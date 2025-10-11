Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Планка
Планка
© commons.wikimedia.org by Jaykayfit is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:22

Это не спорт, а перезагрузка организма: почему функциональный тренинг стал новым образом жизни

Инструктор по ЛФК: функциональные упражнения укрепляют всё тело без тренажёров

Функциональный тренинг — это не просто модное слово из фитнес-индустрии. Это способ научить тело работать так, как оно задумано природой: двигаться, стабилизироваться и быть выносливым. В отличие от классических занятий в тренажёрном зале, здесь акцент делается не на отдельных мышцах, а на том, как они взаимодействуют друг с другом.

Что такое функциональный тренинг

Основная идея — развивать силу, равновесие и координацию одновременно. Упражнения подбираются так, чтобы они повторяли реальные движения человека: приседания, повороты, наклоны, шаги, прыжки. Поэтому тренировка кажется естественной — как будто ты просто живёшь, но под контролем тренера и с добавленной нагрузкой.

Функциональные движения формируют основу для любого вида спорта — от лёгкой атлетики до катания на коньках. Метатели улучшают взрывную силу, бегуны — устойчивость корпуса, а фигуристы — баланс. Всё это строится на шести ключевых типах движений: приседания, наклоны, жимы, тяги, повороты и перемещения в пространстве.

Чем функциональный тренинг отличается от обычных занятий

Если в тренажёрном зале чаще прорабатывают одну группу мышц за подход, то в функциональном тренинге работает всё тело. Приседая с гирей, ты укрепляешь ноги, пресс, спину и плечи. Подтягиваясь — включаешь в работу руки, корпус и даже мышцы таза, стабилизирующие движение.
Такое сочетание делает упражнения ближе к повседневным задачам — переноске сумок, подъёму по лестнице, игре с детьми или уборке дома.

Занятия можно проводить и без специального оборудования, используя только вес тела. Но для увеличения сложности применяют гири, гантели, медболы и утяжелённые мешки с песком. В кроссфите, например, популярны облегчённые штанги, с которыми отрабатывают динамику движений.

Принцип круговой тренировки

Функциональные комплексы чаще строятся по круговой схеме — упражнения выполняются одно за другим без длинных пауз. Такой подход развивает выносливость, повышает частоту сердцебиения и помогает активно сжигать калории.
Помимо силы, тренируется дыхание, устойчивость суставов и связок. Тело учится работать как единое целое — это особенно полезно тем, кто ведёт активный образ жизни или занимается спортом.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Укрепляет всё тело целиком Требует точной техники
Повышает выносливость и координацию Повышен риск травм у новичков
Улучшает работу сердца и лёгких Сложно набирать мышечную массу
Делает движения гибкими и естественными Не подходит при ожирении и проблемах с суставами

Функциональные тренировки больше подходят для поддержания тонуса и "сушки", чем для увеличения объёма мышц. Тем, кто стремится к гипертрофии, нужны другие нагрузки и меньше повторов.

Как построить функциональную тренировку на турнике

Для разминки подойдёт классическое бёрпи: прыжок, отжимание, прыжок вверх. Оно мгновенно активирует все основные мышцы.

  1. Подтягивания. Классика, укрепляющая спину, руки и корпус. Следите, чтобы пресс был в лёгком напряжении.

  2. Подъём коленей к груди в висе. Работает нижняя часть пресса. Поднимайте колени медленно, без раскачки.

  3. Подъём прямых ног. Более сложная версия предыдущего упражнения. Включает мышцы поясницы и задней поверхности бёдер.

  4. Подтягивание ног к груди. Продвинутый уровень, прокачивает верхний и нижний пресс одновременно.

  5. Стойка на брусьях. Развивает грудные мышцы и плечевой пояс. Можно добавить отжимания для нагрузки.

  6. Жим с утяжелителем. Повторяет движения классического жима лёжа, но выполняется стоя или сидя, что вовлекает мышцы-стабилизаторы.

  7. Упражнение "Флаг". Почти гимнастический элемент, требующий силы и баланса. Работают все мышцы тела.

Советы шаг за шагом

  1. Освойте базовые движения с собственным весом.

  2. Добавьте утяжелители — гантели или эспандеры.

  3. Работайте в круговом режиме 3-4 круга по 5-6 упражнений.

  4. Увеличивайте нагрузку постепенно, ориентируясь на дыхание и технику.

  5. После тренировки делайте растяжку, чтобы снизить риск травм.

Ошибки, последствия и альтернатива

Ошибка: делать упражнения быстро и без контроля.
Последствие: повышенный риск растяжений.
Альтернатива: использовать зеркала или приложение с отслеживанием техники.

Ошибка: тренироваться ежедневно.
Последствие: переутомление и падение мотивации.
Альтернатива: 3-4 тренировки в неделю с активным отдыхом между ними.

Ошибка: игнорировать разминку.
Последствие: боль и жёсткость суставов.
Альтернатива: 5-7 минут динамической растяжки перед занятием.

А что если тренироваться дома?

Функциональный тренинг легко адаптировать под домашние условия. Достаточно коврика, пары гантелей и немного пространства. Для контроля ритма можно использовать фитнес-приложения — они помогут отслеживать время кругов и пульс.
Домашний вариант подойдёт тем, кто не хочет тратить время на дорогу в зал, но готов уделить 30-40 минут работе над телом.

Мифы и правда

Миф 1. "Функциональный тренинг — только для профессиональных спортсменов."
Правда. Он подходит любому, кто хочет улучшить физическую форму. Нагрузка подбирается под уровень подготовки.

Миф 2. "Это не заменит обычную силовую тренировку."
Правда. Заменит, если цель — здоровье и выносливость, а не рост объёма мышц.

Миф 3. "Без оборудования толку нет."
Правда. Многие упражнения выполняются с собственным весом и дают отличный результат.

FAQ

Как часто нужно тренироваться?
Оптимально — три раза в неделю. Между тренировками тело должно восстанавливаться.

Можно ли совмещать с силовыми?
Да, функциональные комплексы отлично дополняют силовые, улучшая координацию и гибкость.

Что лучше — кроссфит или функционал?
Кроссфит — более интенсивная форма функционального тренинга, поэтому новичкам лучше начинать с базовых программ.

Интересные факты

  1. В армии США элементы функционального тренинга используют с 80-х годов для подготовки солдат к реальным нагрузкам.

  2. В спорте этот метод впервые систематизировали тренеры лёгкой атлетики, заметив, что многосуставные движения ускоряют восстановление после травм.

  3. По исследованиям Journal of Strength and Conditioning Research, уже через 6 недель регулярных занятий улучшаются показатели баланса и скорости реакции.

Противопоказания

Людям с травмами суставов, хроническими заболеваниями сердца или диабетом стоит проконсультироваться с врачом. Также не рекомендуется начинать при большом лишнем весе — это создаёт чрезмерную нагрузку на связки и позвоночник. В остальном функциональный тренинг — безопасный и эффективный способ укрепить тело и дух.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты предупредили: неправильная техника в планке и отжиманиях опасна для суставов сегодня в 1:50
Кажется, что просто, но больно: пять движений, после которых тело мстит

Домашние тренировки кажутся безопасными, но даже простые упражнения могут обернуться травмами. Разбираем ошибки, которые делают большинство, и показываем, как их избежать.

Читать полностью » Профессор Морган: интенсивные тренировки перед сном нарушают отдых сегодня в 1:22
Тело хочет спать, а мозг не даёт: ночная ловушка спортсменов

Можно ли тренироваться перед сном, не лишая себя отдыха? Разбираемся, как нагрузка, интенсивность и время занятий влияют на качество сна и утреннюю бодрость.

Читать полностью » Фитнес-тренер Сандра Бергман представила HIIT-комплекс для тренировок без оборудования сегодня в 1:10
Интервальная тренировка, которая работает даже после завершения — эффект дожигания в действии

Короткая, но мощная интервальная тренировка от шведского тренера Сандры Бергман помогает сжечь жир, укрепить мышцы и улучшить выносливость без спортзала.

Читать полностью » Тренеры объяснили, как правильно выполнять армейский жим для роста силы и массы плеч сегодня в 0:50
Силу не прячут под майкой: одно движение, что превращает торс в броню

Упражнение, которое забыли зря. Разбираем, как армейский жим развивает силу, улучшает осанку и делает плечи мощными без риска для спины.

Читать полностью » Эффективный комплекс упражнений для пресса, бёдер и ягодиц в домашних условиях сегодня в 0:10
Эта программа создана для тех, у кого нет времени, но есть желание стать сильнее

Эта короткая домашняя тренировка заменит полноценное занятие в зале: задействует всё тело, повысит выносливость и зарядит энергией на день.

Читать полностью » Эндрю Джагим: регулярные отжимания укрепляют корпус и улучшают осанку вчера в 23:26
Отжимания снова в моде: одно упражнение, которое заменяет весь спортзал

Самое простое упражнение, которое вы недооцениваете: как отжимания укрепляют тело, мозг и характер — по версии эксперта из клиники Мэйо.

Читать полностью » Главврач ЦСКА Эдуард Безуглов: здоровый образ жизни держится на сне, питании, активности и профилактике вчера в 22:26
Идеальная форма без спорта, героизма и вина: что советует врач ЦСКА тем, кто просто хочет жить дольше

Сон, спорт и никаких компромиссов с алкоголем — универсальный рецепт здоровья от врача, который знает, как сохранить форму без фанатизма.

Читать полностью » Антон Шестаков: ключ к хорошей форме — система малых привычек, а не сила воли вчера в 21:16
Идеальная форма без диет, боли и мотивации: всё решают 3 минуты в день

Простые шаги, дыхание, немного дисциплины — и идеальная форма становится побочным эффектом, а не целью.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Остеопат Евдокимов объяснил, как неправильная осанка влияет на работу мозга и щитовидной железы
Спорт и фитнес
Учёные: полная амплитуда приседаний не разрушает хрящ, а улучшает подвижность суставов
Садоводство
Мошки в домашних цветах исчезают после просушки земли и обработки марганцовкой раствором
Авто и мото
ГИБДД проведёт в Москве рейд "СИМ. Велосипедист" с 11 по 13 октября
Садоводство
Садоводы напомнили: первые заморозки улучшают вкус моркови, капусты и свёклы
Садоводство
Шпинат и редис, морковь и лук: садоводы рассказали, какие культуры лучше сажать вместе осенью
Спорт и фитнес
Ошибка при тренировках с гантелями: что делать, чтобы избежать травм
Питомцы
Собака выбирает одного человека из-за эмоций и раннего опыта — зоопсихологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet