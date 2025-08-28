Укрепляют ноги, спасают суставы: неожиданная альтернатива привычным приседаниям
Кто сказал, что королём упражнений на ноги навсегда останется присед? Да, они считаются "золотым стандартом", но есть движение, которое работает не менее эффективно — выпады. Более того, именно они могут стать тем самым недооценённым инструментом, который поможет вам достичь баланса в развитии мышц и избежать травм.
Опасности избыточных приседаний
Приседания заслуженно популярны: они укрепляют связки, сухожилия, помогают в повседневных движениях и развивают силу ног. Но есть обратная сторона — если выполнять только их, особенно при занятиях бегом или велоспортом, возникает риск чрезмерного развития квадрицепсов.
Сертифицированный тренер Каролина Араухо, предупреждает:
"Когда нагрузка смещается на переднюю часть бедра, это может привести к мышечному дисбалансу. В итоге страдает поясница, бёдра и даже колени".
Кроме того, неправильная техника усиливает проблему. Недостаточный угол сгиба, подъём пяток или начало движения с коленей — всё это перегружает квадрицепсы. Если при этом брать слишком большой вес, возрастает давление на поясницу, что по данным Американского колледжа спортивной медицины (ACSM), увеличивает риск травм.
Почему выпады выигрывают у приседов
В отличие от приседаний, выпады задействуют не только квадрицепсы, но и ягодицы вместе с задней поверхностью бедра. Это подтверждает Американский совет по упражнениям (ACE). Благодаря этому мышцы ног развиваются гармонично, снижается вероятность перекоса и проблем с осанкой.
Кроме того, выпады — это функциональное упражнение. Оно повторяет естественный паттерн ходьбы, что помогает улучшить походку и укрепить мелкие стабилизирующие мышцы. Ещё один важный плюс: выпады относятся к односторонним движениям. Это значит, что каждая нога работает отдельно, не позволяя "сильной" стороне компенсировать "слабую". Со временем исчезают перекосы, а тело становится более устойчивым.
Практика: два варианта выпадов
Выпад с гантелями вперёд
- Подходит для всех уровней.
- Делается шаг вперёд, опускаемся до угла 90°, спина прямая.
- Возвращаемся в исходное положение.
Но! Если есть проблемы с коленями, такой вариант может быть слишком жёстким.
Обратный выпад с гантелями
- Более щадящий для суставов.
- Делаем шаг назад, опускаемся, сохраняя угол 90°.
- Поднимаемся, толкаясь от опорной ноги.
Оба варианта одинаково хорошо развивают мышцы, но обратные выпады часто комфортнее для тех, у кого колени реагируют болезненно.
Интересный факт
По исследованиям, включение односторонних упражнений в тренировки снижает риск травм у бегунов почти на 30%. Это связано именно с устранением мышечных дисбалансов, которые незаметно формируются при односторонней нагрузке.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru