Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:50

Укрепляют ноги, спасают суставы: неожиданная альтернатива привычным приседаниям

Тренер Каролина Араухо советует включать выпады для профилактики болей в коленях и пояснице

Кто сказал, что королём упражнений на ноги навсегда останется присед? Да, они считаются "золотым стандартом", но есть движение, которое работает не менее эффективно — выпады. Более того, именно они могут стать тем самым недооценённым инструментом, который поможет вам достичь баланса в развитии мышц и избежать травм.

Опасности избыточных приседаний

Приседания заслуженно популярны: они укрепляют связки, сухожилия, помогают в повседневных движениях и развивают силу ног. Но есть обратная сторона — если выполнять только их, особенно при занятиях бегом или велоспортом, возникает риск чрезмерного развития квадрицепсов.

Сертифицированный тренер Каролина Араухо, предупреждает:

"Когда нагрузка смещается на переднюю часть бедра, это может привести к мышечному дисбалансу. В итоге страдает поясница, бёдра и даже колени".

Кроме того, неправильная техника усиливает проблему. Недостаточный угол сгиба, подъём пяток или начало движения с коленей — всё это перегружает квадрицепсы. Если при этом брать слишком большой вес, возрастает давление на поясницу, что по данным Американского колледжа спортивной медицины (ACSM), увеличивает риск травм.

Почему выпады выигрывают у приседов

В отличие от приседаний, выпады задействуют не только квадрицепсы, но и ягодицы вместе с задней поверхностью бедра. Это подтверждает Американский совет по упражнениям (ACE). Благодаря этому мышцы ног развиваются гармонично, снижается вероятность перекоса и проблем с осанкой.

Кроме того, выпады — это функциональное упражнение. Оно повторяет естественный паттерн ходьбы, что помогает улучшить походку и укрепить мелкие стабилизирующие мышцы. Ещё один важный плюс: выпады относятся к односторонним движениям. Это значит, что каждая нога работает отдельно, не позволяя "сильной" стороне компенсировать "слабую". Со временем исчезают перекосы, а тело становится более устойчивым.

Практика: два варианта выпадов

Выпад с гантелями вперёд

  • Подходит для всех уровней.
  • Делается шаг вперёд, опускаемся до угла 90°, спина прямая.
  • Возвращаемся в исходное положение.

Но! Если есть проблемы с коленями, такой вариант может быть слишком жёстким.

Обратный выпад с гантелями

  • Более щадящий для суставов.
  • Делаем шаг назад, опускаемся, сохраняя угол 90°.
  • Поднимаемся, толкаясь от опорной ноги.

Оба варианта одинаково хорошо развивают мышцы, но обратные выпады часто комфортнее для тех, у кого колени реагируют болезненно.

Интересный факт

По исследованиям, включение односторонних упражнений в тренировки снижает риск травм у бегунов почти на 30%. Это связано именно с устранением мышечных дисбалансов, которые незаметно формируются при односторонней нагрузке.

