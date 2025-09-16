Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Калистеника — отжимания на брусьях
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:10

Домашняя тренировка за 15 минут: четыре упражнения вместо часа в зале

Тренер Леандро Форнито представил комплекс упражнений для развития координации

Каждый, кто хоть раз пробовал тренироваться дома, знает: самые простые движения могут дать хороший результат, если выполнять их правильно и систематично. Новый комплекс, который предложил тренер Леандро Форнито (LeoMoves), создан именно для этого — он развивает координацию, укрепляет мышцы и не требует никакого инвентаря. Всё, что нужно, — коврик и 15 минут свободного времени.

"Он предлагает использовать движения для развития координации и обещает, что с каждым разом они будут даваться вам всё легче", — отметил тренер Леандро Форнито.

Как построена тренировка

Занятие состоит из четырёх упражнений, каждое выполняется по 40 секунд. Затем остаётся время на отдых, и можно переходить к следующему движению. После круга из четырёх элементов следует минута паузы. Всего тренировка включает три круга, что занимает примерно четверть часа.

Если почувствуете, что нагрузка слишком высокая, можно уменьшить рабочий интервал до 30 секунд и отдыхать по 30 секунд. Такой вариант отлично подойдёт новичкам.

Советы шаг за шагом

  1. Подъём с касанием стопы
    Сядьте на пол, согните одну ногу, вторую оставьте прямой. Поддерживая корпус рукой, поднимите таз и коснитесь носка противоположной рукой. Меняйте стороны и старайтесь выполнять движение плавно.

  2. Прыжки в упоре лёжа
    Встаньте в упор лёжа, ноги держите чуть шире плеч. С прыжком скрестите ноги и одновременно дотроньтесь рукой до плеча. Движение выполняется попеременно в разные стороны, помогая прорабатывать корпус и улучшать баланс.

  3. Развороты в "медвежьей" планке
    Исходное положение — упор на ладонях и согнутых ногах. Опуститесь на локти, а затем развернитесь вбок, выходя в положение "животом вверх". Меняйте стороны, не забывая держать пресс в напряжении.

  4. Подъём рук и ног в упоре лёжа
    Начните с классической планки. Согните одну ногу и одновременно поднимите противоположную руку и ногу. Задержитесь на секунду и смените стороны. Упражнение отлично укрепляет плечевой пояс и ягодицы.

Инвентарь и условия

Для тренировки достаточно спортивного коврика. Если хочется добавить сложности, можно использовать утяжелители на руки или фитнес-резинки. Но даже без дополнительного оборудования комплекс остаётся эффективным.

Мифы и правда

  • Миф: "Домашние тренировки не дают результата".

  • Правда: упражнения с собственным весом отлично развивают мышцы, улучшают гибкость и выносливость.

  • Миф: "Нужно тренироваться часами, чтобы похудеть".

  • Правда: короткие, но интенсивные занятия запускают метаболизм и помогают расходовать калории не хуже длинных тренировок.

  • Миф: "Такие упражнения слишком лёгкие для продвинутых".

  • Правда: достаточно увеличить время подходов или добавить утяжелители, и нагрузка станет серьёзным испытанием даже для подготовленных спортсменов.

FAQ

Как часто выполнять комплекс?
Оптимально — 3-4 раза в неделю. Если есть желание, можно тренироваться каждый день, чередуя этот набор с другими упражнениями.

Сколько времени займёт, чтобы увидеть результат?
При регулярных занятиях первые изменения заметны уже через 3-4 недели. Улучшится координация и общий тонус мышц.

Что лучше: этот комплекс или классическая силовая тренировка?
Силовые тренировки с гантелями развивают силу и объём мышц, а этот комплекс — функциональность и подвижность. Лучший вариант — сочетать оба формата.

Исторический контекст

Упражнения с собственным весом известны с античных времён. Древние воины и атлеты использовали такие движения, чтобы поддерживать боевую готовность. Позднее гимнастика стала частью армейской подготовки. В XX веке методы тренировок эволюционировали, появились фитнес-студии и спортивное оборудование. Сегодня тренды возвращаются к естественным движениям, которые не требуют сложных тренажёров.

А что если…

Если добавить в комплекс кардио-элементы, например скакалку или бег на месте, нагрузка станет более динамичной. А при регулярных занятиях можно усложнять движения — делать более длинные подходы, использовать фитнес-петли TRX или заменять отдых упражнениями на растяжку.

Интересные факты

  1. Даже 10 минут функциональной тренировки могут снизить уровень стресса.

  2. Такие занятия повышают не только силу, но и когнитивные способности, благодаря работе на координацию.

  3. Фитнес с собственным весом входит в топ-5 самых популярных направлений по версии мировых трендовых рейтингов.

