Отжимания дома
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:10

Эти 15 минут заменят пробежку: тело удивится, насколько выносливым оно стало

Функциональный тренинг дома помогает бегунам поддерживать форму — мнение экспертов

Когда на улице плохая погода, вы в командировке или просто не хочется выходить на пробежку, это не повод полностью пропускать тренировку. Бег можно временно заменить функциональными занятиями — короткими, но интенсивными комплексами, которые развивают те же мышцы, улучшают координацию, баланс и выносливость. Такой вариант особенно полезен в межсезонье или в дни восстановления, когда нужно сохранить форму без перегрузки суставов.

Функциональный тренинг не требует спортзала или дорогого оборудования: достаточно коврика, таймера и пары квадратных метров свободного пространства. Многие упражнения можно выполнять дома, в гостиничном номере или даже на детской площадке. Главное — составить круг, который задействует всё тело и включает как силовые, так и динамические элементы.

Что даёт функциональный тренинг бегуну

Функциональные упражнения развивают стабильность корпуса, силу ног и подвижность суставов, что напрямую влияет на технику бега. Регулярное выполнение таких тренировок помогает:

  • укрепить мышцы кора, отвечающие за правильную осанку и удержание тела во время движения;

  • повысить устойчивость коленных и тазобедренных суставов;

  • улучшить баланс и координацию;

  • снизить риск травм при возвращении к пробежкам.

К тому же подобные комплексы хорошо разгоняют метаболизм и позволяют поддерживать форму, даже если временно нет возможности выходить на улицу.

Как составить программу

Основной принцип прост: тренировка должна занимать 10-20 минут и включать упражнения на разные группы мышц. Оптимально выбрать 10 элементов и выполнять каждый по 60 секунд, делая между ними 15 секунд отдыха. Один круг займёт около 12-13 минут. Если вы тренируетесь регулярно, можно сделать два или три круга.

Пример базового тайминга:

  1. Выполняем упражнение — 60 секунд.

  2. Отдыхаем и готовимся к следующему — 15 секунд.

  3. Повторяем весь комплекс в зависимости от уровня подготовки.

Через 3-4 недели рекомендуется менять порядок упражнений или заменять пару элементов, чтобы тело не привыкало к одинаковой нагрузке и продолжало развиваться.

Советы шаг за шагом

  • Начинайте с короткой разминки: махи руками и ногами, вращения плеч и бёдер, лёгкие прыжки на месте.

  • Во время тренировки держите корпус напряжённым, а спину — прямой.

  • Следите за дыханием: на усилии — выдох, на расслаблении — вдох.

  • По окончании обязательно сделайте растяжку — мышцы будут восстанавливаться быстрее.

Пример комплекса для дома или улицы

  1. Приседание в плие с подъёмом на носки - отлично развивает внутреннюю поверхность бёдер и икроножные мышцы.

  2. Отжимания с переходом в планку (йога-версия) - работают грудные мышцы, руки и пресс.

  3. Приседания в выпаде - по минуте на каждую ногу, следите за углом 90° в колене.

  4. Планка - 30 секунд в классической позиции.

  5. Боковая планка - по 30 секунд на каждую сторону.

  6. Снова планка - дополнительная нагрузка на пресс и плечевой пояс.

  7. Подъём ног с наклоном корпуса - по минуте на каждую ногу, можно без веса.

  8. Мостик - укрепляет ягодицы и поясницу.

  9. "Складной ножик" - упражнение на пресс, можно выбрать начальный или продвинутый вариант.

  10. "Пожарный гидрант" - по 30 секунд на каждую сторону, акцент на ягодичные мышцы.

  11. "Супермен" - завершает круг, укрепляя спину и плечи.

Этот набор можно адаптировать под свой уровень подготовки, заменяя отдельные упражнения на любимые или более сложные.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: выполнять слишком быстрые движения.

  • Последствие: перегрузка суставов и потеря техники.

  • Альтернатива: уменьшить темп, сосредоточившись на правильной амплитуде.

  • Ошибка: пропуск разминки и заминки.

  • Последствие: риск растяжений и крепатуры.

  • Альтернатива: 5 минут динамической разминки и 3-4 минуты растяжки после тренировки.

  • Ошибка: использовать слишком лёгкий уровень нагрузки.

  • Последствие: отсутствие прогресса.

  • Альтернатива: добавить дополнительный круг или утяжелители на ноги и руки.

А что если тренироваться без перерывов?

Функциональные круги можно выполнять в формате высокоинтенсивного интервала (HIIT). В этом случае упражнения идут одно за другим без длительных пауз, а отдых появляется только между кругами. Такой подход помогает сжечь больше калорий и ускорить обмен веществ, но требует хорошей физической подготовки и контроля дыхания.

Мифы и правда

  • Миф: функциональный тренинг не заменит бег.

  • Правда: он развивает те же качества — выносливость, силу и координацию, помогая даже улучшить технику бега.

  • Миф: без специального оборудования не получится полноценная нагрузка.

  • Правда: собственный вес тела — идеальный инструмент для комплексной тренировки.

  • Миф: короткие тренировки неэффективны.

  • Правда: при правильной интенсивности даже 15 минут в день дают заметный результат.

Частые вопросы

Как часто можно выполнять функциональные тренировки?
2-3 раза в неделю, чередуя с бегом или другими кардио-нагрузками.

Нужно ли оборудование?
Нет, достаточно коврика и таймера. При желании можно использовать эспандер или утяжелители.

Что лучше — функционал или пробежка?
Лучше комбинировать оба варианта: бег развивает сердечно-сосудистую систему, а функционал укрепляет мышцы, поддерживающие технику.

Сколько времени занимает восстановление после тренировки?
Обычно мышцы приходят в норму через 24-36 часов. Если чувствуете усталость, стоит сделать день отдыха.

Интересные факты

  1. Функциональный тренинг активно применяют в подготовке легкоатлетов, пловцов и футболистов — он повышает взрывную силу и улучшает координацию.

  2. Многие профессиональные марафонцы включают упражнения на баланс и пресс в каждую вторую тренировку, чтобы стабилизировать корпус на длинных дистанциях.

  3. Первые функциональные программы появились в 1980-х, когда физиотерапевты искали способ реабилитации спортсменов после травм без использования тренажёров.

Регулярные функциональные занятия способны не только заменить пробежку, но и сделать бег легче и приятнее. Такие тренировки помогают поддерживать форму, укрепляют мышцы и дают ощущение контроля над своим телом, даже если вы временно оставили кроссовки дома.

