром для тонуса, вечером для снятия напряжения.

Мифы и правда

  • Миф: разминка нужна только профессиональным спортсменам.
    Правда: даже лёгкая активность перед тренировкой снижает риск травм у всех.

  • Миф: чем глубже выпад, тем эффективнее.
    Правда: глубина зависит от вашей гибкости, не стоит делать через боль.

  • Миф: такие упражнения заменяют полноценную тренировку.
    Правда: они дополняют её, но не развивают силу так же, как тяжёлые нагрузки.

Интересные факты

  • В обратном мостике активно работают ягодичные мышцы — именно они отвечают за правильную осанку.
  • Выпады использовались ещё в древнегреческой гимнастике как базовый элемент подготовки воинов.
  • Комбинированные связки повышают уровень гормонов радости, поэтому после разминки улучшается настроение.

Исторический контекст

Ещё в XIX веке шведский врач Пер Линг разработал систему гимнастики, где ключевым элементом были выпады и наклоны. Они помогали укреплять суставы и развивать выносливость. Сегодня похожие движения используются в пилатесе, функциональном тренинге и даже танцевальных направлениях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Отказ мышц в фитнесе: эксперты объяснили пользу и ограничения методики сегодня в 3:10

Тренировка на грани: почему отказ мышц открывает двери к новым возможностям

Методика "до отказа" обещает быстрый рост силы и массы, но подходит далеко не всем. Разбираем, где она работает, а где принесёт только вред.

Читать полностью » Фитнес-тренеры назвали функциональный комплекс для укрепления мышц пресса сегодня в 2:50

ресс без скручиваний и тренажёров: тренировка, о которой знают не все

Функциональный комплекс упражнений для пресса без оборудования: узнайте, как правильно выполнять движения и чего избегать ради результата.

Читать полностью » Физиологи: регулярные упражнения с весом тела улучшают тонус рук за 4–6 недель сегодня в 2:46

Женские руки старят быстрее, чем лицо: простые упражнения возвращают им упругость

Узнайте, какие упражнения помогут подтянуть руки и вернуть им упругость без тяжёлых весов — подробная стратегия и полезные советы.

Читать полностью » Упражнения для баланса дома: рекомендации тренера Дженнифер Риццуто для людей старшего возраста 15.09.2025 в 22:26

Проверка на одной ноге, которая предсказывает здоровье и долголетие

Пять простых упражнений для баланса помогут укрепить мышцы, улучшить координацию и снизить риск падений после 50 лет.

Читать полностью » Упражнения без спортзала: рекомендации тренера Дженнифер Риццуто для занятых людей вчера в 20:11

Планка скучная? Попробуйте удержать её правильно — включаются 20 мышц сразу

Три простых упражнения без оборудования займут всего 5 минут в день и помогут укрепить всё тело даже в самые загруженные дни.

Читать полностью » Боковая планка, выпады и собака мордой вниз: упражнения для дома, которые советуют тренеры вчера в 19:50

Пять упражнений без инвентаря: как прокачать баланс и подвижность за один круг

Нестандартная тренировка с пятью комбинациями упражнений поможет укрепить тело, развить гибкость и вернуть интерес к домашнему фитнесу.

Читать полностью » Пульс на тренировке: врач спортивной медицины Юрий Сдобников назвал рабочие зоны вчера в 19:10

Разговорный темп — не прогулка: как дыхание носом точнее формул выбирает зону

Как правильно тренироваться по пульсу и не навредить сердцу? Разбираем рабочие методики, мифы и реальные советы экспертов.

Читать полностью » Физическая активность снижает тревожность и депрессию — врачи вчера в 18:50

Три вопроса после тренировки: простой тест, который возвращает мотивацию

Спорт перестал быть только про форму тела. Узнайте, как тренировки помогают обрести радость, снизить тревогу и найти в жизни больше смысла.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Дизайнер Джоанна Гейнс рекомендовала мискантус и гейхеру как основу осенних кашпо
Спорт и фитнес

Тренировки с собственным весом: как построить грудь дома — программа Криса Херии
Туризм

Родители делятся проверенными играми для детей во время долгих перелётов
Технологии

Суд приговорил работника завода в Мемфисе к 5 годам тюрьмы за кражу фильмов
Авто и мото

BYD зарегистрировала в Бразилии седан Qin Plus вместо ожидаемого King
Еда

Правильное тесто для пиццы: время брожения и ошибки при приготовлении
Дом

Эксперты напомнили, что полностью водонепроницаемого ламината не существует
Питомцы

Ветеринары: петрушка и куркума допустимы в рационе собак, лук и чеснок — токсичны
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet